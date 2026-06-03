Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Задържаха мъж за мъчения и убийства на животни във Варна

Задържаха мъж за мъчения и убийства на животни във Варна

3 Юни, 2026 15:27 828 17

  • животни-
  • варна-
  • полиция

Областната дирекция на полицията се е самосезирала след появата на снимка в социалните мрежи

Задържаха мъж за мъчения и убийства на животни във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Областната дирекция на полицията във Варна се е самосезирала след появата на снимка в социалните мрежи, на която се вижда мъж, за когото се твърди, че проявява жестокост към животни, включително изтезаване и умъртвяване.

От полицията съобщават, че предполагаемият извършител е установен и задържан. По случая са започнали следствени действия, като е образувано досъдебно производство за проявена жестокост към животни.

Материалите по разследването вече са предадени на прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    8 0 Отговор
    Отдавна е известно че байганьовските ориенталци са пълни дегенерати.

    15:30 03.06.2026

  • 2 Брях!!!

    6 6 Отговор
    Браво браво, във Варна не може да мъчиш животни, но може да мъчиш хора, и да стреляш по тях, особено ако си украинец! И може да заграбваш българска земя, и да правиш каквото си искаш, особено ако си украинец!
    А за животните във Варна се грижат!
    Хората си български - не виждат!
    Браво браво...

    Коментиран от #9

    15:30 03.06.2026

  • 3 Хмммм

    7 5 Отговор
    Почти всяка година коля по едно животно/ по възможност по голямо агне/ и го раздавам на нуждаещи се които не могат да си позволят.
    Аз жесток ли съм?

    15:32 03.06.2026

  • 4 Трябва да ги разкарат псетата

    6 7 Отговор
    Навсякъде е пълно с бездомни кучета,има и породисти които ходят на глутница,в град ли живеем или на поляна в гората

    Коментиран от #10

    15:45 03.06.2026

  • 5 Българин

    6 0 Отговор
    ДА БЪДЕ СЪДЕН С ЦЯЛАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНА.А СЛЕД ТОВА ДА МУ СЕ ВЪРНАТ СЪЩИТЕ ИЗТЕЗАНИЯ.ТОГАВА ЩЕ ИМА СПРАВЕДЛИВИСТ.

    15:51 03.06.2026

  • 6 1111

    8 0 Отговор
    Изрод,толкова ли мразиш животните,бе мръсник.Какво ти правят животните,че ги измъчваш.Дано има възмездие.

    15:53 03.06.2026

  • 7 Иван

    7 0 Отговор
    Да бъде съден по бързата процедура.Затвор сооред закона.

    15:54 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Много яко

    2 0 Отговор
    Да му набият канчето !

    16:06 03.06.2026

  • 12 Мдаа!🤔

    1 0 Отговор
    А пък на Крумчо Зарков нищо не му направиха като преби котката на съседите! Ама той е голяма работа и законите не го ловят!☹️😿

    16:06 03.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Странно

    3 0 Отговор
    Бай Желю русофила от Бургас ,изнасилва куче в центъра на Бургас,през деня,има и видео,и е на свобода ,що така

    16:11 03.06.2026

  • 17 без съд да го хвърлят гол

    0 0 Отговор
    при лъвовете в зоологическата , това е най справедливото наказание , а видеото да послужи на други желаещи да измъчват животни

    16:44 03.06.2026