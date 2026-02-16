Софийският апелативен съд се произнася по делото за смъртта на Евгения

Софийският апелативен съд ще се произнесе по делото за смъртта на 33-годишната Евгения, чието тяло беше открито в куфар във водоем в края на 2021 г.

Подсъдими за убийството са съпругът на жертвата Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.



На първа инстанция Софийският градски съд определи доживотни присъди, които бяха потвърдени по-късно и от Апелативния съд. Делото обаче беше върнато от Върховния касационен съд за ново разглеждане на Софийския апелативния съд заради процесуални нарушения.

На 12 февруари бяха пледоариите по делото. Съдът е приел, че събраните доказателства по случая са достатъчни и не се налагат нови разпити, както и изслушване на експертизи, съобщиха от съда. Днес се очаква произнасянето на магистратите.

Днес и утре окръжният съд в Плевен ще заседава по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна. Обвиням е 65-годишният Георги Александров.

До момента по делото са проведени шест съдебни заседания. Разпитани са свидетели и вещи лица, изготвили психолого-психиатрични и съдебномедицински експертизи. Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието.

Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента е с мярка „задържане под стража“.