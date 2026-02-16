Новини
Софийският апелативен съд се произнася по делото за смъртта на Евгения

16 Февруари, 2026 07:42, обновена 16 Февруари, 2026 06:44 575 5

  • дело-
  • сияна-
  • евгения-
  • съд

Продължава делото за смъртта на 12-годишната Сияна

Софийският апелативен съд се произнася по делото за смъртта на Евгения - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Софийският апелативен съд ще се произнесе по делото за смъртта на 33-годишната Евгения, чието тяло беше открито в куфар във водоем в края на 2021 г.

Подсъдими за убийството са съпругът на жертвата Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров.

На първа инстанция Софийският градски съд определи доживотни присъди, които бяха потвърдени по-късно и от Апелативния съд. Делото обаче беше върнато от Върховния касационен съд за ново разглеждане на Софийския апелативния съд заради процесуални нарушения.

На 12 февруари бяха пледоариите по делото. Съдът е приел, че събраните доказателства по случая са достатъчни и не се налагат нови разпити, както и изслушване на експертизи, съобщиха от съда. Днес се очаква произнасянето на магистратите.

Днес и утре окръжният съд в Плевен ще заседава по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна. Обвиням е 65-годишният Георги Александров.

До момента по делото са проведени шест съдебни заседания. Разпитани са свидетели и вещи лица, изготвили психолого-психиатрични и съдебномедицински експертизи. Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието.

Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента е с мярка „задържане под стража“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас!

    4 0 Отговор
    Семейство психопати-убийци!

    06:49 16.02.2026

  • 2 Липса на човечност!

    3 0 Отговор
    Това е един от онези случаи, които разклащат усещането ни за човечност. Особено когато става дума за убийство в рамките на семейство – място, което по принцип трябва да е най-сигурното.

    06:51 16.02.2026

  • 3 Възмутен

    3 0 Отговор
    Фактът, че тялото е било укривано, усилва усещането за хладнокръвност и безчовечност. Именно затова съдилищата третират подобни деяния като изключително тежки.

    Коментиран от #5

    06:52 16.02.2026

  • 4 дядото

    1 1 Отговор
    правосъдие.след ПЕТ години.кому е нужно

    06:59 16.02.2026

  • 5 кадесари

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Възмутен":

    камунисти

    07:12 16.02.2026