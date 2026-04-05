Полицията издирва 79-годишна жена от казанлъшкото село Ръжена

5 Април, 2026 07:07, обновена 5 Април, 2026 06:10

Танка Колева Манова е напуснала дома си на 3 април

БТА

Полицията в Стара Загора издирва Танка Колева Манова, на 79 години, от казанлъшкото село Ръжена.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Оттам уточниха, че жената е напуснала дома си в село Ръжена на 3 април.

От полицията призовават гражданите, които имат информация относно местонахождението на жената, да съобщят на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    1 14 Отговор
    а що го издирва, ко им е виновен
    вижте му само погледа
    като на дете

    Коментиран от #6

    06:31 05.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИВАН

    0 0 Отговор
    И защо триете истината.

    10:06 05.04.2026

  • 6 лама Кифла

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    чети хубаво бре, това не е маж

    10:51 05.04.2026

  • 7 лама Кифла

    5 0 Отговор
    дано я намерят женицата жива и здрава, деменцията е лоша работа....и каква е тази отрязана снимка

    10:55 05.04.2026