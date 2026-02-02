Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Полиция и прокуратура с подробности за трите трупа в хижа "Петрохан"

Полиция и прокуратура с подробности за трите трупа в хижа "Петрохан"

2 Февруари, 2026 18:13 1 605 17

  • полиция-
  • прокуратура-
  • информация-
  • три трупа-
  • хижа петрохан

Това е тежко престъпление. Имаме три трупа, което е убийство на повече от две лица, коментира и ръководителят на окръжната прокуратура в София Христина Лулчева.

Полиция и прокуратура с подробности за трите трупа в хижа "Петрохан" - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес в 11.20 часа получихме сигнал за опожарена хижа в землището на село Гинци. На малко разстояние от нея са открити три безжизнени трупа на лица от мъжки пол. Веднага сформирахме оперативно-следствени групи с колегите от ГДНП. На място се установява опожарена част от хижата. Тази хижа е бившата хижа "Петрохан", която в момента се стопанисва от частно лице. В момента тече още оглед на местопроизшествието.
Това заяви на брифинг началникът на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов, който разкри подробности за тежкия инцидент с три открити мъртви тела в района на хижа "Петрохан", цитиран от novini.bg.
"Откритите тела не са овъглени. Към момента няма данни за изстрели. На по-късен етап разследването ще покаже имало ли е изстрели и дали има други съпричастни лица. Предполагаме, че хижата е била обитавана от трите лица. Знаем, че тези лица са живеели в хижата. Вътре има газови бутилки и е опасно все още да направят оглед вътре в самата хижа. Към момента няма задържани. Не мога да коментирам дали има заподозрени", добави той.

"Хижата се намира на трудно достъпно място. Дали е имало изстрели или не, тепърва ще се установява. Самата хижа е опожарена. В момента, в който получим уверения от пожарната, че е безопасно да влезе в хижата, ще извършим действия по разследването и ще знаме какво има вътре в хижата. В самото начало на разследването сме и всичко подлежи на установяване. Към момента нямаме свидетели, които да са били в зоната на хижата. Подлежи на установяване и каква дейност са извършвали тримата, имали ли са оръжия, законни ли са били тези оръжия. Към момента не може да се установи каква е причината за смъртта на тримата мъже. Това е тежко престъпление. Имаме три трупа, което е убийство на повече от две лица. Само съдебно-медицинска експертиза може да докаже каква е причината за смъртта на тези три лица", заяви от своя страна ръководителят на окръжната прокуратура в София Христина Лулчева.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    19 4 Отговор
    А как исках да са с имена на тикви и прасета !!

    18:15 02.02.2026

  • 2 ДжендърЗи

    14 3 Отговор
    Какво означава "мъжки пол"?!?

    Коментиран от #16

    18:15 02.02.2026

  • 3 Митов

    15 2 Отговор
    Аз знам че нищо не знам.

    18:16 02.02.2026

  • 4 Любознателен

    27 1 Отговор
    "Полиция и прокуратура с подробности за трите трупа". И това ли бяха подробностите?

    18:17 02.02.2026

  • 5 Прокурор Николов

    25 0 Отговор
    А ако е убийство на две или по-малко лица, престъплението леко ли е,а?

    Коментиран от #11

    18:17 02.02.2026

  • 6 MBP пикчърс се бавят

    14 1 Отговор
    още не са написали окончателна версия за абсурден сценарий

    18:18 02.02.2026

  • 7 Сила

    11 0 Отговор
    Инфо ...тоя са НПО мутри от 2022 година са прилапали хижата и пет декара на цена от 4 000 лева !!! Неква мътна история ...джипове , дронове , оръжие , не дават на хората да се разхождат в района ....!???

    18:21 02.02.2026

  • 8 ТРИМАТА ОТ НАГЛИТЕ.....СА

    4 0 Отговор
    ГАРАНЦИЯ.......

    18:23 02.02.2026

  • 9 оня дето вчера игра слабо и загуби

    0 0 Отговор
    това е ЕЕ Шпионска работа........да си се оправят ,шпееоните.От там са около 14 км до връх ком /Малък ,среден и Ком/ а от там на една ръка е сърбия ,а на север се види Дунава!

    18:30 02.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ТАЗИ РУСАТА ОТ КОЯ ВИЛА Я СВАЛИХА?

    18:31 02.02.2026

  • 11 Гошо

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Прокурор Николов":

    Човека каза: имаме три трупа, което е убийство на повече от две лица.
    Вижда се, че може да смята и знае, че три е повече от две.

    18:32 02.02.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    напомня ми за вила ,,Роза,,

    18:34 02.02.2026

  • 13 Направо смях

    6 0 Отговор
    Цялата статия се състои от 8 изречения, които се повтарят в различен ред! Това е , като разказ на петокласник , за това " Как прекарах уикенда" , но с якото разтягане на локуми!

    18:34 02.02.2026

  • 14 Лост

    6 0 Отговор
    Само не разбрах какво стана с черната пантера.Още ли я търсят?

    18:35 02.02.2026

  • 15 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Дайте видеото от епилацията на русата мадама. Интересно ми е да видя как се поддържа. Не, че проявявам някакви воаюрски или обратни тенденции, опазил ме бог Смърф.

    18:39 02.02.2026

  • 16 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДжендърЗи":

    Демек, има патка.

    18:41 02.02.2026

  • 17 Да викат за съдействие

    0 0 Отговор
    ...Цецо- многоапартаментният с багера за да копа...може и други находки да открият...

    18:41 02.02.2026