Полиция и прокуратура с подробности за трите трупа в хижа "Петрохан"

Днес в 11.20 часа получихме сигнал за опожарена хижа в землището на село Гинци. На малко разстояние от нея са открити три безжизнени трупа на лица от мъжки пол. Веднага сформирахме оперативно-следствени групи с колегите от ГДНП. На място се установява опожарена част от хижата. Тази хижа е бившата хижа "Петрохан", която в момента се стопанисва от частно лице. В момента тече още оглед на местопроизшествието.

Това заяви на брифинг началникът на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов, който разкри подробности за тежкия инцидент с три открити мъртви тела в района на хижа "Петрохан", цитиран от novini.bg.

"Откритите тела не са овъглени. Към момента няма данни за изстрели. На по-късен етап разследването ще покаже имало ли е изстрели и дали има други съпричастни лица. Предполагаме, че хижата е била обитавана от трите лица. Знаем, че тези лица са живеели в хижата. Вътре има газови бутилки и е опасно все още да направят оглед вътре в самата хижа. Към момента няма задържани. Не мога да коментирам дали има заподозрени", добави той.

"Хижата се намира на трудно достъпно място. Дали е имало изстрели или не, тепърва ще се установява. Самата хижа е опожарена. В момента, в който получим уверения от пожарната, че е безопасно да влезе в хижата, ще извършим действия по разследването и ще знаме какво има вътре в хижата. В самото начало на разследването сме и всичко подлежи на установяване. Към момента нямаме свидетели, които да са били в зоната на хижата. Подлежи на установяване и каква дейност са извършвали тримата, имали ли са оръжия, законни ли са били тези оръжия. Към момента не може да се установи каква е причината за смъртта на тримата мъже. Това е тежко престъпление. Имаме три трупа, което е убийство на повече от две лица. Само съдебно-медицинска експертиза може да докаже каква е причината за смъртта на тези три лица", заяви от своя страна ръководителят на окръжната прокуратура в София Христина Лулчева.