Георги Георгиев на излизане от ареста: Не съм виновен

Искам да си видя детето. Това заяви обвиненият в нападението над Дебора Михайлова Георги Георгиев след освобождаването му под парична гаранция в размер на 10 000 лева.
По думите му в ареста е било много трудно.
Той призна, че се чувства употребен.
Георгиев бе категоричен, че не е виновен и се надява българското правосъдие да го докаже.
Мъжът заяви още, че ще търси правата си.
Съдебното определение е с днешна дата и подлежеше на незабавно изпълнение. Наказателното производство срещу него продължава.
Делото, известно като „Дебора“, придоби значително обществено внимание в България във връзка с обвиненията срещу Георги Георгиев за тежко нападение над Дебора Михайлова. Случаят е предмет на продължителни съдебни процеси, характеризиращи се с многобройни обжалвания и промени в мерките за неотклонение на обвиняемия.
1 Абсурдистан
Коментиран от #6
18:23 07.08.2025
2 Справедливост
Коментиран от #14
18:27 07.08.2025
3 Казуар
Коментиран от #4
18:34 07.08.2025
4 Защо ли?
До коментар #3 от "Казуар":Защото не е виновен. Ако имаше поне едно доказателство, отдавна да е осъден. Да не повдигам въпроса, че три пъти го съдят за едно и също нещо. Дано сега гой осъди сега всичките медии и фондации, които го набедиха. Но няма, всъщност ще осъди само държавата България.
Коментиран от #8, #12
18:41 07.08.2025
5 СААААМО ДА ПРИПОМНЯ
18:47 07.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 К.К
18:48 07.08.2025
8 Казуар
До коментар #4 от "Защо ли?":Извънземен ли е изтезавал момичето по средновековен начин.
18:55 07.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Горните коментари са емоционални
Коментиран от #13
19:00 07.08.2025
11 излизане от ареста: Не съм виновен
тез дет ге вкараха в пандиза
даже и да си невинен
няма да те огрее
19:08 07.08.2025
12 Съгласен съм
До коментар #4 от "Защо ли?":Хората тук са правно неграмотни и не осъзнават презумцията за невинност. Колкото да практиката - съдът в България никога не се е колебал да даде жестоки присъди на такива кокошкари като тоя и ако действително имаше някакви, дори минимални доказателства отдавна щеше да излежава голяма присъда. Повечето тук са толкова некомпетентни, че дори не знаят, че този не е бил в затвора, а в следствения арест.
19:08 07.08.2025
13 Точно това
До коментар #10 от "Горните коментари са емоционални":Разиграха цирк за да приемат закона за домашното насилие, който е част от истанбулската конвенция, и взеха пари за това. Същия цирк играха с хосписите за старите хора и БСП раздаде 700 милиона на техните от ПВУ. Вейповете и тротонетките са същата работа. Първо пари да се хванеш, после пари да се пуснеш.
19:08 07.08.2025
14 поредната сапунка Сиана 2
До коментар #2 от "Справедливост":за отвличане на внимание от
сдружението на чекмеджарите дето
настройват касовите апарати в евро
19:11 07.08.2025
15 Как
Коментиран от #16
19:16 07.08.2025
16 Всъщност
До коментар #15 от "Как":Ареста не е затвор. За безпричинно задържане се дължат обезщетения, по петстотин хиляди на година. Отделно за претърпени щети, отделно за адвоката, отделно за семейството, което също е претърпяло щети. На всичко това има и лихви.
19:20 07.08.2025
17 Майк Тайсън
19:29 07.08.2025