Прокуратурата за случая "Петрохан": Има показания за сексуални контакти с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол

Изготвени са част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Дечо В. и по дясната ръка на Пламен С. са налични барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата

Под ръководството на Окръжните прокуратури в гр. София и в гр. Враца продължават активните действия по разследване по досъдебните производства за смъртта на шест лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.
Понастоящем са изготвени и предоставени на разследващите органи две от назначените съдебномедицински експертизи на откритите тела при хижа Петрохан, от които е видно:

Смъртта на Пламен С. се дължи на огнестрелно нараняване на главата, причинено от изстрел от огнестрелно оръжие, калибър 9 мм, произведен от упор. Установено е опърляне на вежди, брада, без изгаряния на окосмената част на главата и без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво.

Смъртта на Дечо В. е причинена от огнестрелно нараняване с 9-милиметрово оръжие от много близко разстояние. Установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия, показва експертизата.

Очаква се съдебномедицинска експертиза на третия труп, открит в района на хижа Петрохан, който е с частично изгоряла дреха - панталон.
Изготвени са част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Дечо В. и по дясната ръка на Пламен С. са налични барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата.

Ръцете на Ивайло И. са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите.

Две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от открития до телата пистолет „Glock”.

Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, включително на писмени бележки за „духовно пречистване и сексуални практики“.

Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на трите лица, открити в кемпер под вр. Околчица. От първоначалния балистичен анализ се установява, че по ръцете на Ивайло К. има множество барутни частици. По ръцете на Николай З. също са налични барутни частици, а по ръцете на малолетното момче липсват такива.

Провеждат се разпити на свидетели с оглед изясняване дейността на членовете на организацията, на получени дарения към физически и към юридически лица с нестопанска цел.

От събраните до момента показания се установява, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики. Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни, както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол.

Прокуратурата ще продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването при спазване принципите на законност и обективност.


  • 1 самоубита секта видяла трафик

    22 23 Отговор
    Колко помия и лъжа се изсипа а близките никой не ги чу какво казаха - особенно тия на децата. Майката я заглушиха директно като каза за джиповете. Айдеее и тия ги самоубиха закривай набързо набързо случая и така.

    Коментиран от #6, #17, #25, #33

    11:48 12.02.2026

  • 2 Каква им е заплатата

    25 5 Отговор
    На прокуррорите, добра ли е

    Коментиран от #57

    11:49 12.02.2026

  • 3 Тити на Кака

    18 7 Отговор
    И нито дума за дървената мафия на Шиши?
    Скандално, нали тъППопитеци?
    Пак ли ще скачате срещу затлъстяване след тези факти?

    11:49 12.02.2026

  • 4 Досега къде бяха тези показания

    13 10 Отговор
    Или много удобно намират някой да ги дава сега , за да омаскарят някой друг......

    11:49 12.02.2026

  • 5 Пешо

    13 8 Отговор
    Според прикриватурата това убива.

    Коментиран от #10

    11:50 12.02.2026

  • 6 Тити на Кака

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "самоубита секта видяла трафик":

    Внимавай какво гледаш и виждаш, че гледай сега какво е станало с едни, дето са видели, понеже са гледали.
    И като сънуваш жена, дето говори за четири джипа, които друга жена е видяла през 150 метра гъста гора - не забравяй да ни разкажеш съня си!
    Мдаммм....

    11:52 12.02.2026

  • 7 Фен

    24 9 Отговор
    Петроханските Пудели, какво правим сега? Сичкото либерал орева орталъка, как били натопени, ама си се оказаха яко омазани....

    Коментиран от #71

    11:53 12.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДАНО КАКТО НА ШИША

    13 6 Отговор
    И ТУУЛУПА ДА ВИ ПОСЛЕДНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ.ПОСЛЕДНАТА ЗАПЛАТА КОЯТО ВИ Я ДАВА НАРОДА А ВИЕ РАБОТИТЕ ЗА МУШИКИТЕ. НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ НЕ ВИ ВЯРВАМЕ.

    11:54 12.02.2026

  • 10 Тити на Кака

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо":

    Според сексуално насилвания от мъже Пешо "това не убива".

    11:54 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 среднощен

    18 3 Отговор
    "...В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол...";

    "Възрастният мъж" едва ли е бил само един...
    Класическа схема за "дългосрочно обвързване и вербуване"
    Изтекла е информация и "почистването е започнало"...

    11:55 12.02.2026

  • 13 Лиляна

    16 15 Отговор
    Факти: под кемпера има сняг , не много но има . Кучето лае на два пъти ! Образа е разделен на две понеже камерата е широкоъгълна ! в началото единия педофил казва " Да Отрепеме ПАди " ! Смеха им не е радостен , а нервен по скоро . Жълтопаветниците и феновете на Украйна се препознават в тези себеподобни и ги защитатавт с ръце и нокти !

    11:57 12.02.2026

  • 14 Знаещ

    5 6 Отговор
    Територията около Петрохан е силно пресечена което ограничава движението на камиони и това е причина за дребната дървена мафия

    Коментиран от #30

    11:59 12.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ООрана държава

    13 6 Отговор
    Онея от ЛГБТ какво правят? Ама им разрешавате паради по улиците, отврат

    12:03 12.02.2026

  • 17 Каква майка е

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "самоубита секта видяла трафик":

    След като е зарязала детето да не ходи на училище.
    И тя е педофилка.
    Ако не са засечени от камери джиповете, как ще установих че ги е имало.
    Свидетелсткото показание без потвърждение не струва нищо.

    Коментиран от #52

    12:04 12.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДС потайности

    5 4 Отговор
    Стария ДЕсар Георги е набирал " рейнджъри " за детето си.
    Толкова.

    12:05 12.02.2026

  • 21 Сила

    7 2 Отговор
    Ямболския н е д о н о с е н , късото , да ходи да бърка по дупките да провери ...нали живо го вълнува и се интересува от темата !!! Много нездрав интерес проявява бих казал ....!??

    12:05 12.02.2026

  • 22 Стивън Дарси...

    14 9 Отговор
    ППДБ е шорошка секта на п••раси, ,педофили и ненормални извратеняци.
    Тази секта трябва да бъдеобявена за опасна за националната сигурност на България и забранена.

    12:08 12.02.2026

  • 23 Теория на конспирацията

    13 2 Отговор
    Веднага след убийството, казах,че това е Български Епстийн.По-късно,ще излязат имена на хора от управлението на държавата.

    12:09 12.02.2026

  • 24 Кака Радка

    13 2 Отговор
    Как изобщо да вярваме на тази прокуратура която е превзета по всички места?

    Коментиран от #34, #46

    12:10 12.02.2026

  • 25 Ддд

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "самоубита секта видяла трафик":

    Те едни виждат и НЛО, други си мислят че, има задгробен живот. А трети вярват че ги ръсят с кемтрейлс. Така че ЛУДИ много на този свят, а като гледам 80% са жени, мъжете са по малко.

    12:11 12.02.2026

  • 26 Белият пингуин

    7 2 Отговор
    "Овчаря" казва.... :
    "На шофьорското място нямаше никого. На другата врата видях, че има човек, подпрял се на стъклото с кръв по главата, разказа Николай Ангелов" ...... Преди това споделя че не е слизал от джипа си. От страната на празното шофъорско място е бил. И сега: главата на убитият с коя ръка трябва да е простреляна че да се опре в сраничното стъкло? В предното просто е невъзможно? С лявата нали? А той левичар ли е бил? Ако той е шофирал защо е на съседната седалка ? Шофъори сме всички нали? Някой някога правил ли го е? ....

    Коментиран от #43

    12:11 12.02.2026

  • 27 Макс

    12 1 Отговор
    Прокуратурата май знаеше всичко още преди да разберем за труповете на убитите . Сарафов каза секта и педофилия , значи е така . Кои сме ние гражданите на България , че да не му вярваме .

    12:11 12.02.2026

  • 28 Един друг

    8 1 Отговор
    Защо прокуратурата е приключила делото още през декември 2025 със заключение, че няма престъпление?

    12:12 12.02.2026

  • 29 Белият пингуин

    4 3 Отговор
    Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов обяви: ( Около лицата са намерени следните вещи: един брой огнестрелно оръжие Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и пълнител в цевта, един пистолет Glock и една пушка с една гилза в нея“, заяви той. ) и сега въпроса е един от тримата трябва много да е държал точно с пушка да си пръсне кратуната нали? Щом е с гилза трябва да е стреляно с нея? Щото сигурно е нямал пистолет....Другото: Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и "пълнител" в цевта. Общо 14 ! Да ама Пистолета Heckler Koch, модел P30 е с 15-заряден пълнител ! Един липсва а и как ще има патрон в цевта ? Интересно Деньо Денев дали може да го обясни ? Ами кучето с какво са го утепали тогава? Ако е с пушката къде е тогава едната гилза ? .....

    Коментиран от #35

    12:13 12.02.2026

  • 30 И аз знам ,

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Знаещ":

    но как да обясниш на хора , който не знаят къде е Петрохан ! А , и едни джипове минали бързо , колко бързо ? То на Петрохан писта има !

    12:13 12.02.2026

  • 31 Продължаваме Пееефилията

    8 3 Отговор
    Със подкрепата на Василка кметункова и сандюф

    12:13 12.02.2026

  • 32 Хасковски каунь

    4 6 Отговор
    Има нещо мюсюлманско щом си падат по мъжки дупета. В комбинация с будизъм ,българинът става неуправляем.

    12:13 12.02.2026

  • 33 Абе

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "самоубита секта видяла трафик":

    Коя тая майка дето си оставя детето пет години на чичковци в гората да го обучават?

    12:14 12.02.2026

  • 34 Радке ,

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Кака Радка":

    не ни занимавай с твоите вярвания , защото не ни интересуват изобщо !

    12:15 12.02.2026

  • 35 И как с пушка ще си пръсне кратуната

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Белият пингуин":

    Трябва бос да е бил вън на снега и с пръста на крака под брадичката ама тогава нямаше да му я има главата. Само по кучето може да е пуцал с пушката ама тогава трябва да са се наредили в редичка после тея и с един патрон тримата да са се гръмнали или поне двамата. ....стават два пистолета с една гилза или максимум две. Отделно единия бил със сериозни изгаряния по ръцете казаха, дето уж палил пожара ...абсурд. По вероятно е и тоя Филип Попов да не знае кво говори

    Коментиран от #38, #61

    12:15 12.02.2026

  • 36 Саде

    7 3 Отговор
    А Къдравата Сю,кога ще излезе от нелегалност...?!
    Или тя провежда,сега в Мексико...- ,,медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики..."...?!?!

    12:16 12.02.2026

  • 37 Осемте джуджета

    4 3 Отговор
    Който иска да вярва на прикриватурата - да вярва! Аз НЕ! Поредното "безпристрастно разследване", в което жертвите сами са си виновни.

    12:16 12.02.2026

  • 38 Липсват гилзи

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "И как с пушка ще си пръсне кратуната":

    И за това днес пак всички са в "Петрохан" То впрочем май пистолет липсва ама сега може да го намерят..

    Коментиран от #53

    12:18 12.02.2026

  • 39 Ззз

    4 4 Отговор
    И какво точно доказват тия балистични експертизи? Напълно възможно е след като са ги убили, с ръкавици да са сложили оръжията в техните ръце и да са стреляли, за да създадат "уличаващи" доказателства за самоубийство.

    Коментиран от #73

    12:20 12.02.2026

  • 40 фгкс

    4 2 Отговор
    Абе все си мисля че биха освободили кучетата

    Коментиран от #42

    12:21 12.02.2026

  • 41 Подозрителен

    8 6 Отговор
    Може да са принудили наркоманчето да говори за уж педофилия, за да очерни мъртвите??

    12:21 12.02.2026

  • 42 Ирония

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "фгкс":

    Как да освободят кучетата, като ще разпознаят убийците, които не са тред убитите????

    12:23 12.02.2026

  • 43 Основателен въпрос

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Белият пингуин":

    Калушев левичар ли е бил ? Ако е бил значи се вързва. Ако не е бил значи четвърти човек е имало.

    Коментиран от #75

    12:23 12.02.2026

  • 44 фслс

    5 1 Отговор
    Малко хора биха затрили така кучетата , по филмите сме го гледали

    Коментиран от #48

    12:24 12.02.2026

  • 45 Сценарий

    7 1 Отговор
    Някой може да е запалил хижа Петрохан и тези тримата да са отишли да гасят някой да ги е залял с бензин, за да изгорят, но те да са побягнали навън и там да са ги розстреляли...

    Коментиран от #49

    12:24 12.02.2026

  • 46 Тити на Кака

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Кака Радка":

    А на двете мами и таткото вярваш ли? На фактите за откритите трупове вярваш ли? На видеото, което показва как бъдещите трупове весело се отправят към горящата сграда вярваш ли? Или и те са превзети от прокуратурата, според теб?

    12:25 12.02.2026

  • 47 Камион

    5 0 Отговор
    Пламенка от Варна ли ви е пак свидетел?
    За един прЕател питам…

    Коментиран от #51

    12:25 12.02.2026

  • 48 Мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "фслс":

    Затова е външен човек!
    Хора, които са емоционално свързани с кучетата не биха ги оставили да изгорят. Какво са виновни тези живинки.

    Коментиран от #62

    12:26 12.02.2026

  • 49 Тити на Кака

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Сценарий":

    Уви, видеото със запалената хижа показва нещо съвсем друго.
    И там няма никакъв "някой", само тримата педофили са.

    Коментиран от #56, #63

    12:26 12.02.2026

  • 50 И ся последно...?!

    5 0 Отговор
    Има ли сняг под кемпера,или няма...?!
    Щото на едните кадри има,а на другите-няма...?!
    Пък нивото на снега и на двата кадъра,видно от натрупалият сняг,на съседен пън-е еднакво...?!
    Ама тЕа подчинените на Къдравата Сю,хептен за ,,пънове" ни взеха...?!?!

    Коментиран от #64

    12:27 12.02.2026

  • 51 Поредния грозен сценарий

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Камион":

    Вместо Праменка, сега има наркоманче с лабилна психика, което са принудили да говори за "педофилия".

    12:27 12.02.2026

  • 52 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Каква майка е":

    Това важи и за показанията на всеки свидетел

    12:28 12.02.2026

  • 53 Феликс Дж

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Липсват гилзи":

    Не им е за първи път. Докато едните правят оглед (снимат, пишат) другите тъпчат в джобовете си ВД-та (веществени доказателства).

    Коментиран от #59, #66

    12:28 12.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ирония

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тити на Кака":

    Как видя, ти там ли беше?
    А кадрите в тъмното не са много ясни кои са тримата.
    Той престъпника ще застане специално за теб пред камерата да се снима и да ти момаха.
    Входа в хижата не е бил един.

    Коментиран от #70

    12:30 12.02.2026

  • 57 Най ме е яд,да изрекат клишето :

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Каква им е заплатата":

    ,,Оставете Прокуратурата и МВР ,да си свършат работата...!"
    Да...ама не я вършат!
    И то с години...!!!
    Ко праЙм...?!?!

    12:30 12.02.2026

  • 58 Абе лицето Сидеров

    0 1 Отговор
    Защо не е ходил в казармата?

    12:30 12.02.2026

  • 59 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Феликс Дж":

    Или подхвърлят такива.

    12:30 12.02.2026

  • 60 Да изселим

    2 0 Отговор
    тошко Африкански от България!

    12:31 12.02.2026

  • 61 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "И как с пушка ще си пръсне кратуната":

    Един патрон 9Х19 каквито ползва ГЛОК, от упор отнася главата. От едната страна има малка, входяща рана, а от другата страна липсва част от черепа. Гледката е ужасна, но тия изобщо не описват такова нещо. Все едно куршумите са останали в главите на тия. А това при това оръжие и тоя боеприпас е НЕ-ВЪЗ-МОЖ-НО.

    12:31 12.02.2026

  • 62 Тити на Кака

    0 5 Отговор

    До коментар #48 от "Мнение":

    Тези хора са част от затворено будистко общество. Вярвали са, че със смъртта си ще се преродят на по-високо ниво в един по-хубав свят. И са самоубили точно с тази вяра. А кучетата Калушев е определял като същества най-близки до преход към човеци след тяхната смърт. Тримата не са се разправили с животинките, вярвали са, че така ще се срещнат с тях , преродени в хора из мечтаното отвъдно...

    Коментиран от #68

    12:32 12.02.2026

  • 63 Питам само?!

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Тити на Кака":

    А защо единият е с кръв по ръцете и няма барут по тях?

    12:32 12.02.2026

  • 64 И при това!

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "И ся последно...?!":

    Няма следи от гуми ,по снега на кемпера,да е местен...!
    Ха сега де...?!?!?!?!?!

    12:32 12.02.2026

  • 65 Ей Ганьовците са големи

    1 2 Отговор
    Простопеди.Всеки умува всеки знае прави се на Хорейлио разбира от всичко.Много Прос то ти я много.

    Коментиран от #69, #78

    12:33 12.02.2026

  • 66 Хубаво де

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Феликс Дж":

    А пушката само с една гилза? А? Да предположим че е за кучето. Ами ако не го убие пак ли до хижата ще ходи ? Аз съм ловец и не знам някой да носи само по един патрон. А после тоя същият как е смятал да се самоубие? Щото само два са пистолетите. Да се удря с пушката по главата ли?

    12:34 12.02.2026

  • 67 Коня Солтуклиева

    0 1 Отговор
    Имаше един филм с Любиша Самарджич-"Полицаят от Голо бърдо"...
    .. Та той е по-добър следовател от теЪ.... И по-чевръст! :))

    12:36 12.02.2026

  • 68 нали

    1 3 Отговор

    До коментар #62 от "Тити на Кака":

    Защо не са се "самоубили" всичките в хижата, ами половината от тях се скитат немили недраги из страната, докато не стигнали под Околчица? Ако някой ги е гонил и заплашвал, имали са достатъчно канали за връзка за да предупредят.

    Коментиран от #74, #77

    12:36 12.02.2026

  • 69 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ей Ганьовците са големи":

    Когато няма вяра в институциите, когато самите институции не се държат като сериозни, а подават на час по лъжичка
    и то всеки път гребват от различна гозбичка, е така! Хората почват да си строят версии. И имат право.
    Това, че ти чакаш телевизора да ти каже кога си гладен си е твой проблем.

    12:37 12.02.2026

  • 70 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Ирония":

    Видеото, умниче, видеото!
    Няма никаква дървена мафия, никакъв Шиши на това видео, има трима мъже, които с ведри гласове се прощават един с друг. А после спокойно влизат в сградата, където вече вилнее подпалената от тях огнена стихия.

    / Сега докарай пак черните джипове, белким пак станеш за смях!/

    12:37 12.02.2026

  • 71 Хпр

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фен":

    Кое точно е омазаното? Нищо конкретно. Нищо досега не сте посочили. Само клевети. Типичен признак на натапяне.

    За Шишко ли работите?

    12:40 12.02.2026

  • 72 Не вярвам нищо от тези заключения

    3 2 Отговор
    Нагласено.
    Не са се самоубили!
    Защо ще убиват кучетата? Те са познавали екзекуторите и с поведението си са могли да подскажат какво и как са правили убийците! Мойта овчарка се втурваше радостна към всеки, който го познаваше и който и е оказал внимание и беше много предпазлива и недоверчива към непознатите, а някои ги лаеше и ръмжеше!

    12:41 12.02.2026

  • 73 Нали са експерти

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ззз":

    ще ти обяснят кое какво значи ! Ето ти започваш да развиваш някаква теория , че е могло да ги сложат в ръцете на убитите , за да покажат самоубийство .Това хубаво , но дали могат да имитират нагар по ръцете им , кажи ?

    12:42 12.02.2026

  • 74 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "нали":

    Да пуснеш цитат от "Борба" на Ботев и да се приключиш във вилата, в компанията на подчинени същества с по-нисш ранг в йерархията, без да застанеш до кумира си, Ботев, на Околчица, в компанията на висшите преродени до себе си - това би било падение за Калушев.
    Така че е оставил нисшите си последователи във вилата, а сам, с преродените, отива на мястото за духовни водачи, постигнали Съвършенството. Мястото, където ще се слее с Космоса и останалите духовни водачи там, включително Ботев
    В това са вярвали, това са сторили.
    Има кой да ги съди, ако това е подсъдно. Но не тук, в тази реалност.
    За съжаление на тъППопитеците-папагалоиди, в тази история няма никаква дървена мафия, уви....

    Коментиран от #83

    12:45 12.02.2026

  • 75 И кой да ти каже

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Основателен въпрос":

    Дали левичар ли е бил ? На филма в Пещерата в Мексико винаги сочи с дясната ...ама знам ли

    12:45 12.02.2026

  • 76 Няма какво повече да се каже

    0 0 Отговор
    Никой и нищо не подкрепя официалната версия по-добре от излъчените интервюта с майките на деца, които са били пуснати доброволно на "обучение" при Ламата....
    Народа е изперкал!

    12:45 12.02.2026

  • 77 Ами не са се самоубили

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "нали":

    Разделили са се по трима. Едните тръгват с кемпера. Накъде.
    По пътя разбират какво се се слчило. Може би от Мексиканеца. Сменят посоката няколко пъти и се нахакват в пустоща. Не са яли поне три дни. За това няма храна в стомасите, обаче. Разкрити са и някакви джипове хващат по следите им и бум!
    Джипове няма. Има трупове.

    12:47 12.02.2026

  • 78 Изчезни бре

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ей Ганьовците са големи":

    Те следователите са гении нали ? Експерти...

    Коментиран от #80

    12:48 12.02.2026

  • 79 ВВП

    0 0 Отговор
    Едните сектанти се ,,самоубиха,,в Петрохан,другите избягаха и се ,,гръмнаха ,,във Врачанско..Може и е трябвало да се умъртвят заедно..Всичките ..И кой самоубиец си стреля по кучетата??Това е операция на ДАНС..

    12:48 12.02.2026

  • 80 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Изчезни бре":

    Спокойно, следователите не са гении.
    Гений си ти.

    12:49 12.02.2026

  • 81 Грозната истина

    2 0 Отговор
    Аз съм умен и красив жълтопаветник от ПП-ДБ и от видяното и прочетеното последната седмица смятам, че официалната версия е водеща! Няма мафия, дървари, трафиканти и контрабанда....

    12:49 12.02.2026

  • 82 ВВП

    0 0 Отговор
    ДАНС е знаело за тия рейнджъри..Имале контакт..Да разсекретят материалите!

    12:52 12.02.2026

  • 83 нали

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Тити на Кака":

    А междувременно правили ремонт в другия имот на Калушев.После изведнъж решили, че е време и те да се гръмнат. Жива да не бях.

    12:52 12.02.2026

  • 84 ГОЛАТА ИСТИНА

    1 0 Отговор
    КОЙ НАТИСНА КОПЧЕТО, ПЪРВИ ДА СЕ ПОЯВЯТ САРАФОВ И ДЕНЕВ С КОНТРОЛИРАНО ИЗКАЗВАНЕ, КОЕТО ДА ЗАДАДЕ ПОСОКАТА НА МИСИРКИТЕ ДА СЕ РАЗКРЯКАТ.... ТЕЛАТА СА НАМЕРЕНИ ВЪТРЕ В ХИЖАТА И НЕ СА БИЛИ ЕДНО ДА ДРУГО. НАОКОЛО СА БИЛИ РАЗХВЪРЛЯНИ ОРЪЖИЯ, НО НИТО ЕДНО В БЛИЗОСТ ДО НЯКОЙ ОТ ТЕЛАТА. КОЙ СЕ САМОУБИВА И ХВЪРЛЯ ОРЪЖИЕТО СИ НА ОТДАЛЕЧЕНО РАЗСТОЯНИЕ. БУДИЗМА НИТО Е СЕКТА, НИТО РЕЛИГИЯ ПИТАЙТЕ СВЕТИЯ СИНОД ДА ВИ ОБРАЗОВА. ЗА ИЗВРАЩЕНИЯ ТАМ СЕ ГОВОРИ САМО ОТ СИСТЕМАТА ОСТАВИЛА СЕ НА ИЗВРАЩЕНИЯ ОТ ШЕФОВЕТЕ И. ПРИКРИВА СЕ ПЪТЯТ НА ДРОГ-ТА, КОЙТО Е ОТ СОЦ.ВРЕМЕ. ЗАТОВА СЕ ПРАВЕХА,ЧЕ УЖ ТЪРСЯТ КЕМПЕРА. ТРЯБВАШЕ И ТАМ СЛЕДИ ДА НЕ ОСТАНАТ. НО РАНО ИЛИ КЪСНО ИСТИНАТА ВИНАГИ ИЗЛИЗА НА ЯВЕ ТОВА Е СТАРО ПРАВИЛО.

    12:52 12.02.2026