Новини
Крими »
773 починали за 5 г., делото за ужаса в Ягода още не е в съда

773 починали за 5 г., делото за ужаса в Ягода още не е в съда

3 Юни, 2026 10:36 1 202 7

  • ягода-
  • къщи на ужасите-
  • разследване

Разследването продължава

773 починали за 5 г., делото за ужаса в Ягода още не е в съда - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Година след шокиращите разкрития в домовете за възрастни хора в старозагорското село Ягода, делото все още не е стигнало до съда. Разследването продължава, а прокуратурата работи по събирането на нови доказателства и експертизи, съобщава бТВ.

През юни миналата година при проверка в два обекта бяха открити 75 възрастни хора, част от които в тежко здравословно състояние. Разследването установи данни за физическо насилие, връзване на обитатели, упояване с медикаменти и крайно лоши условия на живот.

„Делото е в активна фаза на разследване. Срокът беше удължен с още три месеца, тъй като предстои да бъдат приключени комплексни съдебномедицински експертизи и да се съберат допълнителни доказателства“, обясни районният прокурор на Стара Загора Таня Димитрова.

Според нея именно сложността на случая и големият обем от доказателства са причина разследването да продължава повече от година.

По данни на прокуратурата през април 2025 г. собствениците са върнали лиценза за социална услуга, тъй като не са могли да изпълнят изискванията на Закона за социалните услуги и предписанията на контролните органи.

След това обектите са били представяни като стаи под наем, въпреки че на близките на настанените хора е било обещавано, че ще получават постоянни грижи и обслужване.

Разследването сочи, че дейността е извършвана от неквалифицирани лица, които чрез злоумишлени действия са създали риск за живота и здравето на възрастните хора.

Сред най-тревожните констатации по случая са резултатите от медицинските изследвания на част от пострадалите.

От осемте души, приети по спешност в болница след проверките, при четирима са открити следи от фентанил – силно опиоидно вещество с наркотичен ефект.

Прокуратурата проверява дали употребата на подобни медикаменти е свързана с начина на управление на дома и условията, при които са живели настанените.

Разследването разкрива и друга тревожна подробност.

За период от пет години в двата обекта са починали общо 773 души – средно по около 12 души месечно. Въпреки това спешна помощ е била викана едва осем пъти за цялата година.

По данни на прокуратурата домовете не са разполагали със собствен лекар. Медицинското обслужване е било поверено на лични лекари от селото, които според събраните доказателства най-често са посещавали обектите след настъпила смърт, за да издадат необходимите документи.

По делото като обвиняеми са привлечени шестима души – собственикът на домовете, двамата му синове, медицинска сестра и двама санитари.

Обвиненията са за причиняване на телесни повреди, противозаконно лишаване от свобода, изоставяне и неполагане на грижи, укриване на лични документи и възпрепятстване на проверки от контролните органи.

От прокуратурата очакват в следващите месеци обвиненията да бъдат прецизирани, а след приключване на разследването делото да бъде внесено в съда.

Случаят в Ягода доведе и до законодателни промени. След разкритията беше въведена наказателна отговорност за управлението на нелицензирани домове за възрастни хора. Новите текстове обаче не могат да бъдат приложени със задна дата за този случай.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    3 0 Отговор
    Хосписа в Горна Баня Буеновита или там, какво е не знам на кой е, но текучществото е много голямо и не плащат грам данък. Всичко работи на дарения.

    Коментиран от #7

    10:40 03.06.2026

  • 2 Димо

    9 0 Отговор
    Само който е гледал тежко болен възрастен родител, с невъзможност да се самообсулжва, знае какви усилия и отдаденост се изискват да го правиш години наред. Това за мен е една от най-тежките възможни ситуации в живота, които могат да ти се случат. За това такива грижи са много скъпи на запад, но като чета цените за наши домове, виждам че и тук вече са почти недостъпни за обикновения пенсионер.

    10:51 03.06.2026

  • 3 0407

    2 0 Отговор
    В БГто всеки иска да прави пачки,а държавата спи..........

    11:06 03.06.2026

  • 4 Сила

    2 1 Отговор
    Хоспис" Освиенцим " , любезен и отзивчив персонал , медицински надзор , чисти и светли стаи , вкусна и здравословна храна , разходки на свеж въздух и занимания на открито и закрито !!!

    Добре дошли на възрастните ви родители и роднини , заповядайте при нас !!!
    🤫🧟👹

    11:10 03.06.2026

  • 5 ползвател

    1 0 Отговор
    Статията не отразява обективно ситуацията с домовете за стари хора в страната. Мой родител ползва такава услуга в държавно заведение в София и няма постоянно пребиваващ лекар. Евентуално веднъж седмично. Бърза помощ също се вика рядко, защото служителите били заплашени, че ще бъдат наказвани. Тук проблемът е със самата бърза помощ, която няма капацитет да отговаря на всички повиквания и с едни или други средства се опитват да намалят работата. Индивидуалната работа с домуващите куца, защото нямат квалифициран персонал. Това е положението. Не се заблуждавайте. А в частен дом ми казаха, че ако буйства някой го връзват.

    11:10 03.06.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Геноцид над народа.

    11:15 03.06.2026

  • 7 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Аушвиц за българи...

    11:15 03.06.2026