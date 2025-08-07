Новини
Георги Георгиев на излизане от ареста: Не съм виновен

Георги Георгиев на излизане от ареста: Не съм виновен

7 Август, 2025 18:21

Делото, известно като „Дебора“, придоби значително обществено внимание в България

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Искам да си видя детето. Това заяви обвиненият в нападението над Дебора Михайлова Георги Георгиев след освобождаването му под парична гаранция в размер на 10 000 лева.

По думите му в ареста е било много трудно.

Той призна, че се чувства употребен.

Георгиев бе категоричен, че не е виновен и се надява българското правосъдие да го докаже.

Мъжът заяви още, че ще търси правата си.

Съдебното определение е с днешна дата и подлежеше на незабавно изпълнение. Наказателното производство срещу него продължава.

Делото, известно като „Дебора“, придоби значително обществено внимание в България във връзка с обвиненията срещу Георги Георгиев за тежко нападение над Дебора Михайлова. Случаят е предмет на продължителни съдебни процеси, характеризиращи се с многобройни обжалвания и промени в мерките за неотклонение на обвиняемия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абсурдистан

    22 4 Отговор
    Много уроди в малката ни държава!

    Коментиран от #6

    18:23 07.08.2025

  • 2 Справедливост

    8 7 Отговор
    Не е виновен и шофьорът на камиона, пометен от 12 годишната Саяна, дето дядо и и дава да кара Мерцедес със син буркан. И после бащата на някаква Саяна обикаля всички телевизии да приказва глупости.

    Коментиран от #14

    18:27 07.08.2025

  • 3 Казуар

    13 6 Отговор
    Този престъпник защо още не е осъден.

    Коментиран от #4

    18:34 07.08.2025

  • 4 Защо ли?

    11 9 Отговор

    До коментар #3 от "Казуар":

    Защото не е виновен. Ако имаше поне едно доказателство, отдавна да е осъден. Да не повдигам въпроса, че три пъти го съдят за едно и също нещо. Дано сега гой осъди сега всичките медии и фондации, които го набедиха. Но няма, всъщност ще осъди само държавата България.

    Коментиран от #8, #12

    18:41 07.08.2025

  • 5 СААААМО ДА ПРИПОМНЯ

    11 0 Отговор
    ПЕ ХВАНАТИТЕ В НЕЛЕГАЛНАТА ФАБРИГА ЗА ЦИГАРИ ДО С. МОМКОВО ОЩЕТИЛИ С МИЛИАРДИ ДЪРЖАВАТА ГИ ПУСНАХА НА ДРУГИЯ ДЕН И СЪС СЪЩАТА ГАРАНЦИЯ.....

    18:47 07.08.2025

  • 7 К.К

    8 10 Отговор
    Чакайте, до по- малко от месец ще нареже още една девойка, която не го харесва. Да ви имам и правосъдието!

    18:48 07.08.2025

  • 8 Казуар

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Защо ли?":

    Извънземен ли е изтезавал момичето по средновековен начин.

    18:55 07.08.2025

  • 10 Горните коментари са емоционални

    10 6 Отговор
    Става въпрос, че ДНК пробата от кръвта на Дебора и неговите дрехи е отрицателна. ДНК пробите са с вероятност 100%. Не се връзвайте. Този беше сготвен от ПП-ДБ за отклоняване на вниманието от техните кражби тогава и за да играе по емоциите на такива като вас. Този ще съди България в Стразбург и ще спечели много пари.

    Коментиран от #13

    19:00 07.08.2025

  • 11 излизане от ареста: Не съм виновен

    6 2 Отговор
    амче съди ги
    тез дет ге вкараха в пандиза

    даже и да си невинен
    няма да те огрее

    19:08 07.08.2025

  • 12 Съгласен съм

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защо ли?":

    Хората тук са правно неграмотни и не осъзнават презумцията за невинност. Колкото да практиката - съдът в България никога не се е колебал да даде жестоки присъди на такива кокошкари като тоя и ако действително имаше някакви, дори минимални доказателства отдавна щеше да излежава голяма присъда. Повечето тук са толкова некомпетентни, че дори не знаят, че този не е бил в затвора, а в следствения арест.

    19:08 07.08.2025

  • 13 Точно това

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Горните коментари са емоционални":

    Разиграха цирк за да приемат закона за домашното насилие, който е част от истанбулската конвенция, и взеха пари за това. Същия цирк играха с хосписите за старите хора и БСП раздаде 700 милиона на техните от ПВУ. Вейповете и тротонетките са същата работа. Първо пари да се хванеш, после пари да се пуснеш.

    19:08 07.08.2025

  • 14 поредната сапунка Сиана 2

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Справедливост":

    за отвличане на внимание от
    сдружението на чекмеджарите дето
    настройват касовите апарати в евро

    19:11 07.08.2025

  • 15 Как

    0 3 Отговор
    Прав е. В затвора всички са невинни ,а са там заради съдебна грешка!

    Коментиран от #16

    19:16 07.08.2025

  • 16 Всъщност

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Как":

    Ареста не е затвор. За безпричинно задържане се дължат обезщетения, по петстотин хиляди на година. Отделно за претърпени щети, отделно за адвоката, отделно за семейството, което също е претърпяло щети. На всичко това има и лихви.

    19:20 07.08.2025

  • 17 Майк Тайсън

    0 0 Отговор
    И аз мис Калифорния, даже не съм я виждал. Горкия, колко добитък продаде баща му, за да спаси добичето. Честито, излъганата му жена, тая вечер ще бъде отново щастлива. А утре сутринта ще вярва в думите на добичето. Пожелавам му, когато ще е стар, и няма да може, да види дъщеря си, изкусурена като Дебора(не че Дебора е имане). И тогава добичето да се затвори в мазето и да вика;" Свобода или смърт, ама много съм, дърт, много съм дърт". Амин.

    19:29 07.08.2025