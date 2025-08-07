Намалиха гаранцията на насилника на Дебора, излиза от затвора още днес

Пловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд – Пловдив, с което мярката за неотклонение на подсъдимия по делото "Дебора" Георги Георгиев е изменена от "задържане под стража" в "парична гаранция".
Висшестоящата инстанция дори намалява размера на гаранцията от 25 000 лева на 10 000 лева. Съдебният състав приема, че към настоящия момент подсъдимият е вече почти 2 години и 2 месеца зад решетките, което съществено е намалило опасността той да извърши други престъпления, съобщи БНР.
В мотивите си за облекчаване на мярката съдът изтъква, че наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които Георги Георгиев е обвинен, вече не е достатъчно, за да оправдае продължаващото задържане.
В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания. Определението на Пловдивския Окръжен съд е окончателно.
1 🦦⛱️🥜
18:14 07.08.2025
3 Урко
18:29 07.08.2025
5 Иначе
До коментар #4 от "Урко":ще му делнат съобщението заради правилно написаните думички.
18:33 07.08.2025
7 Лемънс
Иванчева я държаха в затвора 6 години като сериен убиец невинна, а този садист го пуснаха?!
Това не е ПРАВОсъдие, това не е справедливо!!!!
19:09 07.08.2025
8 Ареста не е затвор
19:23 07.08.2025
9 Ивелин Михайлов
19:25 07.08.2025
10 Юрист
До коментар #8 от "Ареста не е затвор":Бай га н ю юристина, бас ловя,че никога през живота си не си отварял НПК.. съмнява ме дори да си чувал за него 😆
19:26 07.08.2025