Задържаха мъж за мъчения и убийства на животни във Варна

Областната дирекция на полицията във Варна се е самосезирала след появата на снимка в социалните мрежи, на която се вижда мъж, за когото се твърди, че проявява жестокост към животни, включително изтезаване и умъртвяване.
От полицията съобщават, че предполагаемият извършител е установен и задържан. По случая са започнали следствени действия, като е образувано досъдебно производство за проявена жестокост към животни.
Материалите по разследването вече са предадени на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
15:30 03.06.2026
2 Брях!!!
А за животните във Варна се грижат!
Хората си български - не виждат!
Браво браво...
Коментиран от #9
15:30 03.06.2026
3 Хмммм
Аз жесток ли съм?
15:32 03.06.2026
4 Трябва да ги разкарат псетата
Коментиран от #10
15:45 03.06.2026
5 Българин
15:51 03.06.2026
6 1111
15:53 03.06.2026
7 Иван
15:54 03.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Много яко
16:06 03.06.2026
12 Мдаа!🤔
16:06 03.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Странно
16:11 03.06.2026
17 без съд да го хвърлят гол
16:44 03.06.2026