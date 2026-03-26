Прокурорският син Васил Михайлов опитал да подпали къщата на полицай, имало е стрелба

Прокурорският син Васил Михайлов е в България от няколко месеца, научи bTV. Опитал се е да направи палеж на дома на полицай в района на Перник.
Полицаят е произвел изстрел във въздуха, както и по колата на Михайлов, твърдят източници на bTV.
Преди да се върне в България, Михайлов е бил в Гърция. Издирван е от МВР повече от 7 месеца. Докато родните власти го търсят, юни месец качи видео, в което обяснява "за тенденциозното разследване срещу него – от страна на МВР и оперативните в Перник".
Васил Бисеров Михайлов, известен с прозвището си „прокурорският син“, е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник, Бисер Михайлов. Васил Михайлов е бивш национален състезател на България по таекуондо. Бронзов медалист на Европейското първенство в Италия „Римини 2019“ и пет пъти национален шампион на България по кикбокс и таекуондо. Разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство.
На 11 април 2023 г., в Бургаския районен съд Васил Михайлов се признава за виновен в извършване на престъпление за това, че на 31 август 2021 г. в град Созопол, на алея между дискотека „Мистери“ и бар „Джак“, като нанесъл удар с юмрук в областта на лицето, на П. К. Г. от град С., умишлено му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в деформация на носа с тотална реконструкция на носа, което причинило на пострадалия постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, с възстановителен период повече от тридесет дни при обичаен ход на оздравителния процес – престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13 Сталин
До коментар #4 от "По принцип е добре":Перник трябва да бъде обявен за сафари парк и да се ходи там срещу заплащане да се отстрелва дивеч и бе това за друго не става
34 Герп боклуци
До коментар #1 от "ВЪЗМУТЕН !":Пак да гласувате за герб
23:45 26.03.2026
39 анонимен
До коментар #14 от "Сталин":А всички изчезнали врагове на народа по време на комунизма.А всички убити интелектуалци след идването на комунистите на власт.
Коментиран от #47
00:06 27.03.2026
До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":СБЪРКАЛ ..СИ....КОРЕКЦИЯ...ОТ 1990
Коментиран от #77
До коментар #39 от "анонимен":ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ....СЪЩЕСТВО КОЕТО НИКОГА НЕ..Е..РАБОТИЛО...СПИ ДО ОБЯД
54 Защо Перник,
До коментар #4 от "По принцип е добре":а не този лихвар и прокурорско синче?
Какво общо имат?
На този примат от самолет му личи, че има 2 грама мозък и ако не е протекцията от баща му, щеше да свърши в някоя канавка с куршум в главата.
01:49 27.03.2026
56 Властта създаде такива като
За куче дават 20 години, за човек 3.
Това не е държава.
01:57 27.03.2026
57 Е затова
Как ще се защитиш ако някоелайно като това на снимката ти се блещи?
Думвам го ако имам и другия да мисли три пъти преди да опита.
После нека ме съдят, аз от затвора ще изляза, ама някой ще го целува студен.
02:04 27.03.2026
58 Страшно е,
А такъв червей като този си заслужава напълно да му гръмнеш капачките на колената и цял живот да тика количка с ръце.
02:09 27.03.2026
59 Държавата е импотентна
Евроатлантическа трагедия сме.
С балкански привкус.
02:18 27.03.2026
61 въпрос
лентяи получават огромни заплати, та никой ли втериторията ни не е в състояние да се справи с този изверг, изрод, садист и опасен престъпник?
Коментиран от #89, #107
02:31 27.03.2026
64 Учуден
До коментар #63 от "прокурорския син":Тоз пък, да не си някакъв фен на келеметата като Василчо?
02:44 27.03.2026
65 И ти ще се оправиш
До коментар #62 от "Оня с коня":когато коня те ритне между очите.
Няколко пъти.
03:38 27.03.2026
67 кАжи бе,
До коментар #63 от "прокурорския син":юрдек…
03:43 27.03.2026
77 Ганьо
До коментар #46 от "ганев":Много е вярно това което коментира по горният, от 1944г. не сме държава , това са методите руски и бай тошовата ДС, само че беше забранено на журналистите да пишат за издевателствата над народа от комунистическата мафия и руските окупатори!!!
Коментиран от #81
06:57 27.03.2026
78 На Радев
До коментар #76 от "Стеф":в листата сред спортистите е .
06:58 27.03.2026
88 сигур!
До коментар #3 от "Сигурно":делили са магистралните пари от маати
08:31 27.03.2026
89 Отговор
До коментар #61 от "въпрос":Вече няма защото извадиха зъбите на полицията и службите и принос за това имат заради частен интерес Татяна Дончева, наско гном, всички от съюза на съдиите с нефелните присъдии мерки, Бойко Борисов с намачкването на полицията и възпирането да действа съгласно закона(той най много и то още от главен секретар, политизира МВР ) После ПП ДБ след протестите лов на вещици.
09:07 27.03.2026
99 Антон
Някакъв келеш прави диви и щастливи цялото МВР.
Сега си представете 100-200 човека като тоя и ще превземат държавата. И не само ше я превземат, но няма кой да ги спре:
13:15 27.03.2026
100 Мартин Картофски 🥔
Пейпал и Револют, ако искате да гледате още видеа с него. Не забравяйте да ни подкрепите. Не се правете на ударени, един превод отнема под една минута в днешно време. За къде ги кътате тия пари! Не ви ли е срам!
13:35 27.03.2026
107 Добра идея е,
До коментар #61 от "въпрос":законно да обявят награда за залавянето му. МВР ще се учуди за 5000€ колко бързо ще го доведат в участъка. Вместо 7 месеца кой знае колко ресурс са похарчили. Със сигурност е над 10 пъти по-голям от наградата. Но може би това е им целта . Знае ли се?
22:04 27.03.2026