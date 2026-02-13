Започва процесът срещу бившия зам.-кмет Никола Барбутов

В СГС ще се проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. Той е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.
Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу тях в съда през ноември 2025 г. Малко след това бившият зам.-кмет на София беше пуснат под домашен арест. Барбутов беше задържан в края на юни миналата година при акция на КПК в Столичната община.
Оценка 4.3 от 3 гласа.
1 Боруна Лом
Коментиран от #2, #3
07:32 13.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Що така
До коментар #1 от "Боруна Лом":докладваш? Доказваш, че си мокър от Северозападналия край 😁😁😁
08:39 13.02.2026