Прокуратурата дава подробности за източването на средства в Пловдив чрез фиктивни прегледи и хоспитализации

Очаква се днес прокуратурата в Пловдив да даде подробности по случая с източването на бюджетите на Здравната каса и НОИ чрез фиктивни прегледи и хоспитализации.
До момента по разследването са установени 4000 фалшиви пациенти, на които са отчитани фиктивни прегледи и болничен престой. Схемата е организирана от двама лекари, като са им помагали и трима техни роднини, които също са арестувани.
До момента, само за една година, установената щета за бюджета на Здравната каса и НОИ е близо половин милион евро.
Днес ще стане ясно дали прокуратурата ще поиска удължаване на мерките за задържане на петимата арестувани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нещо
06:56 04.06.2026
3 Д-р Хаус
07:15 04.06.2026
4 дядото
07:44 04.06.2026
5 Това явление,
Но като сме прости и алчни, не осъзнаваме ,че с тези схеми си обричаме децата на мизерия. Осигурява се на минимална, а взима в плик 4 пъти повече. Далавера! Ех Андрешко....
07:51 04.06.2026
6 Нафталинка
08:14 04.06.2026