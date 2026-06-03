Спряха с шипове кола на трафиканти в Бургас

Полицията в Бургас блокира ключови булеварди и използва ленти с шипове, за да спре автомобил, действал като пилотна кола при транспортиране на нелегални мигранти, съобщават от БНТ. Екшънът се е разиграл в рамките на специализирана полицейска операция, започнала по-рано след задържането на група чужденци край Приморско. Към момента от "Гранична полиция" все още не съобщават официалния брой на установените нелегални емигранти.

Засиленото полицейско присъствие е забелязано около 19:30 часа в района на кръговото кръстовище при "Трапезица" в посока УМБАЛ - Бургас. На мястото веднага са били разположени няколко патрула на МВР, които са разпънали ленти с шипове за принудително спиране на превозни средства.

Малко по-късно екипите на полицията са се изтеглили в посока на комплекс "Славейков". От ОДМВР - Бургас потвърдиха, че операцията е била насочена към пресичането на трафика на хора. Превозното средство, осигурявало трасето за мигрантите, е било успешно неутрализирано и спряно от служителите на реда на булевард "Яким Якимов".