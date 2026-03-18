След „Седмицата на любовта“ вселената на знанието в Стани богат продължава да се разширява с нова специална седмица. От 23 до 27 март ефирът на bTV ще бъде посветен на Поколението Z – младите хора, родени между 1997 и 2012 година, които израстват в дигиталния свят и все по-смело заявяват своето място в обществото.

В България днес живеят поне четири поколения, но едно от тях напоследък привлича особено внимание – Gen Z. Наричат ги „зумъри“, описват ги като смели, любопитни и нетърпеливи към промяната. Именно те ще седнат на „стола на богатството“, за да покажат знания, характер и поглед към бъдещето. Водещият на играта, Ники Кънчев, ще посрещне млади участници с разнообразни интереси – от наука и технологии до изкуство, медии и социални каузи.

Сред тях е дванадесетокласник от Софийската математическа гимназия, който обича творбите на Стайнбек, мечтае за кариера в инженерството, а в житейския му път се появява и певецът Миро. На „горещия стол“ ще седне и студентка по българска филология, вдъхновена да се занимава с журналистика от телевизионния водещ Светослав Иванов.

Зрителите ще видят още млад анализатор на данни, работещ в гейминг индустрията и почитател на филмите на Мартин Скорсезе, курсант, който се подготвя да стане авиоиженер и офицер, студент по психология и логопедия, работещ с деца, както и млад лингвист, преподавател по езици със собствена школа.

В играта ще участват и студент по журналистика и богословие, който мечтае да стане пастор, както и млад историк от Велико Търново, посветил се на читалищната дейност и театъра за деца.

Поколението Z влиза в „Стани богат“ със своите идеи, знания и смелост. А от 23 март зрителите ще видят как зумърите приемат предизвикателството на играта и отговарят на въпросите на Ники Кънчев. Различни пътища, различни мечти – но едно поколение, което вече гледа уверено към бъдещето.