Иззеха оръжия от имот в Казанлък

23 Март, 2026 12:22 1 174 10

Двама мъже отричат да са техни

Снимка: ГДБОП
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Иззеха оръжия от дома на мъж, той твърди, че са взети от негов приятел, съобщиха от полицията.

На 21 март, около 16.00 ч., в РУ-Казанлък е получен сигнал от 47-годишен мъж за държане на самоделни оръжия и боеприпаси от него в обитаван от него имот в Казанлък. На място е изпратен полицейски екип. Извършен е оглед на местопроизшествието. Намерени и иззети са три пистолета, като единия бил с празен пълнител, другия с пълнител с пет патрона, а третия със заличен номер с два патрона, и боеприпаси – 122 патрона, различен калибър и един халосни патрон.

Мъжът заявил, че оръжията и боеприпасите взел от негов приятел 79-годишен мъж, който, пред полицейските служители отрича оръжията и боеприпасите да са негови. Извършена е проверка в избено помещение на 79-годишния мъж в жилищен блок в гр. Казанлък, намерени и иззети са два патрона.

Започнато е разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. 47-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, а 79-годишният мъж не е задържан поради здравословното му състояние.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 3 Отговор
    Това е съветски ПЛ с кобур джоралти за 5 лв.

    Коментиран от #2

    12:31 23.03.2026

  • 2 ПМ ПМ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Пистолет Макаров.

    Коментиран от #9

    12:32 23.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ТО РАМ И РОЗИТЕ СЕ ПОЛИВАТ С ОРЪЖЕЙНА СМАЗКА! ВСЕКИ ПИРОН,КУРШУМ!

    Коментиран от #5

    12:45 23.03.2026

  • 4 Механик

    14 0 Отговор
    Виждам че пак са изловили най-големите престъпници.
    А на бас, че нито са убили някой, нито са имали такива намерения.
    Но тук идват въпросите:
    Хванахте ли кой уби Алексей Петров? Иззехте ли му оръжието?
    Иззехте ли оръжието на тия дето убиха Калуш Лама и 40-те рейнджъра ?
    За 35 години, колко проъчкови убийства разкрихте и иззето ли е оръжието на убийците?

    12:45 23.03.2026

  • 5 Механик

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Нека у народа да има оръжие. Не се знае кога ще му прекипи и ще се хване за него, за да си почисти държавата от "държавници".

    12:47 23.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ТО ТАМ И РОЗИТЕ СЕ ПОЛИВАТ С ОРЪЖЕЙНА СМАЗКА! ВСЕКИ ПИРОН,КУРШУМ!

    12:47 23.03.2026

  • 7 сигнал от 47-годишен мъж

    9 0 Отговор
    срещу себе си. ?? Мисирска му работа.

    13:10 23.03.2026

  • 8 Гост

    9 0 Отговор
    То в Казанлък ако в една къща няма поне 200 кила оръжие то значи е преселник от някъде отскоро.

    13:14 23.03.2026

  • 9 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПМ ПМ":

    На завод 10. Много бяха добри. То и сега си е добро оръжие. Безотказно. Яде всички фишеци китайски, италиански, наши, руски, сичко думка и не връща нищо.

    13:17 23.03.2026

  • 10 Ганчо

    0 0 Отговор
    Дъртия е предал оръжията на младия и младия понеже е съвестен решил да ги предаде ,да ама от къде са питат и той си казва така прави беля и на дъртия и сега и двамата във филм . Възрастни хора ,преценявайте внимателно на кой си предавате наследството от незаконни оръжия ,че много съвестни граждани са се навъдили а в България нещата никога не са прости за прости неща а е обратното.

    13:18 23.03.2026