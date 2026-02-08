Версии и въпроси около случая „Петрохан” - какви сюжети прозират зад тройния разстрел

Какво се случи около хижа „Петрохан”, какви са версиите на разследващите и защо и до днес въпросите са повече от отговорите? Темата коментираха в предаването „Събуди се” криминалните журналисти Николай Христов от БНР и Кирил Борисов от „24 часа”.
„Такава мистерия, такава неяснота и толкова много въпросителни 7–8 дни след излизането на този случай, не е имало”, заяви Николай Христов. Той припомни, че до момента няма официална информация за резултатите от аутопсията. „Всичко, което в момента излиза като информация, са догадки, слухове и, разбира се, спекулации. Когато няма официална информация от разследващите, естествено е информацията да се базира на предположения”, коментира Христов.
Според Кирил Борисов понякога подробна информация не може да се дава веднага. „Има тайна на разследването. Правят се действия, които могат да компрометират издирването на хора”, коментира Кирил Борисов.
„Трябва да кажем кой е издирваният човек. Ивайло Калушев е будист от 90-те години. Бил е в Непал дълги години, след това се е върнал тук и е основал т.нар. Дхарма център в периода 2005–2012 г. След това е бил в Мексико още 5–7 години, след което отново се връща в България. Мореплавател, с последователи, с доста странни практики – транс медитации, влизане в минали животи и т.н. Изключително подготвен в пещерното бивакуване. Така че, ако иска да се скрие, едва ли ще бъде намерен толкова лесно”, коментира Борисов.
Николай Христов напомни, че мненията за Калушев са силно поляризирани - едни категорично го защитават, други сочат. Според Христов хората, които живеят около хижата, са наясно за какво става въпрос. „Ако са смятали, че се случва нещо нередно, защо не са алармирали властите? Има един-единствен сигнал, който е бил подаден преди време в ДАНС. После е имало прехвърляне между институциите - ДАНС, прокуратурата и МВР, защото половината от нещата, подадени в този сигнал, всъщност не се разследват от ДАНС. И докато този сигнал стигне до някаква яснота дали има престъпление, или няма, може би и човекът, който го е подал, най-вероятно вече е забравил", коментира Христов.
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #11, #57
10:42 08.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #36
10:43 08.02.2026
5 Майна
Как Ив Англия излизат разследвания за организирани мрежи за педофилия..?
Средства набирани от нея за ..терористични организации?
Човечеството е ужасено..!!!
В световен мащаб..
Създавано от " елити", ха ха ха
Коментиран от #65
10:43 08.02.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
УЖ СТРАШНИ КРИМИНАЛНИ ЖУРАНЛИСТИ
ИМАТЕ В БЪЛГАРИЯ
....
А ОТКАК БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ ОТ СИК ДОЙДЕ НА
ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ НЯМА МУТРИ :)
(ТЕ СА ПРАВИТЕЛСТВОТО)
10:44 08.02.2026
7 Майна
На влечуги плъзнали по управленчески етажи..?
Това е са та ни зъ,м
Нищо по- малко!!!
10:45 08.02.2026
8 Майна
Всички сглобяващи се?!
Що мълчат ?!
Какви анализи, бе!!!!
10:47 08.02.2026
9 Тити на Кака
Гледам кой го е публикувал..... аааа, Милен.
Обяснимо.
Коментиран от #17
10:50 08.02.2026
10 някакви обяснения и никакви анализи
10:50 08.02.2026
12 Ама,че...,,Криминални журналисти"...?!
10:53 08.02.2026
13 Много жалки
10:56 08.02.2026
14 Странно е
10:59 08.02.2026
15 Здрасти
Коментиран от #28
10:59 08.02.2026
16 И грабеща тиква и свиня
10:59 08.02.2026
17 целта е да се отклонят читателите
До коментар #9 от "Тити на Кака":от важните въпроси - Кой изгради Държава в Държавата през позледните 4 години, а службите допуснаха това?
Коментиран от #56
11:01 08.02.2026
18 Майна
Изкарали ..някакви да мрънкат алабализми
Всички са замесени- и слубите
Мафия на държавата!!!
Държава на мафията!!!
Българи, ако мълчите двата децата си..!!
На кого?!!!
11:02 08.02.2026
19 Пич
11:02 08.02.2026
22 Веско от Бобораци
Коментиран от #25, #26, #30
11:04 08.02.2026
23 Е сега е
Коментиран от #29
11:08 08.02.2026
24 Данко Харсъзина
Защото следите по всяка вероятност щяха да отведат в партия Боташ и при Киро Умния. За това някой спря милиционерите. После ги пуснаха да гонят Михаля из преспите и по селата.
Коментиран от #27
11:08 08.02.2026
26 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "Веско от Бобораци":Да не си посетил избата в Боровци и да пишеш от там? Правят добро винце. Но само скъпото. ЕФтиното не е читаво. Имах авер от Боровци. Ама се претрепа с кола малко преди разклона. Беше пиеница. Да вдигнеш 180 с Москвич си беше постижение.
11:13 08.02.2026
27 точно защото има сняг
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":Ще чакат да се разтопи, за да открият къде е заровен гуруто.
Коментиран от #31
11:13 08.02.2026
28 Промяна
До коментар #15 от "Здрасти":ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИРО ШАРЛАТАНИЯТА ОВЛАДЯ ДЪРЖАВАТА ОТ 5 ГОДИНИ НАСОМ ВИЖТЕ НЯМА ИНСТИТУЦИИ ВСИЧКО Е В СТУПОР ХАОС А ПАРАВОЕННИ ШЕГАТ В ПЛАНИНИТЕ НИ И КОГАТО Е НЕОБХОДИМОСЛИЗАТ ДО СОФИЯ ДА РУШАТ ДА ПАЛЯТ БЕЗНАКАЗАНИ СА ДАЛИ ИМА РАБОТЕЩО П.АВИТЕЛСТВО ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ И КОЙ САБОТИРА ТОВА СЛЕПИ ЛИ СТЕ ШАРЛАТАНИЯТА
Коментиран от #54
11:15 08.02.2026
29 Не е вярно.
До коментар #23 от "Е сега е":Има такива,които Могат,и сведения имат,просто сработва инстинкта за самосъхранение...
11:15 08.02.2026
30 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "Веско от Бобораци":В Боровци Злати беше настанил украинци, ама май бързо офейкаха защото в това село всички са пиеници. Освен това на всяка къща се вее руското знаме. Веднъж ме биха на един сбор там. Иначе цигани нема.
Коментиран от #61
11:18 08.02.2026
31 Данко Харсъзина
До коментар #27 от "точно защото има сняг":Възможно е, но не съвсем. Ако изпуснат Боташа да офейка, никой никога може нищо да не разбере.
11:20 08.02.2026
32 Никой
Коментиран от #34
11:21 08.02.2026
33 Хотели
11:24 08.02.2026
34 Данко Харсъзина
До коментар #32 от "Никой":Милицията в момента претърсва половината монтанска област и на всякъде намират само цигани.
11:25 08.02.2026
35 Софийски селянин,
До коментар #2 от "Майна":Да християнският свят е пред морално разложение,ама какво те вълнува Англия..
Коментиран от #37
11:26 08.02.2026
36 Всичко
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Това е истината
11:26 08.02.2026
37 Майна
До коментар #35 от "Софийски селянин,":От там идва злото
Още не си разбрал?
Хм..
Коментиран от #43
11:29 08.02.2026
38 Вересиии!
Нещо се е объркало и наемниците са ликвидирани от покровителите си. И сега наблюдаваме разследване, предубедено и преднамерено, чиято единствена цел е да не стигне до истината за истинските убийци и причините за екзекуцията и палежа.
11:30 08.02.2026
41 Шейла
А за нелегалната цигарена фабрика, ни вапъл, ни стон.....Много удобно, нали
11:36 08.02.2026
42 Шейла
11:37 08.02.2026
43 Софийски селянин,
До коментар #37 от "Майна":Дреме ми на сайдера..
Но едва ли тя има принос за опростачването на населението в България...
Помисли добре.
11:38 08.02.2026
44 Мафията която е на власт разчиства терен
11:38 08.02.2026
45 русофоб
До коментар #2 от "Майна":тоя ще излезе българския епщайн май...
11:38 08.02.2026
46 Майна
Защо триете информацията..
Защо?
Още 2022г..
С триене няма спасение..,а?
11:40 08.02.2026
47 Архимандрисандрит Бибиян
11:42 08.02.2026
48 Объркал си статията!
До коментар #2 от "Майна":Статията е за случая „Петрохан, не за Епщайн.
Коментиран от #51
11:44 08.02.2026
49 Моооля!
11:49 08.02.2026
51 Майна
До коментар #48 от "Объркал си статията!":Връзката може да е направи средно интелигентен, а..?
11:54 08.02.2026
53 Гост
Напълно извратена работа, като тримата убити както и издирвания доказано никой никога не ги е виждал с женска компания, нямат и деца, а всички са над 45 годишни пергиши!
А на спокойния "баща спортист", чиито 15 годишен син е с издирвания, спешно да се направи психо и наркотест, защото видимо няма здравословен вид и дрънка глупости...
11:58 08.02.2026
54 Евгени от Алфапласт
До коментар #28 от "Промяна":Мащай се, ченге неграмотно!🤣
12:08 08.02.2026
55 Плява
12:12 08.02.2026
56 Тити на Кака
До коментар #17 от "целта е да се отклонят читателите":Не виждам защо обвиняваш службите "допуснали създаването на държава в държавата":
1. И бащата на коментирания пещерняк, и бащата/дядото на основния спонсор на паравоенната организация, Ушанко, са ДС. Братчето на дамата без уши е от Първо.
ДС не е "допуснало", ДС е създало тази държавица / тя е малка, само 20 ПЪТИ по-голяма от Сан Марино/ с цел защита листата на дърветата в гората. Вкарало е няколко презрени милона в бюджета на държавицата. На ползу роду. Кофти е, че пе дал. И те се изпотепаха и работата стана за резил.
2. Цялата тази дейност не е минала без употреба на полезни идиоти. А в ПП има много. Министърът на МОСВ от прочутото магистрално правителство на Киро Тъпако часове след инцидента огласи пространството с интелигентните си фъфления. ДС беше доволно.
3. Е, сега е времето на говорещите глави, които генерират огромни количества камуфлажен шум. Това е.
12:13 08.02.2026
58 п@тке
До коментар #2 от "Майна":иди в столипиново да не освободят от напрежението
12:16 08.02.2026
59 Форест Гъмп
12:21 08.02.2026
60 Питане
Коментиран от #62
12:24 08.02.2026
61 Нищо изненадващо
До коментар #30 от "Данко Харсъзина":Задявали сте някоя чужда мома на сбора, безчинстващ палавник такъв.
Какво разбрахте от пиЕниците в кръчмата с големия казан с тлеещи дънери?
12:30 08.02.2026
62 Не знаеш ли?
До коментар #60 от "Питане":Мисири.
Коментиран от #70
12:34 08.02.2026
63 Млад мъж е свидетелствал
12:44 08.02.2026
64 Факт
Коментиран от #67
12:56 08.02.2026
65 Име
До коментар #5 от "Майна":Майна, комунистите създават терзи тайни организация, "бившият" СССР го прави. Осъзнай се малко. Островът на Епстийн е център на КГБ.
13:08 08.02.2026
66 "Гъбари, и какво от това?"
13:18 08.02.2026
67 Хмм
До коментар #64 от "Факт":и табела "Стреля се без предупреждение", това за мен е най-притеснителното
Коментиран от #68
13:20 08.02.2026
68 Тити на Кака
До коментар #67 от "Хмм":Не знаеш, че ДС винаги стреля без предупреждение?
Хмммм....
13:21 08.02.2026
69 Ами
13:23 08.02.2026
70 Тити на Кака
До коментар #62 от "Не знаеш ли?":Цъ .
На мъжките мисирки им викат по-сер ки.
13:24 08.02.2026