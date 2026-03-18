Единен режим за регистрация на бизнес в ЕС

18 Март, 2026 16:11 592 18

Въвеждането му заменя националните разпоредби за регистрация на дружества във всички страни от ЕС

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предложи въвеждането на единен режим за регистрация на бизнес в Европейския съюз, който би заменил националните разпоредби за регистрация на дружества във всички страни от ЕС. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви това във видео обръщение.

„В Европейския съюз предприемачите, които искат да разширят бизнеса си, стават първите жертви на фрагментацията на европейския пазар. Вместо единен пазар, те са изправени пред 27 различни бизнес режима (всяка страна от ЕС има свой собствен)“, заяви тя. „Следователно Европейската комисия въвежда режима EU Inc. или Режим 28, който ще създаде единен набор от правила за регулиране на бизнеса в целия европейски единен пазар за 450 милиона потребители.“

Според ръководителя на Европейската комисия, съгласно новите правила ще бъде възможно да се създаде компания в ЕС в рамките на 48 часа, от всяка точка на общността, изцяло онлайн, без начален капитал и за сума, ненадвишаваща 100 евро. Тя добави, че предприемачите ще трябва само да регистрират всички документи за бизнеса си „веднъж“ на специално създаден портал, чрез който те ще бъдат автоматично изпращани до регулаторни органи, данъчни власти и други надзорни органи.

Фон дер Лайен завърши речта си с призив за изграждане на „една Европа и един пазар“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъхъъъъ

    8 0 Отговор
    Да могат да смучат още човешка кръв

    16:13 18.03.2026

  • 2 канцеларска лелка

    7 2 Отговор
    - Ама как така? Нали ще отпаднат 50 документа за попълване и завеждане в деловодството с печати. Кинчето, Стефка, Бонка, Пепа и още три отдела стари кадровички, от какво ще се хранят?

    16:14 18.03.2026

  • 3 Хипотетично

    7 0 Отговор
    Единен бизнес режим, как се съвместява с Европа на две скорости? Кои ще спечелят при реализацията едновременно на двете противоречащи си предложения?

    16:15 18.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Доган с номер 11 на изборите.

    16:15 18.03.2026

  • 5 Флюбен

    6 1 Отговор
    Съм у тая Урсула! Само снимка ми е достатъчна за да ми се задвижват всички ерекционни процеси!

    Коментиран от #9

    16:15 18.03.2026

  • 6 Факти

    6 0 Отговор
    Единен режим за регистрация на бизнес в ЕССР, казаха ЕвроУрсулите

    16:17 18.03.2026

  • 7 Едмон Дантес

    6 0 Отговор
    Ужас, какво е това същество на фотографията по-горе?

    16:17 18.03.2026

  • 8 гошо

    4 0 Отговор
    Фашизоидно-еврейска работа.

    16:18 18.03.2026

  • 9 А бе,

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Флюбен":

    при мен е обратното, добре че е оная Никакая Калас !

    16:19 18.03.2026

  • 10 Бащата на някаква Саяна

    4 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    16:20 18.03.2026

  • 11 Мурка

    4 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА ------ПЕНСИЯ

    16:21 18.03.2026

  • 12 Дрон удари някаква Саяна

    2 3 Отговор
    А бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    16:21 18.03.2026

  • 13 Важно е някаква Саяна да е добре

    2 2 Отговор
    И бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    16:22 18.03.2026

  • 14 поемат контрола на вас с поредната порци

    5 1 Отговор
    Федерализация и ограчававане на независимостта на държаните членки на ЕС.Каквото ви кажат това ще е .Роби,нямате думата!Представят ви го всичко в лек приятелски формат с невинна усмивчица.Робовладеене!

    16:23 18.03.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Европейски фашизъм!

    Да не говорим, че проблема въобще не е в регистрацията и сега може да регистрираш фирма - проблемите са в безумните регулации на самите бизнес дейности!

    16:24 18.03.2026

  • 16 пешо

    5 0 Отговор
    тая вещица и шайката около нея съсипаха европа

    16:29 18.03.2026

  • 17 Нищо от това

    1 0 Отговор
    няма да спомогне за развитие на частните инициативи и бизнес. Просто ЕС-райха се федерализира тотално с централизиран пълен контрол от неизбиранта от никого, но назначавана от еврейските банкстери еврокомисия (ЕК) в Брюксел.

    16:37 18.03.2026

  • 18 Четвърти рай Х

    0 0 Отговор
    От ,,Европа на нациите" вървим към "Единна Европа". Това не го ли искаше и национал социалистическия лидер на партия ,"Арбайт махт фрай"?

    16:38 18.03.2026