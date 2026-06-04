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Прокуратурата дава подробности за източването на средства в Пловдив чрез фиктивни прегледи и хоспитализации

Прокуратурата дава подробности за източването на средства в Пловдив чрез фиктивни прегледи и хоспитализации

4 Юни, 2026 07:33, обновена 4 Юни, 2026 06:50 917 6

  • прокуратура-
  • пловдив-
  • източване-
  • прегледи-
  • хоспитализации

Става ясно дали ще се поиска удължаване на мерките за задържане на петимата арестувани.

Прокуратурата дава подробности за източването на средства в Пловдив чрез фиктивни прегледи и хоспитализации - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Очаква се днес прокуратурата в Пловдив да даде подробности по случая с източването на бюджетите на Здравната каса и НОИ чрез фиктивни прегледи и хоспитализации.

До момента по разследването са установени 4000 фалшиви пациенти, на които са отчитани фиктивни прегледи и болничен престой. Схемата е организирана от двама лекари, като са им помагали и трима техни роднини, които също са арестувани.

До момента, само за една година, установената щета за бюджета на Здравната каса и НОИ е близо половин милион евро.

Днес ще стане ясно дали прокуратурата ще поиска удължаване на мерките за задържане на петимата арестувани.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нещо

    9 0 Отговор
    абсолютно "нормално" в частните и не само частни клиники ! Всяка една трябва да бъде ревизирана от самото създаване , а за Военната да не говорим !

    06:56 04.06.2026

  • 3 Д-р Хаус

    7 0 Отговор
    Почти всяка болница лъже с клинични пътеки, надписва разходи и източване пари от кссата

    07:15 04.06.2026

  • 4 дядото

    3 0 Отговор
    и това е само в един град,в една болница за няколко месеца.за какви ли пари става дума за цялата система.

    07:44 04.06.2026

  • 5 Това явление,

    2 0 Отговор
    И тази схема е от десетилетие. В строителните фирми ги пускат по 12 дни болничен по списък.
    Но като сме прости и алчни, не осъзнаваме ,че с тези схеми си обричаме децата на мизерия. Осигурява се на минимална, а взима в плик 4 пъти повече. Далавера! Ех Андрешко....

    07:51 04.06.2026

  • 6 Нафталинка

    2 0 Отговор
    Как нито една финансова ревизия на часна болница не извършиха до сега ,та то само откриването на такава говори за престъпление, от къде са парите на тези престъпници,колко фалшиви телкове са издадени за да получават хиляди при освидетелстване или преподновяване , колко месечни суми получават в плик че дори мед.сестрите в Пирогов ,излишно е да продължавам , медиците са най големите престъпници в бяло!

    08:14 04.06.2026