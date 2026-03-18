Война на дронове! Израелската армия го закъса с ракетите прехващачи

В понеделник израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията е започнала "сухопътна маневра в Ливан, за да елиминира заплахите и да защити" жителите на Северен Израел, пише "Мидъл ийст ай".

Той посочи, че "стотици хиляди шиитски жители на Южен Ливан, които са избягали или бягат от домовете си, няма да бъдат допуснати да се върнат на юг от района на Литани, докато не бъде гарантирана сигурността на жители на север".

Израелските медии обаче съобщават за противоречие между публичните изявления относно естеството на операцията и действителните ѝ намерения.

В понеделник военни източници заявиха, че израелските сухопътни операции са насочени към отстраняване на оперативни лица на "Хизбула" от граничната зона, а не към премахване на ракетната заплаха от Ливан.

Източници от израелската армия съобщиха, че новата операция е имала за цел да унищожи инфраструктурата на "Хизбула" южно от река Литани.

Според израелския Канал 13 израелската армия е издигнала 20 аванпоста в Ливан, което наподобява политиката на "зона за сигурност", която е ръководила окупацията на Израел в Южен Ливан между 1982 и 2000 г.

Амос Харел - военен коментатор за Haaretz, пък отбеляза, че "присъствието на "Хизбула" южно от Литани е ограничено по обхват" и че останалите оперативни сили на групировката там могат бързо да се преместят на север, преди израелската армия да стигне до тях.

Харел постави под въпрос ефективността на новата военна операция, като отбеляза, че повечето ракети и дронове, насочени към Израел от Ливан, са изстреляни северно от Литани.

В момент, когато войната срещу Иран доведе до най-тежката енергийна криза в съвременната история, израелските газови платформи в Средиземно море останаха затворени от самото ѝ начало.

"Средиземноморските газови платформи бяха затворени за трети път от избухването на войната на 7 октомври, принуждавайки енергийния сектор отново да разчита на по-скъпи и замърсяващи горива като въглища и дизел", съобщи икономическият ежедневник Calcalist.

Израелският министър на енергетиката Ели Коен удължи спирането на дейността на газовите платформи до 26 март поради опасения, че могат да бъдат атакувани.

Цената на спирането им обаче повдига въпроси относно правителствената политика. Енергийният сектор на Израел разчита в голяма степен на газ, от който идва около 70% от производството на енергия в страната.

Израелски финансов експерт заяви пред Calcalist, че спирането на двете газови платформи на Израел вече е струвало на израелската икономика 600 милиона шекела (193 милиона долара). "Общите икономически щети са дори по-големи, обусловени от увеличените разходи за производство на електроенергия поради по-голямата зависимост от въглища и дизел", изчисли експертът.

В доклада се добавя, че частните компании, които експлоатират платформите, търпят загуби в размер на милиони щатски долари всеки ден. "Приходите на практика са изчезнали, а израелското правителство напълно отсъства от ситуацията", заяви служител на енергийна компания.

Наскоро Израел отрече твърденията, че е на изчерпване на запасите от ракети прехващачи, след като израелският новинарски сайт Ynet съобщи, че от началото на последната война срещу Иран са изстреляни над 1300 ракети.

В понеделник The Marker - икономическият ежедневник на Haaretz, съобщи, че въпреки отричането на Израел производството на ракети прехващачи е с ограничен капацитет.

В доклада се посочва, че Израел има и задължение да продава ракети прехващачи на Германия, тъй като двете страни наскоро подписаха договор, гарантиращ тези доставки.

Израелската оръжейна индустрия "произвежда ракети прехващачи денонощно, но както броят им, така и темпът на производство са ограничени", се отбелязва в доклада.

Дори ако производствената линия е изключително бърза и ефективна, на Израел ще му отнеме "време, за да компенсира недостига", се допълва. Израелската армия е прехванала над хиляда ракети от октомври 2023 г. насам.

"През уикенда в Израел вече имаше съобщения за ракети, които са били изстреляни и са паднали в открити пространства, след като е било взето решение да не се прехващат", се казва още в доклада, което вероятно показва недостиг.

Освен това, израелското командване на вътрешния фронт промени системата си за предупреждение тази седмица, като уточни, че ще се стреми да активира сирените и предупрежденията по-прецизно.