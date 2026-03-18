Единен режим за регистрация на бизнес в ЕС

Европейската комисия предложи въвеждането на единен режим за регистрация на бизнес в Европейския съюз, който би заменил националните разпоредби за регистрация на дружества във всички страни от ЕС. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви това във видео обръщение.

„В Европейския съюз предприемачите, които искат да разширят бизнеса си, стават първите жертви на фрагментацията на европейския пазар. Вместо единен пазар, те са изправени пред 27 различни бизнес режима (всяка страна от ЕС има свой собствен)“, заяви тя. „Следователно Европейската комисия въвежда режима EU Inc. или Режим 28, който ще създаде единен набор от правила за регулиране на бизнеса в целия европейски единен пазар за 450 милиона потребители.“

Според ръководителя на Европейската комисия, съгласно новите правила ще бъде възможно да се създаде компания в ЕС в рамките на 48 часа, от всяка точка на общността, изцяло онлайн, без начален капитал и за сума, ненадвишаваща 100 евро. Тя добави, че предприемачите ще трябва само да регистрират всички документи за бизнеса си „веднъж“ на специално създаден портал, чрез който те ще бъдат автоматично изпращани до регулаторни органи, данъчни власти и други надзорни органи.

Фон дер Лайен завърши речта си с призив за изграждане на „една Европа и един пазар“.