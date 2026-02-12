Прокуратурата за случая "Петрохан": Има показания за сексуални контакти с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол

Под ръководството на Окръжните прокуратури в гр. София и в гр. Враца продължават активните действия по разследване по досъдебните производства за смъртта на шест лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.
Понастоящем са изготвени и предоставени на разследващите органи две от назначените съдебномедицински експертизи на откритите тела при хижа Петрохан, от които е видно:
Смъртта на Пламен С. се дължи на огнестрелно нараняване на главата, причинено от изстрел от огнестрелно оръжие, калибър 9 мм, произведен от упор. Установено е опърляне на вежди, брада, без изгаряния на окосмената част на главата и без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво.
Смъртта на Дечо В. е причинена от огнестрелно нараняване с 9-милиметрово оръжие от много близко разстояние. Установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия, показва експертизата.
Очаква се съдебномедицинска експертиза на третия труп, открит в района на хижа Петрохан, който е с частично изгоряла дреха - панталон.
Изготвени са част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Дечо В. и по дясната ръка на Пламен С. са налични барутни частици, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата.
Ръцете на Ивайло И. са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите.
Две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от открития до телата пистолет „Glock”.
Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, включително на писмени бележки за „духовно пречистване и сексуални практики“.
Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на трите лица, открити в кемпер под вр. Околчица. От първоначалния балистичен анализ се установява, че по ръцете на Ивайло К. има множество барутни частици. По ръцете на Николай З. също са налични барутни частици, а по ръцете на малолетното момче липсват такива.
Провеждат се разпити на свидетели с оглед изясняване дейността на членовете на организацията, на получени дарения към физически и към юридически лица с нестопанска цел.
От събраните до момента показания се установява, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики. Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни, както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол.
Прокуратурата ще продължи да информира своевременно обществеността за хода на разследването при спазване принципите на законност и обективност.
1 самоубита секта видяла трафик
Коментиран от #6, #17, #25, #33
11:48 12.02.2026
2 Каква им е заплатата
Коментиран от #57
11:49 12.02.2026
3 Тити на Кака
Скандално, нали тъППопитеци?
Пак ли ще скачате срещу затлъстяване след тези факти?
11:49 12.02.2026
4 Досега къде бяха тези показания
11:49 12.02.2026
5 Пешо
Коментиран от #10
11:50 12.02.2026
6 Тити на Кака
До коментар #1 от "самоубита секта видяла трафик":Внимавай какво гледаш и виждаш, че гледай сега какво е станало с едни, дето са видели, понеже са гледали.
И като сънуваш жена, дето говори за четири джипа, които друга жена е видяла през 150 метра гъста гора - не забравяй да ни разкажеш съня си!
Мдаммм....
11:52 12.02.2026
7 Фен
Коментиран от #71
11:53 12.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ДАНО КАКТО НА ШИША
11:54 12.02.2026
10 Тити на Кака
До коментар #5 от "Пешо":Според сексуално насилвания от мъже Пешо "това не убива".
11:54 12.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 среднощен
"Възрастният мъж" едва ли е бил само един...
Класическа схема за "дългосрочно обвързване и вербуване"
Изтекла е информация и "почистването е започнало"...
11:55 12.02.2026
13 Лиляна
11:57 12.02.2026
14 Знаещ
Коментиран от #30
11:59 12.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ООрана държава
12:03 12.02.2026
17 Каква майка е
До коментар #1 от "самоубита секта видяла трафик":След като е зарязала детето да не ходи на училище.
И тя е педофилка.
Ако не са засечени от камери джиповете, как ще установих че ги е имало.
Свидетелсткото показание без потвърждение не струва нищо.
Коментиран от #52
12:04 12.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ДС потайности
Толкова.
12:05 12.02.2026
21 Сила
12:05 12.02.2026
22 Стивън Дарси...
Тази секта трябва да бъдеобявена за опасна за националната сигурност на България и забранена.
12:08 12.02.2026
23 Теория на конспирацията
12:09 12.02.2026
24 Кака Радка
Коментиран от #34, #46
12:10 12.02.2026
25 Ддд
До коментар #1 от "самоубита секта видяла трафик":Те едни виждат и НЛО, други си мислят че, има задгробен живот. А трети вярват че ги ръсят с кемтрейлс. Така че ЛУДИ много на този свят, а като гледам 80% са жени, мъжете са по малко.
12:11 12.02.2026
26 Белият пингуин
"На шофьорското място нямаше никого. На другата врата видях, че има човек, подпрял се на стъклото с кръв по главата, разказа Николай Ангелов" ...... Преди това споделя че не е слизал от джипа си. От страната на празното шофъорско място е бил. И сега: главата на убитият с коя ръка трябва да е простреляна че да се опре в сраничното стъкло? В предното просто е невъзможно? С лявата нали? А той левичар ли е бил? Ако той е шофирал защо е на съседната седалка ? Шофъори сме всички нали? Някой някога правил ли го е? ....
Коментиран от #43
12:11 12.02.2026
27 Макс
12:11 12.02.2026
28 Един друг
12:12 12.02.2026
29 Белият пингуин
Коментиран от #35
12:13 12.02.2026
30 И аз знам ,
До коментар #14 от "Знаещ":но как да обясниш на хора , който не знаят къде е Петрохан ! А , и едни джипове минали бързо , колко бързо ? То на Петрохан писта има !
12:13 12.02.2026
31 Продължаваме Пееефилията
12:13 12.02.2026
32 Хасковски каунь
12:13 12.02.2026
33 Абе
До коментар #1 от "самоубита секта видяла трафик":Коя тая майка дето си оставя детето пет години на чичковци в гората да го обучават?
12:14 12.02.2026
34 Радке ,
До коментар #24 от "Кака Радка":не ни занимавай с твоите вярвания , защото не ни интересуват изобщо !
12:15 12.02.2026
35 И как с пушка ще си пръсне кратуната
До коментар #29 от "Белият пингуин":Трябва бос да е бил вън на снега и с пръста на крака под брадичката ама тогава нямаше да му я има главата. Само по кучето може да е пуцал с пушката ама тогава трябва да са се наредили в редичка после тея и с един патрон тримата да са се гръмнали или поне двамата. ....стават два пистолета с една гилза или максимум две. Отделно единия бил със сериозни изгаряния по ръцете казаха, дето уж палил пожара ...абсурд. По вероятно е и тоя Филип Попов да не знае кво говори
Коментиран от #38, #61
12:15 12.02.2026
36 Саде
Или тя провежда,сега в Мексико...- ,,медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики..."...?!?!
12:16 12.02.2026
37 Осемте джуджета
12:16 12.02.2026
38 Липсват гилзи
До коментар #35 от "И как с пушка ще си пръсне кратуната":И за това днес пак всички са в "Петрохан" То впрочем май пистолет липсва ама сега може да го намерят..
Коментиран от #53
12:18 12.02.2026
39 Ззз
Коментиран от #73
12:20 12.02.2026
40 фгкс
Коментиран от #42
12:21 12.02.2026
41 Подозрителен
12:21 12.02.2026
42 Ирония
До коментар #40 от "фгкс":Как да освободят кучетата, като ще разпознаят убийците, които не са тред убитите????
12:23 12.02.2026
43 Основателен въпрос
До коментар #26 от "Белият пингуин":Калушев левичар ли е бил ? Ако е бил значи се вързва. Ако не е бил значи четвърти човек е имало.
Коментиран от #75
12:23 12.02.2026
44 фслс
Коментиран от #48
12:24 12.02.2026
45 Сценарий
Коментиран от #49
12:24 12.02.2026
46 Тити на Кака
До коментар #24 от "Кака Радка":А на двете мами и таткото вярваш ли? На фактите за откритите трупове вярваш ли? На видеото, което показва как бъдещите трупове весело се отправят към горящата сграда вярваш ли? Или и те са превзети от прокуратурата, според теб?
12:25 12.02.2026
47 Камион
За един прЕател питам…
Коментиран от #51
12:25 12.02.2026
48 Мнение
До коментар #44 от "фслс":Затова е външен човек!
Хора, които са емоционално свързани с кучетата не биха ги оставили да изгорят. Какво са виновни тези живинки.
Коментиран от #62
12:26 12.02.2026
49 Тити на Кака
До коментар #45 от "Сценарий":Уви, видеото със запалената хижа показва нещо съвсем друго.
И там няма никакъв "някой", само тримата педофили са.
Коментиран от #56, #63
12:26 12.02.2026
50 И ся последно...?!
Щото на едните кадри има,а на другите-няма...?!
Пък нивото на снега и на двата кадъра,видно от натрупалият сняг,на съседен пън-е еднакво...?!
Ама тЕа подчинените на Къдравата Сю,хептен за ,,пънове" ни взеха...?!?!
Коментиран от #64
12:27 12.02.2026
51 Поредния грозен сценарий
До коментар #47 от "Камион":Вместо Праменка, сега има наркоманче с лабилна психика, което са принудили да говори за "педофилия".
12:27 12.02.2026
52 Факт
До коментар #17 от "Каква майка е":Това важи и за показанията на всеки свидетел
12:28 12.02.2026
53 Феликс Дж
До коментар #38 от "Липсват гилзи":Не им е за първи път. Докато едните правят оглед (снимат, пишат) другите тъпчат в джобовете си ВД-та (веществени доказателства).
Коментиран от #59, #66
12:28 12.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ирония
До коментар #49 от "Тити на Кака":Как видя, ти там ли беше?
А кадрите в тъмното не са много ясни кои са тримата.
Той престъпника ще застане специално за теб пред камерата да се снима и да ти момаха.
Входа в хижата не е бил един.
Коментиран от #70
12:30 12.02.2026
57 Най ме е яд,да изрекат клишето :
До коментар #2 от "Каква им е заплатата":,,Оставете Прокуратурата и МВР ,да си свършат работата...!"
Да...ама не я вършат!
И то с години...!!!
Ко праЙм...?!?!
12:30 12.02.2026
58 Абе лицето Сидеров
12:30 12.02.2026
59 Хахаха
До коментар #53 от "Феликс Дж":Или подхвърлят такива.
12:30 12.02.2026
60 Да изселим
12:31 12.02.2026
61 Механик
До коментар #35 от "И как с пушка ще си пръсне кратуната":Един патрон 9Х19 каквито ползва ГЛОК, от упор отнася главата. От едната страна има малка, входяща рана, а от другата страна липсва част от черепа. Гледката е ужасна, но тия изобщо не описват такова нещо. Все едно куршумите са останали в главите на тия. А това при това оръжие и тоя боеприпас е НЕ-ВЪЗ-МОЖ-НО.
12:31 12.02.2026
62 Тити на Кака
До коментар #48 от "Мнение":Тези хора са част от затворено будистко общество. Вярвали са, че със смъртта си ще се преродят на по-високо ниво в един по-хубав свят. И са самоубили точно с тази вяра. А кучетата Калушев е определял като същества най-близки до преход към човеци след тяхната смърт. Тримата не са се разправили с животинките, вярвали са, че така ще се срещнат с тях , преродени в хора из мечтаното отвъдно...
Коментиран от #68
12:32 12.02.2026
63 Питам само?!
До коментар #49 от "Тити на Кака":А защо единият е с кръв по ръцете и няма барут по тях?
12:32 12.02.2026
64 И при това!
До коментар #50 от "И ся последно...?!":Няма следи от гуми ,по снега на кемпера,да е местен...!
Ха сега де...?!?!?!?!?!
12:32 12.02.2026
65 Ей Ганьовците са големи
Коментиран от #69, #78
12:33 12.02.2026
66 Хубаво де
До коментар #53 от "Феликс Дж":А пушката само с една гилза? А? Да предположим че е за кучето. Ами ако не го убие пак ли до хижата ще ходи ? Аз съм ловец и не знам някой да носи само по един патрон. А после тоя същият как е смятал да се самоубие? Щото само два са пистолетите. Да се удря с пушката по главата ли?
12:34 12.02.2026
67 Коня Солтуклиева
.. Та той е по-добър следовател от теЪ.... И по-чевръст! :))
12:36 12.02.2026
68 нали
До коментар #62 от "Тити на Кака":Защо не са се "самоубили" всичките в хижата, ами половината от тях се скитат немили недраги из страната, докато не стигнали под Околчица? Ако някой ги е гонил и заплашвал, имали са достатъчно канали за връзка за да предупредят.
Коментиран от #74, #77
12:36 12.02.2026
69 Механик
До коментар #65 от "Ей Ганьовците са големи":Когато няма вяра в институциите, когато самите институции не се държат като сериозни, а подават на час по лъжичка
и то всеки път гребват от различна гозбичка, е така! Хората почват да си строят версии. И имат право.
Това, че ти чакаш телевизора да ти каже кога си гладен си е твой проблем.
12:37 12.02.2026
70 Тити на Кака
До коментар #56 от "Ирония":Видеото, умниче, видеото!
Няма никаква дървена мафия, никакъв Шиши на това видео, има трима мъже, които с ведри гласове се прощават един с друг. А после спокойно влизат в сградата, където вече вилнее подпалената от тях огнена стихия.
/ Сега докарай пак черните джипове, белким пак станеш за смях!/
12:37 12.02.2026
71 Хпр
До коментар #7 от "Фен":Кое точно е омазаното? Нищо конкретно. Нищо досега не сте посочили. Само клевети. Типичен признак на натапяне.
За Шишко ли работите?
12:40 12.02.2026
72 Не вярвам нищо от тези заключения
Не са се самоубили!
Защо ще убиват кучетата? Те са познавали екзекуторите и с поведението си са могли да подскажат какво и как са правили убийците! Мойта овчарка се втурваше радостна към всеки, който го познаваше и който и е оказал внимание и беше много предпазлива и недоверчива към непознатите, а някои ги лаеше и ръмжеше!
12:41 12.02.2026
73 Нали са експерти
До коментар #39 от "Ззз":ще ти обяснят кое какво значи ! Ето ти започваш да развиваш някаква теория , че е могло да ги сложат в ръцете на убитите , за да покажат самоубийство .Това хубаво , но дали могат да имитират нагар по ръцете им , кажи ?
12:42 12.02.2026
74 Тити на Кака
До коментар #68 от "нали":Да пуснеш цитат от "Борба" на Ботев и да се приключиш във вилата, в компанията на подчинени същества с по-нисш ранг в йерархията, без да застанеш до кумира си, Ботев, на Околчица, в компанията на висшите преродени до себе си - това би било падение за Калушев.
Така че е оставил нисшите си последователи във вилата, а сам, с преродените, отива на мястото за духовни водачи, постигнали Съвършенството. Мястото, където ще се слее с Космоса и останалите духовни водачи там, включително Ботев
В това са вярвали, това са сторили.
Има кой да ги съди, ако това е подсъдно. Но не тук, в тази реалност.
За съжаление на тъППопитеците-папагалоиди, в тази история няма никаква дървена мафия, уви....
Коментиран от #83
12:45 12.02.2026
75 И кой да ти каже
До коментар #43 от "Основателен въпрос":Дали левичар ли е бил ? На филма в Пещерата в Мексико винаги сочи с дясната ...ама знам ли
12:45 12.02.2026
76 Няма какво повече да се каже
Народа е изперкал!
12:45 12.02.2026
77 Ами не са се самоубили
До коментар #68 от "нали":Разделили са се по трима. Едните тръгват с кемпера. Накъде.
По пътя разбират какво се се слчило. Може би от Мексиканеца. Сменят посоката няколко пъти и се нахакват в пустоща. Не са яли поне три дни. За това няма храна в стомасите, обаче. Разкрити са и някакви джипове хващат по следите им и бум!
Джипове няма. Има трупове.
12:47 12.02.2026
78 Изчезни бре
До коментар #65 от "Ей Ганьовците са големи":Те следователите са гении нали ? Експерти...
Коментиран от #80
12:48 12.02.2026
79 ВВП
12:48 12.02.2026
80 Тити на Кака
До коментар #78 от "Изчезни бре":Спокойно, следователите не са гении.
Гений си ти.
12:49 12.02.2026
81 Грозната истина
12:49 12.02.2026
82 ВВП
12:52 12.02.2026
83 нали
До коментар #74 от "Тити на Кака":А междувременно правили ремонт в другия имот на Калушев.После изведнъж решили, че е време и те да се гръмнат. Жива да не бях.
12:52 12.02.2026
84 ГОЛАТА ИСТИНА
12:52 12.02.2026