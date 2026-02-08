Версии и въпроси около случая „Петрохан” - какви сюжети прозират зад тройния разстрел

Какво се случи около хижа „Петрохан”, какви са версиите на разследващите и защо и до днес въпросите са повече от отговорите? Темата коментираха в предаването „Събуди се” криминалните журналисти Николай Христов от БНР и Кирил Борисов от „24 часа”.

„Такава мистерия, такава неяснота и толкова много въпросителни 7–8 дни след излизането на този случай, не е имало”, заяви Николай Христов. Той припомни, че до момента няма официална информация за резултатите от аутопсията. „Всичко, което в момента излиза като информация, са догадки, слухове и, разбира се, спекулации. Когато няма официална информация от разследващите, естествено е информацията да се базира на предположения”, коментира Христов.

Според Кирил Борисов понякога подробна информация не може да се дава веднага. „Има тайна на разследването. Правят се действия, които могат да компрометират издирването на хора”, коментира Кирил Борисов.

„Трябва да кажем кой е издирваният човек. Ивайло Калушев е будист от 90-те години. Бил е в Непал дълги години, след това се е върнал тук и е основал т.нар. Дхарма център в периода 2005–2012 г. След това е бил в Мексико още 5–7 години, след което отново се връща в България. Мореплавател, с последователи, с доста странни практики – транс медитации, влизане в минали животи и т.н. Изключително подготвен в пещерното бивакуване. Така че, ако иска да се скрие, едва ли ще бъде намерен толкова лесно”, коментира Борисов.

Николай Христов напомни, че мненията за Калушев са силно поляризирани - едни категорично го защитават, други сочат. Според Христов хората, които живеят около хижата, са наясно за какво става въпрос. „Ако са смятали, че се случва нещо нередно, защо не са алармирали властите? Има един-единствен сигнал, който е бил подаден преди време в ДАНС. После е имало прехвърляне между институциите - ДАНС, прокуратурата и МВР, защото половината от нещата, подадени в този сигнал, всъщност не се разследват от ДАНС. И докато този сигнал стигне до някаква яснота дали има престъпление, или няма, може би и човекът, който го е подал, най-вероятно вече е забравил", коментира Христов.