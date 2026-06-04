Двама млади българи от Кърджали са убити в Истанбул

Двама млади българи на 19 и 22 години от Кърджали са открити мъртви в жилище в истанбулския квартал Таксим, съобщава Demirören Haber Ajansı (DHA), цитирана от dariknews.bg.
Сигнал за случая е подаден от съседи, които усетили силна и необичайна миризма, идваща от апартамент в сградата. На място са пристигнали полицейски екипи и криминалисти, които са открили телата на двамата мъже.
Според първоначалната информация разследващите са установили следи от насилие, като в някои медийни публикации се посочват следи от прободни рани. Турските власти работят по няколко версии за смъртта им, включително възможно престъпление.
По информация на местни медии разследването е напреднало бързо и вече има задържан заподозрян, за когото се предполага, че е бил близък до жертвите.
Турските медии подчертават, че към момента няма официално потвърдена версия за мотив, а всички възможности се разглеждат – от личен конфликт до престъпна дейност.
Случаят е под наблюдение на прокуратурата в Истанбул, а се очакват резултати от съдебномедицинската експертиза, които да внесат повече яснота около причината за смъртта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
😪🕌🕌🕌😪
Коментиран от #4
13:50 04.06.2026
2 Бас
13:50 04.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чети
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Жертвите: Двама братя, на 19 и 22 години, и двамата български граждани.
Мурад и Кирил.
Коментиран от #7
13:52 04.06.2026
5 Само психопат
Болна си.
С възрастта такива психически отклонения се засилват.
Не е лошо да се посъветваш с психолог!
Коментиран от #10
13:53 04.06.2026
6 кой му дреме
13:53 04.06.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #4 от "Чети":Преди всичко Мурад!😪🕌🕌🕌😪
13:55 04.06.2026
8 Запознат
13:56 04.06.2026
9 Тома
Коментиран от #11
13:58 04.06.2026
10 По-точно
До коментар #5 от "Само психопат":...с ПСИХИАТЪР...
14:00 04.06.2026
11 Те са били вътре
До коментар #9 от "Тома":По данни на източници, запознати с разследването, някои от задържаните са дали показания, според които убитите младежи може да са били въвлечени в по-широка схема, свързана с наркоразпространение в района на „Таксим“. Тези твърдения обаче към момента се проверяват и не са потвърдени от прокуратурата.
14:01 04.06.2026
12 Само да питам
14:20 04.06.2026
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