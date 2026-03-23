Иззеха оръжия от имот в Казанлък

Иззеха оръжия от дома на мъж, той твърди, че са взети от негов приятел, съобщиха от полицията.
На 21 март, около 16.00 ч., в РУ-Казанлък е получен сигнал от 47-годишен мъж за държане на самоделни оръжия и боеприпаси от него в обитаван от него имот в Казанлък. На място е изпратен полицейски екип. Извършен е оглед на местопроизшествието. Намерени и иззети са три пистолета, като единия бил с празен пълнител, другия с пълнител с пет патрона, а третия със заличен номер с два патрона, и боеприпаси – 122 патрона, различен калибър и един халосни патрон.
Мъжът заявил, че оръжията и боеприпасите взел от негов приятел 79-годишен мъж, който, пред полицейските служители отрича оръжията и боеприпасите да са негови. Извършена е проверка в избено помещение на 79-годишния мъж в жилищен блок в гр. Казанлък, намерени и иззети са два патрона.
Започнато е разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. 47-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, а 79-годишният мъж не е задържан поради здравословното му състояние.
1 Гост
2 ПМ ПМ
До коментар #1 от "Гост":Пистолет Макаров.
3 Боруна Лом
4 Механик
А на бас, че нито са убили някой, нито са имали такива намерения.
Но тук идват въпросите:
Хванахте ли кой уби Алексей Петров? Иззехте ли му оръжието?
Иззехте ли оръжието на тия дето убиха Калуш Лама и 40-те рейнджъра ?
За 35 години, колко проъчкови убийства разкрихте и иззето ли е оръжието на убийците?
5 Механик
До коментар #3 от "Боруна Лом":Нека у народа да има оръжие. Не се знае кога ще му прекипи и ще се хване за него, за да си почисти държавата от "държавници".
6 Боруна Лом
7 сигнал от 47-годишен мъж
8 Гост
9 Гост
До коментар #2 от "ПМ ПМ":На завод 10. Много бяха добри. То и сега си е добро оръжие. Безотказно. Яде всички фишеци китайски, италиански, наши, руски, сичко думка и не връща нищо.
10 Ганчо
