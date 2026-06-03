Задържаха мъж за мъчения и убийства на животни във Варна

Областната дирекция на полицията във Варна се е самосезирала след появата на снимка в социалните мрежи, на която се вижда мъж, за когото се твърди, че проявява жестокост към животни, включително изтезаване и умъртвяване.

От полицията съобщават, че предполагаемият извършител е установен и задържан. По случая са започнали следствени действия, като е образувано досъдебно производство за проявена жестокост към животни.

Материалите по разследването вече са предадени на прокуратурата.