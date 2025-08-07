Новини
Намалиха гаранцията на насилника на Дебора, излиза от затвора още днес

Намалиха гаранцията на насилника на Дебора, излиза от затвора още днес

7 Август, 2025 18:12 614 10

Висшестоящата инстанция дори намалява размера на гаранцията от 25 000 лева на 10 000 лева

Намалиха гаранцията на насилника на Дебора, излиза от затвора още днес - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Пловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд – Пловдив, с което мярката за неотклонение на подсъдимия по делото "Дебора" Георги Георгиев е изменена от "задържане под стража" в "парична гаранция".

Висшестоящата инстанция дори намалява размера на гаранцията от 25 000 лева на 10 000 лева. Съдебният състав приема, че към настоящия момент подсъдимият е вече почти 2 години и 2 месеца зад решетките, което съществено е намалило опасността той да извърши други престъпления, съобщи БНР.

В мотивите си за облекчаване на мярката съдът изтъква, че наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които Георги Георгиев е обвинен, вече не е достатъчно, за да оправдае продължаващото задържане.

В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания. Определението на Пловдивския Окръжен съд е окончателно.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦦⛱️🥜

    4 0 Отговор
    Това го видяхте преди малко от новините по БНТ нали

    18:14 07.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Урко

    2 3 Отговор
    И защо наричате човека "насилника на Дебора"? Та той не е осъден, само е обвиняем. Не ли чувал, че всеки е невинен до доказване на противното бе мисирчо?

    18:29 07.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иначе

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Урко":

    ще му делнат съобщението заради правилно написаните думички.

    18:33 07.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лемънс

    2 3 Отговор
    На този изверг, който обезобрази момичето трябва 15 г. Затвор!
    Иванчева я държаха в затвора 6 години като сериен убиец невинна, а този садист го пуснаха?!
    Това не е ПРАВОсъдие, това не е справедливо!!!!

    19:09 07.08.2025

  • 8 Ареста не е затвор

    1 1 Отговор
    Ареста не е затвор. За безпричинно задържане се дължат обезщетения, по петстотин хиляди на година. Отделно за претърпени щети, отделно за адвоката, отделно за семейството, което също е претърпяло щети. На всичко това има и лихви. Редно е журналистите да покрият тези разходи.

    Коментиран от #10

    19:23 07.08.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Таа мутра е от младежкото герб и ще я отърват

    19:25 07.08.2025

  • 10 Юрист

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ареста не е затвор":

    Бай га н ю юристина, бас ловя,че никога през живота си не си отварял НПК.. съмнява ме дори да си чувал за него 😆

    19:26 07.08.2025