Прокурорският син Васил Михайлов опитал да подпали къщата на полицай, имало е стрелба

26 Март, 2026 22:55

Васил Михайлов от няколко месеца е в България, преди това е бил в Гърция

Прокурорският син Васил Михайлов е в България от няколко месеца, научи bTV. Опитал се е да направи палеж на дома на полицай в района на Перник.

Полицаят е произвел изстрел във въздуха, както и по колата на Михайлов, твърдят източници на bTV.

Преди да се върне в България, Михайлов е бил в Гърция. Издирван е от МВР повече от 7 месеца. Докато родните власти го търсят, юни месец качи видео, в което обяснява "за тенденциозното разследване срещу него – от страна на МВР и оперативните в Перник".

Васил Бисеров Михайлов, известен с прозвището си „прокурорският син“, е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник, Бисер Михайлов. Васил Михайлов е бивш национален състезател на България по таекуондо. Бронзов медалист на Европейското първенство в Италия „Римини 2019“ и пет пъти национален шампион на България по кикбокс и таекуондо. Разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство.

На 11 април 2023 г., в Бургаския районен съд Васил Михайлов се признава за виновен в извършване на престъпление за това, че на 31 август 2021 г. в град Созопол, на алея между дискотека „Мистери“ и бар „Джак“, като нанесъл удар с юмрук в областта на лицето, на П. К. Г. от град С., умишлено му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в деформация на носа с тотална реконструкция на носа, което причинило на пострадалия постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, с възстановителен период повече от тридесет дни при обичаен ход на оздравителния процес – престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЪЗМУТЕН !

    379 3 Отговор
    Що за държава сме,като същата не може да се справи с един разглезен и разхайтен хулиган...?!

    Коментиран от #5, #34, #50, #63

    23:04 26.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сигурно

    93 35 Отговор
    Са имали да делят плячка с ушевия. Прилича ми на отмъщение заради заграбване на дял.

    Коментиран от #88

    23:11 26.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НА ТАКЪВ ТУПАН

    253 6 Отговор
    МЯСТОТО МУ Е 2 МЕТРА ПОД ЗЕМЯТА. ГНИДА,ВРЕДЕН ЗА СЕБЕ СИ ВРЕДЕН И ЗА ОБЩЕСТВОТО.

    Коментиран от #36

    23:14 26.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мдаа

    134 5 Отговор
    Аз ако имах проблеми с този, досега да бях решил проблемите на всички с него.

    Коментиран от #45

    23:17 26.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    132 9 Отговор

    До коментар #4 от "По принцип е добре":

    Перник трябва да бъде обявен за сафари парк и да се ходи там срещу заплащане да се отстрелва дивеч и бе това за друго не става

    23:19 26.03.2026

  • 14 Сталин

    142 18 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #39, #70, #71

    23:19 26.03.2026

  • 15 Виновни са

    118 3 Отговор
    МайкамуДеба и БащамуДеба

    23:19 26.03.2026

  • 16 АТИНА ПАЛАДА

    38 61 Отговор
    Браво на момчето, горд евроатлантик.

    Коментиран от #26

    23:20 26.03.2026

  • 17 Перо

    147 5 Отговор
    В други времена боклука щеше да отиде в Белене на прасетата!

    Коментиран от #69

    23:20 26.03.2026

  • 18 Т.КОЛЕВ

    97 3 Отговор
    Има много за ЗАТВОРА. ЗАЕДНО С ПРОКУРОРИ И СЪДИЙ.АВТОНАТИПНО СВАЛЯНЕ НА ИМОНИТЕТИТЕ ИМ.И ЗА БЕЛЕНЕ ИЛИ БОБОВ ДОЛ ДА РСБОТЯТ ТАМ ЗА ДЪРЖАВАТА.Б ЕЗ ПРАВО НА ОРЕДСРОПНО ОСВОБОЖДАВАНЕ.

    23:20 26.03.2026

  • 19 Kaлпазанин

    92 6 Отговор
    Щом е прокурорски син ,значи е невинен ,и трябва да ми се плати обезщетения от нашите данъци ,за него всичко е позволено

    23:20 26.03.2026

  • 20 Голям

    127 3 Отговор
    Този и в затвора да влезе, по-лош ще излезе... когато си боклук си оставаш такъв за цял живот.... в затвора и да хвърлят ключа, все някого ще спасят от това лошо същество син на прокурор, боклук.

    23:21 26.03.2026

  • 21 Дърт Комунист

    51 5 Отговор
    За Скалпа му давам десет язовира и двайсет склада със старо месо

    23:22 26.03.2026

  • 22 Тома

    72 5 Отговор
    Този е един от новите хайдути неуловим

    23:24 26.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бг Кенефффф

    30 6 Отговор
    Юнаци юнаци юнаци

    23:29 26.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 демократ

    95 3 Отговор
    Просто това момче е за психиатрията

    23:29 26.03.2026

  • 28 В Перник

    28 2 Отговор
    Така и не разбраха Що е Ядрен Взрив...

    23:30 26.03.2026

  • 29 Тираджия

    46 2 Отговор
    Само аз мога да го Смачкам

    23:31 26.03.2026

  • 30 Ще му изкарам Носа

    49 1 Отговор
    Отзаде

    23:33 26.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лост

    130 0 Отговор
    Шампион,ама като беше в Бургаския затвор ,орева орталъка да го преместят от там .Явно на затворниците не им прави впечатление чий син е.

    23:37 26.03.2026

  • 33 ООрана държава

    95 2 Отговор
    Пак ли цяла държава ще се занимава с това? Защо ги пускате изобщо ми е много интересно

    23:43 26.03.2026

  • 34 Герп боклуци

    87 5 Отговор

    До коментар #1 от "ВЪЗМУТЕН !":

    Пак да гласувате за герб

    23:45 26.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 МНОГО СИ ПРАВ

    36 0 Отговор

    До коментар #7 от "НА ТАКЪВ ТУПАН":

    ДРУЖЕ.

    23:47 26.03.2026

  • 37 Семейство Свинсънс

    77 0 Отговор
    Тия полицайчета трябва да са по точни в стрелбата

    23:49 26.03.2026

  • 38 Егати и

    105 2 Отговор
    Държавата един пернишки боклук разиграва и полиция и прокуратура докъде я докарахме а за града на миньорите нямам думи 80% от населението там са ненормални особено мъжката част

    23:50 26.03.2026

  • 39 анонимен

    24 42 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    А всички изчезнали врагове на народа по време на комунизма.А всички убити интелектуалци след идването на комунистите на власт.

    Коментиран от #47

    00:06 27.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    85 2 Отговор
    Къдравият гейзер не можа да хване нито Пепи Еврото, нито този иззpoд!

    00:09 27.03.2026

  • 42 Читател

    30 1 Отговор
    В други сайтове пише друго.Боровец хотел ресторант гинидба стрелба ГДБОП, специален отряд:Блиц народ бг

    00:23 27.03.2026

  • 43 Георги Илиев Митев

    62 10 Отговор
    Ще има да го търсят с десетилетия след като е колега на другаря Бойко Борисов по бойни изкуства . Нищо чудно в следващите десетилетия той да заеме поста на другаря Бойко Борисов като министър-председател на Република България !

    00:23 27.03.2026

  • 44 Хаха

    50 0 Отговор
    33 цента е един патрон. Къде да ги изпратя?

    00:37 27.03.2026

  • 45 Мани ти тия глупости

    26 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    Зад клавиатурата е лесно!

    00:53 27.03.2026

  • 46 ганев

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    СБЪРКАЛ ..СИ....КОРЕКЦИЯ...ОТ 1990

    Коментиран от #77

    00:57 27.03.2026

  • 47 ганев

    48 3 Отговор

    До коментар #39 от "анонимен":

    ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ....СЪЩЕСТВО КОЕТО НИКОГА НЕ..Е..РАБОТИЛО...СПИ ДО ОБЯД

    00:59 27.03.2026

  • 48 О Боже

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "По принцип е добре":

    Каква красива идея!👍👍👍

    01:00 27.03.2026

  • 49 604

    35 0 Отговор
    батий утрепкатъ с такъв син по добре да си мета оставака , прокурори....смех

    01:06 27.03.2026

  • 50 Опорка

    26 10 Отговор

    До коментар #1 от "ВЪЗМУТЕН !":

    Свободна и демократична с банани по магазините

    01:11 27.03.2026

  • 51 Няма

    45 1 Отговор
    ли някой който да му види сметката на този боклук и да спрат да ни занимават вече с него, че омръзна на всички.

    01:19 27.03.2026

  • 52 Не е добре в главата

    34 0 Отговор
    и много му личи.

    01:35 27.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Защо Перник,

    59 0 Отговор

    До коментар #4 от "По принцип е добре":

    а не този лихвар и прокурорско синче?
    Какво общо имат?
    На този примат от самолет му личи, че има 2 грама мозък и ако не е протекцията от баща му, щеше да свърши в някоя канавка с куршум в главата.

    01:49 27.03.2026

  • 55 Артилерист

    23 8 Отговор
    През соца своеволията на децата на номенклатурната върхушка нямаха ограничения. Тон за това е давал "бай Тошо", който можел да понесе всякаква критика, но не и спрямо децата му. Министърът на културата Г. Йорданов е бил пряко задължен да се грижи за възпитанието на Владко, за която служба е получил прякора "гувернантката". Тези и други твърдения,като "томовете" на ТЖ, ловните му "подвизи", "икономическите скокове" и прочие са изброени в реч на ген. Трънски пред Народното събрание след падането на ТЖ от власт...

    01:51 27.03.2026

  • 56 Властта създаде такива като

    60 3 Отговор
    този, Семерджиев, убиецът атв-то, убиецът на Милен Цветков и знайни и незнайни борци за демокрация в територията.
    За куче дават 20 години, за човек 3.
    Това не е държава.

    01:57 27.03.2026

  • 57 Е затова

    39 0 Отговор
    трябва да имаш пищов.
    Как ще се защитиш ако някоелайно като това на снимката ти се блещи?
    Думвам го ако имам и другия да мисли три пъти преди да опита.
    После нека ме съдят, аз от затвора ще изляза, ама някой ще го целува студен.

    02:04 27.03.2026

  • 58 Страшно е,

    45 1 Отговор
    в територията е просто страшно.
    А такъв червей като този си заслужава напълно да му гръмнеш капачките на колената и цял живот да тика количка с ръце.

    02:09 27.03.2026

  • 59 Държавата е импотентна

    38 0 Отговор
    да се справи с тази измет.
    Евроатлантическа трагедия сме.
    С балкански привкус.

    02:18 27.03.2026

  • 60 Наркос

    53 0 Отговор
    Баща му също се измъкна чист от битово насилие при доста ясно подаден сигнал. Очевидно прокурорската и съдийска колегии в бг са силно компроментирани. Равенството на закона и войската са гръбначния стълб на всяка силна държава, а ние нямаме нито едното

    02:26 27.03.2026

  • 61 въпрос

    53 1 Отговор
    Добре де, няма ли сила, няма ли институция, била тя МВР, ДАНС, МАНС, ГДБОП и подобни, чиито
    лентяи получават огромни заплати, та никой ли втериторията ни не е в състояние да се справи с този изверг, изрод, садист и опасен престъпник?

    Коментиран от #89, #107

    02:31 27.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Учуден

    12 0 Отговор

    До коментар #63 от "прокурорския син":

    Тоз пък, да не си някакъв фен на келеметата като Василчо?

    02:44 27.03.2026

  • 65 И ти ще се оправиш

    8 1 Отговор

    До коментар #62 от "Оня с коня":

    когато коня те ритне между очите.
    Няколко пъти.

    03:38 27.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 кАжи бе,

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "прокурорския син":

    юрдек…

    03:43 27.03.2026

  • 68 Крум

    51 0 Отговор
    Няма такава държава....този полуидиот се развява между 2 държави,кара си колата и полицията не може да го хване!?

    04:06 27.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Стеф

    30 1 Отговор
    Има ли го в изборните листи, този младеж? ... Та той си е само за управленец с тази биография!?!

    Коментиран от #78

    06:46 27.03.2026

  • 77 Ганьо

    12 10 Отговор

    До коментар #46 от "ганев":

    Много е вярно това което коментира по горният, от 1944г. не сме държава , това са методите руски и бай тошовата ДС, само че беше забранено на журналистите да пишат за издевателствата над народа от комунистическата мафия и руските окупатори!!!

    Коментиран от #81

    06:57 27.03.2026

  • 78 На Радев

    11 4 Отговор

    До коментар #76 от "Стеф":

    в листата сред спортистите е .

    06:58 27.03.2026

  • 79 Майор Велков гдбомб

    20 0 Отговор
    Върнал се е за изборите да гласува. Лятото може да го търсите на плажовете в Гърция.

    06:58 27.03.2026

  • 80 бяхме го забравили тоя

    25 0 Отговор
    това леке още ли е на свобода? каква държава какви пет левро пълен цирк!!!

    07:06 27.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Аде

    17 0 Отговор
    Да не забравите да гласувате за ГРЕБ

    07:42 27.03.2026

  • 86 дред

    30 0 Отговор
    грешка е срещу този да се стреля предупредително. той е предупреден отдавна. сега трябва да бъде отстранен.Дред

    07:42 27.03.2026

  • 87 Тая въшка

    19 0 Отговор
    Ще си намери майстора

    07:48 27.03.2026

  • 88 сигур!

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурно":

    делили са магистралните пари от маати

    08:31 27.03.2026

  • 89 Отговор

    9 0 Отговор

    До коментар #61 от "въпрос":

    Вече няма защото извадиха зъбите на полицията и службите и принос за това имат заради частен интерес Татяна Дончева, наско гном, всички от съюза на съдиите с нефелните присъдии мерки, Бойко Борисов с намачкването на полицията и възпирането да действа съгласно закона(той най много и то още от главен секретар, политизира МВР ) После ПП ДБ след протестите лов на вещици.

    09:07 27.03.2026

  • 90 Докога престъпник на собода

    19 0 Отговор
    Кога най-сетне прокурорския син ще бъде осъден и въдворен в затвора?

    09:16 27.03.2026

  • 91 Тони Монтана

    11 0 Отговор
    Сопола си избира жертви, които не смеят да му отвърнат.Не държи на бой, само един в носа му трябва и се е разциврил.

    09:56 27.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 дядо поп

    10 0 Отговор
    Този ще се оправи само когато тръгна пред него!

    10:49 27.03.2026

  • 94 Имал е късмет

    12 0 Отговор
    Че полицаят не го е застрелял в момент на законна самоотбрана!

    11:10 27.03.2026

  • 95 Когато

    11 0 Отговор
    И да го застрелят този Провал, все ще е късно.

    11:17 27.03.2026

  • 96 анатома

    8 0 Отговор
    Трябвало е да го застрелят на място наглеца.

    11:18 27.03.2026

  • 97 Какво да се каже

    17 0 Отговор
    Цяла армия полиция в малка и бедна държава, скъпа техника, коли, позлатиха ги със заплати, допълнително финансово стимулиране, квартирни, дрехи, почивки, ранно пенсиониране, огромна сума при пенсиониране и накрая? Тормозят и бият обикновените граждани а едно лапе се гаври с тях от години... Охраняват властта и рекетират уж от държавна страна. Уж го издирват а се оказва, че той тях издирва.

    12:11 27.03.2026

  • 98 123456

    11 0 Отговор
    абе няма ли 3-4 да го загащят в някое кьоше и да му играят две лопати в главата ....

    12:26 27.03.2026

  • 99 Антон

    9 0 Отговор
    Напушва ме смях, клуба на богатите, ес членове, нато членове, налагаме санкции на Русия.
    Някакъв келеш прави диви и щастливи цялото МВР.
    Сега си представете 100-200 човека като тоя и ще превземат държавата. И не само ше я превземат, но няма кой да ги спре:

    13:15 27.03.2026

  • 100 Мартин Картофски 🥔

    3 2 Отговор
    Много добро момче, нали знаете, че ми гостува периодично.

    Пейпал и Револют, ако искате да гледате още видеа с него. Не забравяйте да ни подкрепите. Не се правете на ударени, един превод отнема под една минута в днешно време. За къде ги кътате тия пари! Не ви ли е срам!

    13:35 27.03.2026

  • 101 дано

    5 0 Отговор
    изгние в затвора

    15:53 27.03.2026

  • 102 оптика

    6 0 Отговор
    На тази бабалюга дли няма кой да и набие контрата.а?

    16:12 27.03.2026

  • 103 АМЧИ ТОЙ ЩО

    3 0 Отговор
    НЕ Е В ЗАТВОРА БЕ ? МАЙ МВР Е ЗА ЗАТВОРА !

    17:13 27.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Никой

    3 0 Отговор
    Защо ги пускат ли, от затвора ? За да се страхуват хората и да желаят силната ръка , която ще ги спаси . Само ,че в една олигархична държава никой не може да ги спаси . С неработещо МВР, неработеща прокуратура и отчасти съда ще живеете с божието благоразположение .

    18:45 27.03.2026

  • 106 ВАСКО ИСКА ЗАТВОР БЕ БОЙКО !

    0 0 Отговор
    Ние строим училища, театри, пътища, ВиК мрежи. Това обяви в Перник МУТРАТА !

    19:21 27.03.2026

  • 107 Добра идея е,

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "въпрос":

    законно да обявят награда за залавянето му. МВР ще се учуди за 5000€ колко бързо ще го доведат в участъка. Вместо 7 месеца кой знае колко ресурс са похарчили. Със сигурност е над 10 пъти по-голям от наградата. Но може би това е им целта . Знае ли се?

    22:04 27.03.2026