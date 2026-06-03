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Спряха с шипове кола на трафиканти в Бургас

Спряха с шипове кола на трафиканти в Бургас

3 Юни, 2026 22:19 930 9

  • бургас-
  • кола-
  • трафик-
  • трафик на мигранти

Засиленото полицейско присъствие е забелязано около 19:30 часа

Спряха с шипове кола на трафиканти в Бургас - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Бургас блокира ключови булеварди и използва ленти с шипове, за да спре автомобил, действал като пилотна кола при транспортиране на нелегални мигранти, съобщават от БНТ. Екшънът се е разиграл в рамките на специализирана полицейска операция, започнала по-рано след задържането на група чужденци край Приморско. Към момента от "Гранична полиция" все още не съобщават официалния брой на установените нелегални емигранти.

Засиленото полицейско присъствие е забелязано около 19:30 часа в района на кръговото кръстовище при "Трапезица" в посока УМБАЛ - Бургас. На мястото веднага са били разположени няколко патрула на МВР, които са разпънали ленти с шипове за принудително спиране на превозни средства.

Малко по-късно екипите на полицията са се изтеглили в посока на комплекс "Славейков". От ОДМВР - Бургас потвърдиха, че операцията е била насочена към пресичането на трафика на хора. Превозното средство, осигурявало трасето за мигрантите, е било успешно неутрализирано и спряно от служителите на реда на булевард "Яким Якимов".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    НЕ Е ТРЯБВАШЕ, ТОВА СА НОВИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ НА ,,ПБ,,

    22:28 03.06.2026

  • 2 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Едно превозно средство е успешно неутрализирано само когато е направено на решето с леко и тежко огнестрелно оръжие,а не пускате гумите с шипове ,които струват пари.

    22:33 03.06.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    6 0 Отговор
    познайте кой ще плаща гумите

    22:37 03.06.2026

  • 4 1488

    4 1 Отговор
    утре това може да сте вие и семейството ви !

    мевере са мафия
    даже могат да ви застрелят

    22:39 03.06.2026

  • 5 Лост

    5 0 Отговор
    Добре,че не ги взеха на таран като колегите им на кръстовището на "Трапезица".

    22:41 03.06.2026

  • 6 Защо ги спират ?

    8 1 Отговор
    Сега тази група нелегални мигранти, ще бъде регистрирана в България, после ще ни ги върнат от Германия, пак в България. Да ги пускат транзит или още на границата, да ги спират.

    22:54 03.06.2026

  • 7 Важното е че има банани

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    Едно време милицията биеше сега ги питат добре ли са

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