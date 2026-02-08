Новини
Крими »
Версии и въпроси около случая „Петрохан” - какви сюжети прозират зад тройния разстрел

Версии и въпроси около случая „Петрохан” - какви сюжети прозират зад тройния разстрел

8 Февруари, 2026 11:17, обновена 8 Февруари, 2026 10:36 3 381 70

  • петрохан-
  • жертви-
  • сюжети

Темата коментираха в предаването „Събуди се” криминалните журналисти Николай Христов и Кирил Борисов

Версии и въпроси около случая „Петрохан” - какви сюжети прозират зад тройния разстрел - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Какво се случи около хижа „Петрохан”, какви са версиите на разследващите и защо и до днес въпросите са повече от отговорите? Темата коментираха в предаването „Събуди се” криминалните журналисти Николай Христов от БНР и Кирил Борисов от „24 часа”.

„Такава мистерия, такава неяснота и толкова много въпросителни 7–8 дни след излизането на този случай, не е имало”, заяви Николай Христов. Той припомни, че до момента няма официална информация за резултатите от аутопсията. „Всичко, което в момента излиза като информация, са догадки, слухове и, разбира се, спекулации. Когато няма официална информация от разследващите, естествено е информацията да се базира на предположения”, коментира Христов.

Според Кирил Борисов понякога подробна информация не може да се дава веднага. „Има тайна на разследването. Правят се действия, които могат да компрометират издирването на хора”, коментира Кирил Борисов.

„Трябва да кажем кой е издирваният човек. Ивайло Калушев е будист от 90-те години. Бил е в Непал дълги години, след това се е върнал тук и е основал т.нар. Дхарма център в периода 2005–2012 г. След това е бил в Мексико още 5–7 години, след което отново се връща в България. Мореплавател, с последователи, с доста странни практики – транс медитации, влизане в минали животи и т.н. Изключително подготвен в пещерното бивакуване. Така че, ако иска да се скрие, едва ли ще бъде намерен толкова лесно”, коментира Борисов.

Николай Христов напомни, че мненията за Калушев са силно поляризирани - едни категорично го защитават, други сочат. Според Христов хората, които живеят около хижата, са наясно за какво става въпрос. „Ако са смятали, че се случва нещо нередно, защо не са алармирали властите? Има един-единствен сигнал, който е бил подаден преди време в ДАНС. После е имало прехвърляне между институциите - ДАНС, прокуратурата и МВР, защото половината от нещата, подадени в този сигнал, всъщност не се разследват от ДАНС. И докато този сигнал стигне до някаква яснота дали има престъпление, или няма, може би и човекът, който го е подал, най-вероятно вече е забравил", коментира Христов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко Харсъзина

    25 16 Отговор
    Милицията гони михаля из гората в момента. И в околните села. Чак Ком са завардили. Мязат на жандармерия гонеща шумкари, а всъщност търсят нещо дето отдавна го няма. Боташа, там е заровено кучето.

    Коментиран от #11, #57

    10:42 08.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    28 16 Отговор
    Хижата е собственост на бащата на Искра Фидосова която пере мръсните пари на ГЕРБ.Бойко губи властта и изнесе Черната каса на ГЕРБ в Турция а излишните свидетели са убити.

    Коментиран от #36

    10:43 08.02.2026

  • 5 Майна

    26 5 Отговор
    Как не давате информация..?
    Как Ив Англия излизат разследвания за организирани мрежи за педофилия..?
    Средства набирани от нея за ..терористични организации?
    Човечеството е ужасено..!!!
    В световен мащаб..
    Създавано от " елити", ха ха ха

    Коментиран от #65

    10:43 08.02.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    39 7 Отговор
    УЖ НЕЗАВИСИМИ МЕДИИ ИМАТЕ ,
    УЖ СТРАШНИ КРИМИНАЛНИ ЖУРАНЛИСТИ
    ИМАТЕ В БЪЛГАРИЯ
    ....
    А ОТКАК БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ ОТ СИК ДОЙДЕ НА
    ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ НЯМА МУТРИ :)
    (ТЕ СА ПРАВИТЕЛСТВОТО)

    10:44 08.02.2026

  • 7 Майна

    25 2 Отговор
    Какви анализи ,бе?
    На влечуги плъзнали по управленчески етажи..?
    Това е са та ни зъ,м
    Нищо по- малко!!!

    10:45 08.02.2026

  • 8 Майна

    21 3 Отговор
    Всички за замесени
    Всички сглобяващи се?!
    Що мълчат ?!
    Какви анализи, бе!!!!

    10:47 08.02.2026

  • 9 Тити на Кака

    32 1 Отговор
    По безсъдържателно инфо по темата досега не бях чел.
    Гледам кой го е публикувал..... аааа, Милен.
    Обяснимо.

    Коментиран от #17

    10:50 08.02.2026

  • 10 някакви обяснения и никакви анализи

    27 0 Отговор
    каде е анализа?

    10:50 08.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ама,че...,,Криминални журналисти"...?!

    31 0 Отговор
    Поредно почесване на езиците по темата и нищо конкретно...!

    10:53 08.02.2026

  • 13 Много жалки

    24 1 Отговор
    Тия верно ли са такива журналисти? Та те ломотят по не свързано и от Киро тъпото. Нито знаят нещо ,Нито анализ могат да направят ,ама се изперили да ги турят на снимката. И да вземат някой цент.

    10:56 08.02.2026

  • 14 Странно е

    13 1 Отговор
    Как нито един човек не хванаха, освен бащата и кмета и приятелката,който се кълнът в добрия човек.

    10:59 08.02.2026

  • 15 Здрасти

    34 1 Отговор
    Пак ша питам. КОЙ позволи през последните 4 години да се създаде Държава в Държавата от мутренски тип. С какви пари е създадено това и с какви цели? Защо държавните институции са си затваряли очите през цялото време? Или някой не им позволи да си свършат работата?

    Коментиран от #28

    10:59 08.02.2026

  • 16 И грабеща тиква и свиня

    26 9 Отговор
    За 600 милиона евро дълг, за надписаните по-високи цени на тока, за повишените цени на храните у Кауфланда, Лидъла и Билата нищо не пишете. Горивото се качва, услугите се покачиха. Така ли било в клуба на богатите, корупция, високи цени и ниски заплати.

    10:59 08.02.2026

  • 17 целта е да се отклонят читателите

    26 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тити на Кака":

    от важните въпроси - Кой изгради Държава в Държавата през позледните 4 години, а службите допуснаха това?

    Коментиран от #56

    11:01 08.02.2026

  • 18 Майна

    18 3 Отговор
    Ха ха ха ха
    Изкарали ..някакви да мрънкат алабализми
    Всички са замесени- и слубите
    Мафия на държавата!!!
    Държава на мафията!!!
    Българи, ако мълчите двата децата си..!!
    На кого?!!!

    11:02 08.02.2026

  • 19 Пич

    6 17 Отговор
    Много идиоти се правят на будисти , без да знаят , какво е будизма ! Ще ви кажа - будизма е фаталистична религия , която оправдава убийствата ! И....... това е й подсказка !!!

    11:02 08.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Веско от Бобораци

    12 9 Отговор
    Можеш да излъжеш/измамиш про.ст човек, може и много умен, само начините са различни, тримата убити са интелигентни, но са си намерили майстора в лицето на перколя салия лама Иво. Никой не им е виновен, сами са се докарали до този край, техен свободен избор- да повериш живота на някакво откач.ено гуру.

    Коментиран от #25, #26, #30

    11:04 08.02.2026

  • 23 Е сега е

    19 1 Отговор
    Сега е момента някой журналист да блесне с разкрития.Само че са неможачи ,толкова могат.

    Коментиран от #29

    11:08 08.02.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    19 9 Отговор
    Има сняг. Има ясно видими следи. Сетете се зсщо милицията не е тръгнала веднага по следите. И защо никой не коментира този факт.
    Защото следите по всяка вероятност щяха да отведат в партия Боташ и при Киро Умния. За това някой спря милиционерите. После ги пуснаха да гонят Михаля из преспите и по селата.

    Коментиран от #27

    11:08 08.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Веско от Бобораци":

    Да не си посетил избата в Боровци и да пишеш от там? Правят добро винце. Но само скъпото. ЕФтиното не е читаво. Имах авер от Боровци. Ама се претрепа с кола малко преди разклона. Беше пиеница. Да вдигнеш 180 с Москвич си беше постижение.

    11:13 08.02.2026

  • 27 точно защото има сняг

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Ще чакат да се разтопи, за да открият къде е заровен гуруто.

    Коментиран от #31

    11:13 08.02.2026

  • 28 Промяна

    14 6 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИРО ШАРЛАТАНИЯТА ОВЛАДЯ ДЪРЖАВАТА ОТ 5 ГОДИНИ НАСОМ ВИЖТЕ НЯМА ИНСТИТУЦИИ ВСИЧКО Е В СТУПОР ХАОС А ПАРАВОЕННИ ШЕГАТ В ПЛАНИНИТЕ НИ И КОГАТО Е НЕОБХОДИМОСЛИЗАТ ДО СОФИЯ ДА РУШАТ ДА ПАЛЯТ БЕЗНАКАЗАНИ СА ДАЛИ ИМА РАБОТЕЩО П.АВИТЕЛСТВО ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ И КОЙ САБОТИРА ТОВА СЛЕПИ ЛИ СТЕ ШАРЛАТАНИЯТА

    Коментиран от #54

    11:15 08.02.2026

  • 29 Не е вярно.

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Е сега е":

    Има такива,които Могат,и сведения имат,просто сработва инстинкта за самосъхранение...

    11:15 08.02.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Веско от Бобораци":

    В Боровци Злати беше настанил украинци, ама май бързо офейкаха защото в това село всички са пиеници. Освен това на всяка къща се вее руското знаме. Веднъж ме биха на един сбор там. Иначе цигани нема.

    Коментиран от #61

    11:18 08.02.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "точно защото има сняг":

    Възможно е, но не съвсем. Ако изпуснат Боташа да офейка, никой никога може нищо да не разбере.

    11:20 08.02.2026

  • 32 Никой

    4 1 Отговор
    Полицията трябва да изследва за следи.

    Коментиран от #34

    11:21 08.02.2026

  • 33 Хотели

    14 1 Отговор
    Намерете спонсора на тия рейнджъри който е свръх богат , там е заровено кучето

    11:24 08.02.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Никой":

    Милицията в момента претърсва половината монтанска област и на всякъде намират само цигани.

    11:25 08.02.2026

  • 35 Софийски селянин,

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Да християнският свят е пред морално разложение,ама какво те вълнува Англия..

    Коментиран от #37

    11:26 08.02.2026

  • 36 Всичко

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Това е истината

    11:26 08.02.2026

  • 37 Майна

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Софийски селянин,":

    От там идва злото
    Още не си разбрал?
    Хм..

    Коментиран от #43

    11:29 08.02.2026

  • 38 Вересиии!

    13 1 Отговор
    Спекулациите по телевизора формират усещането, че престъпни държавни институции са създали и закриляли престъпна група, която е обслужвала личните им интереси.
    Нещо се е объркало и наемниците са ликвидирани от покровителите си. И сега наблюдаваме разследване, предубедено и преднамерено, чиято единствена цел е да не стигне до истината за истинските убийци и причините за екзекуцията и палежа.

    11:30 08.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Шейла

    8 1 Отговор
    Еййй, запълнениха всички медии с Петрова
    А за нелегалната цигарена фабрика, ни вапъл, ни стон.....Много удобно, нали

    11:36 08.02.2026

  • 42 Шейла

    4 0 Отговор
    Поправка - Петрохан

    11:37 08.02.2026

  • 43 Софийски селянин,

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Майна":

    Дреме ми на сайдера..
    Но едва ли тя има принос за опростачването на населението в България...
    Помисли добре.

    11:38 08.02.2026

  • 44 Мафията която е на власт разчиства терен

    7 1 Отговор
    Терена! Сега ни заливат с лъжи от МВР и ДАНС, дато е наред с пидслушванията

    11:38 08.02.2026

  • 45 русофоб

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    тоя ще излезе българския епщайн май...

    11:38 08.02.2026

  • 46 Майна

    9 1 Отговор
    Службите са били информирани
    Защо триете информацията..
    Защо?
    Още 2022г..
    С триене няма спасение..,а?

    11:40 08.02.2026

  • 47 Архимандрисандрит Бибиян

    4 2 Отговор
    Тримата не са оспевали да се трансетират на лотоса на Буда та се е наложило Калушът да им опъне по едно жепане та да се справат! А дедо Путйо нема проблем да приседне по безгащи на резан чимшир.

    11:42 08.02.2026

  • 48 Объркал си статията!

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Статията е за случая „Петрохан, не за Епщайн.

    Коментиран от #51

    11:44 08.02.2026

  • 49 Моооля!

    1 2 Отговор
    Моля уважаемите списатели на новини да спрат да нагнетяване общественото мнение и безпокойство на читанели и зрители до доказване на случая от държавните органи.

    11:49 08.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Майна

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Объркал си статията!":

    Връзката може да е направи средно интелигентен, а..?

    11:54 08.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гост

    8 3 Отговор
    Единственото сигурно до момента е че в хижата са се разигравали сюжети от "Планината Броукбек".
    Напълно извратена работа, като тримата убити както и издирвания доказано никой никога не ги е виждал с женска компания, нямат и деца, а всички са над 45 годишни пергиши!
    А на спокойния "баща спортист", чиито 15 годишен син е с издирвания, спешно да се направи психо и наркотест, защото видимо няма здравословен вид и дрънка глупости...

    11:58 08.02.2026

  • 54 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    Мащай се, ченге неграмотно!🤣

    12:08 08.02.2026

  • 55 Плява

    3 0 Отговор
    Този нищо не казва. Всеки, който е процесуално ангажиран със случая, не трябва нищо да казва. Какво се опитват да изкопчат журналята? Информация, която службите не знаят? Няма такава. Не и в този случай. Със сигурност не ме информират, а ми губят времето.

    12:12 08.02.2026

  • 56 Тити на Кака

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "целта е да се отклонят читателите":

    Не виждам защо обвиняваш службите "допуснали създаването на държава в държавата":

    1. И бащата на коментирания пещерняк, и бащата/дядото на основния спонсор на паравоенната организация, Ушанко, са ДС. Братчето на дамата без уши е от Първо.
    ДС не е "допуснало", ДС е създало тази държавица / тя е малка, само 20 ПЪТИ по-голяма от Сан Марино/ с цел защита листата на дърветата в гората. Вкарало е няколко презрени милона в бюджета на държавицата. На ползу роду. Кофти е, че пе дал. И те се изпотепаха и работата стана за резил.
    2. Цялата тази дейност не е минала без употреба на полезни идиоти. А в ПП има много. Министърът на МОСВ от прочутото магистрално правителство на Киро Тъпако часове след инцидента огласи пространството с интелигентните си фъфления. ДС беше доволно.
    3. Е, сега е времето на говорещите глави, които генерират огромни количества камуфлажен шум. Това е.

    12:13 08.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 п@тке

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    иди в столипиново да не освободят от напрежението

    12:16 08.02.2026

  • 59 Форест Гъмп

    2 1 Отговор
    Еха, криминални журналисти. Тия двамцата имената си не знаят, тръгнали да коментират." Изключително пиодготвен в пещерното бивакуване".Трудно ще бъде открит.Чутовна глупост.Откъде ги копаят тия.

    12:21 08.02.2026

  • 60 Питане

    1 1 Отговор
    Как се наричат мъжките мисирки?

    Коментиран от #62

    12:24 08.02.2026

  • 61 Нищо изненадващо

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Данко Харсъзина":

    Задявали сте някоя чужда мома на сбора, безчинстващ палавник такъв.

    Какво разбрахте от пиЕниците в кръчмата с големия казан с тлеещи дънери?

    12:30 08.02.2026

  • 62 Не знаеш ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Питане":

    Мисири.

    Коментиран от #70

    12:34 08.02.2026

  • 63 Млад мъж е свидетелствал

    4 1 Отговор
    И тримата мъже, намерени мъртви при хижа „Петрохан“ са били несемейни, без партньорки и без деца. Самият Калушев също нямал дете, никой няма спомен някога да е имал връзка с жена. Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, докато е бил непълнолетен. Обяснено му било, че мъжете са самодостатъчни и за да имат пълноценно израстване, нямало нужда от близки и интимни отношения с жени. Пише в други медии, че баща му е професор преподавател в УНСС и е бил агент от ДС. Изпитвал е бъдещи митничари. А известният художник му е втори баща. .......... Сега става напечено САЩ МОССАД на Бойко ли ще остави България или на другите от дс-бкп изживяващи се силно про западно. И мафията ще рухне в България, ако Бойко не я храни, и ще настане хаос. Та става нещо задкулисно, Бойко подари София и Варна на ПП-ДБ, но те не изпълниха договорът за ротация. Сега дойде ред и на Терзиев да оди при бай Ставри, но мечти на Бойко. Посолствата и САЩ заповядаха пускане на кмета на Варна, стоп на акцията с Паскал срещу Рашков и А. Василев. А Василев е внук на полковник от ДС - Вандов, каза бащата на Сачева- МОССАД-ПОСОЛСТВАТА-САЩ искат Бойко да си върви и организираха последните протести. Не, че ни мислят доброто, просто сменяват старият ку--чи син с по млад. И да сме фронтова държавава. Тръмп е безпардонен, натресе ни ф-16, принуди ГЕРБ да приеме паразита СДС, Цветанов отказа и изгърмя. И протестите 2020 г. бяха от Тръмп, и вземането на бизнесът на Черепът.

    12:44 08.02.2026

  • 64 Факт

    2 0 Отговор
    ,,Всеки проблем си има име и фамилия"-Сталин!Кой регистрира това НПО в нарушение на закона с думата,,национална" Кой им продаде 5 дк земя в Натура 2000 ,кой не провери сигналите за хора с оръжие и тнт.Вадиш ги тези имена и фамилии и на съд.

    Коментиран от #67

    12:56 08.02.2026

  • 65 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Майна, комунистите създават терзи тайни организация, "бившият" СССР го прави. Осъзнай се малко. Островът на Епстийн е център на КГБ.

    13:08 08.02.2026

  • 66 "Гъбари, и какво от това?"

    2 0 Отговор
    B будизма по принцип не се препоръчват наркотици, но има улики, че при транс медитации и ритуали се употребяват халуциногени гъби.

    13:18 08.02.2026

  • 67 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Факт":

    и табела "Стреля се без предупреждение", това за мен е най-притеснителното

    Коментиран от #68

    13:20 08.02.2026

  • 68 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Хмм":

    Не знаеш, че ДС винаги стреля без предупреждение?
    Хмммм....

    13:21 08.02.2026

  • 69 Ами

    2 0 Отговор
    какво казват, абсолютно нищо, пак хвалби, колко е добър в това, в онова, идеализиране, създаване на ореол

    13:23 08.02.2026

  • 70 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Не знаеш ли?":

    Цъ .

    На мъжките мисирки им викат по-сер ки.

    13:24 08.02.2026