Спряха с шипове кола на трафиканти в Бургас

Полицията в Бургас блокира ключови булеварди и използва ленти с шипове, за да спре автомобил, действал като пилотна кола при транспортиране на нелегални мигранти, съобщават от БНТ. Екшънът се е разиграл в рамките на специализирана полицейска операция, започнала по-рано след задържането на група чужденци край Приморско. Към момента от "Гранична полиция" все още не съобщават официалния брой на установените нелегални емигранти.
Засиленото полицейско присъствие е забелязано около 19:30 часа в района на кръговото кръстовище при "Трапезица" в посока УМБАЛ - Бургас. На мястото веднага са били разположени няколко патрула на МВР, които са разпънали ленти с шипове за принудително спиране на превозни средства.
Малко по-късно екипите на полицията са се изтеглили в посока на комплекс "Славейков". От ОДМВР - Бургас потвърдиха, че операцията е била насочена към пресичането на трафика на хора. Превозното средство, осигурявало трасето за мигрантите, е било успешно неутрализирано и спряно от служителите на реда на булевард "Яким Якимов".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
22:28 03.06.2026
2 Сатана Z
22:33 03.06.2026
3 кой мy дpeмe
22:37 03.06.2026
4 1488
мевере са мафия
даже могат да ви застрелят
22:39 03.06.2026
5 Лост
22:41 03.06.2026
6 Защо ги спират ?
22:54 03.06.2026
7 Важното е че има банани
23:18 03.06.2026
8 иван костов
23:20 03.06.2026
9 Най- после
Кога ще заковат колите на Боко и Шишоко?
23:21 03.06.2026