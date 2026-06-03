773 починали за 5 г., делото за ужаса в Ягода още не е в съда

Година след шокиращите разкрития в домовете за възрастни хора в старозагорското село Ягода, делото все още не е стигнало до съда. Разследването продължава, а прокуратурата работи по събирането на нови доказателства и експертизи, съобщава бТВ.

През юни миналата година при проверка в два обекта бяха открити 75 възрастни хора, част от които в тежко здравословно състояние. Разследването установи данни за физическо насилие, връзване на обитатели, упояване с медикаменти и крайно лоши условия на живот.

„Делото е в активна фаза на разследване. Срокът беше удължен с още три месеца, тъй като предстои да бъдат приключени комплексни съдебномедицински експертизи и да се съберат допълнителни доказателства“, обясни районният прокурор на Стара Загора Таня Димитрова.

Според нея именно сложността на случая и големият обем от доказателства са причина разследването да продължава повече от година.

По данни на прокуратурата през април 2025 г. собствениците са върнали лиценза за социална услуга, тъй като не са могли да изпълнят изискванията на Закона за социалните услуги и предписанията на контролните органи.

След това обектите са били представяни като стаи под наем, въпреки че на близките на настанените хора е било обещавано, че ще получават постоянни грижи и обслужване.

Разследването сочи, че дейността е извършвана от неквалифицирани лица, които чрез злоумишлени действия са създали риск за живота и здравето на възрастните хора.

Сред най-тревожните констатации по случая са резултатите от медицинските изследвания на част от пострадалите.

От осемте души, приети по спешност в болница след проверките, при четирима са открити следи от фентанил – силно опиоидно вещество с наркотичен ефект.

Прокуратурата проверява дали употребата на подобни медикаменти е свързана с начина на управление на дома и условията, при които са живели настанените.

Разследването разкрива и друга тревожна подробност.

За период от пет години в двата обекта са починали общо 773 души – средно по около 12 души месечно. Въпреки това спешна помощ е била викана едва осем пъти за цялата година.

По данни на прокуратурата домовете не са разполагали със собствен лекар. Медицинското обслужване е било поверено на лични лекари от селото, които според събраните доказателства най-често са посещавали обектите след настъпила смърт, за да издадат необходимите документи.

По делото като обвиняеми са привлечени шестима души – собственикът на домовете, двамата му синове, медицинска сестра и двама санитари.

Обвиненията са за причиняване на телесни повреди, противозаконно лишаване от свобода, изоставяне и неполагане на грижи, укриване на лични документи и възпрепятстване на проверки от контролните органи.

От прокуратурата очакват в следващите месеци обвиненията да бъдат прецизирани, а след приключване на разследването делото да бъде внесено в съда.

Случаят в Ягода доведе и до законодателни промени. След разкритията беше въведена наказателна отговорност за управлението на нелицензирани домове за възрастни хора. Новите текстове обаче не могат да бъдат приложени със задна дата за този случай.