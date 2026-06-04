Гледат мярката за неотклонение на студента, обвинен за убийството на момичето в Благоевград

Софийският апелативен съд решава днес за мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за случая от Благоевград на 24 май.

Тогава 16-годишно момиче почина след падане от петия етаж, а момче на 17, което е полетяло от същата сграда, е в болница.

Студентът по философия Александър Георгиев е обвинен за умишленото убийство на момичето. На първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства той да има общо със смъртта на момичето.

Според прокуратурата - макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено.