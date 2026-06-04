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Двама млади българи от Кърджали са убити в Истанбул

Двама млади българи от Кърджали са убити в Истанбул

4 Юни, 2026 13:47 1 686 13

  • българи-
  • кърджали-
  • истанбул-
  • убити-
  • мъртви-
  • крими

Разследването е напреднало бързо и вече има задържан заподозрян, за когото се предполага, че е бил близък до жертвите

Двама млади българи от Кърджали са убити в Истанбул - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама млади българи на 19 и 22 години от Кърджали са открити мъртви в жилище в истанбулския квартал Таксим, съобщава Demirören Haber Ajansı (DHA), цитирана от dariknews.bg.

Сигнал за случая е подаден от съседи, които усетили силна и необичайна миризма, идваща от апартамент в сградата. На място са пристигнали полицейски екипи и криминалисти, които са открили телата на двамата мъже.

Според първоначалната информация разследващите са установили следи от насилие, като в някои медийни публикации се посочват следи от прободни рани. Турските власти работят по няколко версии за смъртта им, включително възможно престъпление.

По информация на местни медии разследването е напреднало бързо и вече има задържан заподозрян, за когото се предполага, че е бил близък до жертвите.

Турските медии подчертават, че към момента няма официално потвърдена версия за мотив, а всички възможности се разглеждат – от личен конфликт до престъпна дейност.

Случаят е под наблюдение на прокуратурата в Истанбул, а се очакват резултати от съдебномедицинската експертиза, които да внесат повече яснота около причината за смъртта.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 4 Отговор
    Аллах да прости Хасан и Схабан от Кърджали!
    😪🕌🕌🕌😪

    Коментиран от #4

    13:50 04.06.2026

  • 2 Бас

    15 0 Отговор
    Ловя , че са владели турски език на нейтив ниво тез”българи” от Кърджали

    13:50 04.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чети

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Жертвите: Двама братя, на 19 и 22 години, и двамата български граждани.
    Мурад и Кирил.

    Коментиран от #7

    13:52 04.06.2026

  • 5 Само психопат

    14 4 Отговор
    Може да се кефи на такава снимка!
    Болна си.
    С възрастта такива психически отклонения се засилват.
    Не е лошо да се посъветваш с психолог!

    Коментиран от #10

    13:53 04.06.2026

  • 6 кой му дреме

    9 6 Отговор
    два джагала по малко

    13:53 04.06.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Чети":

    Преди всичко Мурад!😪🕌🕌🕌😪

    13:55 04.06.2026

  • 8 Запознат

    16 3 Отговор
    В Кърджали българи няма. А тези османски роми ако са се представяли за турци там, местните незнам защо не ги приемат за техни, и започват да ги обиждат.

    13:56 04.06.2026

  • 9 Тома

    11 0 Отговор
    Хубаво е човек да седи далече от мафията и нищо няма да му се случи

    Коментиран от #11

    13:58 04.06.2026

  • 10 По-точно

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Само психопат":

    ...с ПСИХИАТЪР...

    14:00 04.06.2026

  • 11 Те са били вътре

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    По данни на източници, запознати с разследването, някои от задържаните са дали показания, според които убитите младежи може да са били въвлечени в по-широка схема, свързана с наркоразпространение в района на „Таксим“. Тези твърдения обаче към момента се проверяват и не са потвърдени от прокуратурата.

    14:01 04.06.2026

  • 12 Само да питам

    0 0 Отговор
    халките здрави ли са били.

    14:20 04.06.2026

  • 13 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Тези двама българи от Кърджали едва ли са точно българи...

    14:24 04.06.2026