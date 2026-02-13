Новини
Започва процесът срещу бившия зам.-кмет Никола Барбутов

13 Февруари, 2026 07:16 554 3

  • никола барбутов-
  • столична община-
  • прокуратура

Той е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В СГС ще се проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. Той е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу тях в съда през ноември 2025 г. Малко след това бившият зам.-кмет на София беше пуснат под домашен арест. Барбутов беше задържан в края на юни миналата година при акция на КПК в Столичната община.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    А КАКВО ПРАВИМЕ С ,,,НОВИТЕ, СТАРИТЕ,, АВТОБУСИ? КОЙ ЩЕ Е ВИНОВЕН?

    Коментиран от #2, #3

    07:32 13.02.2026

  • 3 Що така

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    докладваш? Доказваш, че си мокър от Северозападналия край 😁😁😁

    08:39 13.02.2026