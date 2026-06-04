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Гледат мярката за неотклонение на студента, обвинен за убийството на момичето в Благоевград

Гледат мярката за неотклонение на студента, обвинен за убийството на момичето в Благоевград

4 Юни, 2026 07:35, обновена 4 Юни, 2026 06:44 716 4

  • студент-
  • благоевград-
  • прокуратура-
  • съд-
  • убийство

Според прокуратурата има данни срещу Александър Георгиев, че е действал умишлено

Гледат мярката за неотклонение на студента, обвинен за убийството на момичето в Благоевград - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Софийският апелативен съд решава днес за мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за случая от Благоевград на 24 май.

Тогава 16-годишно момиче почина след падане от петия етаж, а момче на 17, което е полетяло от същата сграда, е в болница.

Студентът по философия Александър Георгиев е обвинен за умишленото убийство на момичето. На първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства той да има общо със смъртта на момичето.

Според прокуратурата - макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено.


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имаше и още един

    4 0 Отговор
    Имаше и още един, който обаче бил много интелигентно и добро момче. Той бил извън подозрение, защото бил излезнал, когато момчето и момичето паднали от балкона и се бил върнал, след това. При такова желязно алиби и поради факта, че бил ама много интелигентно и много добро момче, сами разбирате никой за нищо не го търси

    06:49 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Петроханеца ги е карал наред и момичето и момчетата .Модерен студент от Югозападналия университет.

    07:02 04.06.2026

  • 4 мхм

    0 0 Отговор
    прокуратурата ни е една мафиотска организация. за тях всичко е умишлено, всеки е педфил, всеки е убиец

    08:49 04.06.2026