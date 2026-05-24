Автомобил с мигранти катастрофира край подлез в Бургас

24 Май, 2026 08:35 1 518 31

  • мигранти-
  • катастрофа-
  • бургас

Полицията издирва водача

Антония Симеонова

Автомобил с мигранти катастрофира тази сутрин в района на подлеза между бургаските комплекси „Зорница“ и „Изгрев“, след полицейска проверка.

Инцидентът е станал около 04:45 часа на улица „Струга“ в посока УМБАЛ – Бургас. Служители на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Бургас подали сигнал за спиране на автомобил със софийска регистрация, но водачът не се подчинил и продължил движението си с висока скорост към булевард „Никола Петков“.

Минути по-късно автомобилът излязъл от активната пътна лента и паднал край входа на подлеза от страната на блок 21 в комплекс „Зорница“.

След катастрофата шофьорът избягал от мястото, като изоставил в автомобила трима мъже, които се самоопределили като граждани на Мароко.

Тримата са откарани за преглед в болницата, а полицията продължава действията по установяване и задържане на водача.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОЙ ИМ ДАВА КНИЖКИ НА ТИЯ БЕ

    6 5 Отговор
    Само катастрофи.

    08:39 24.05.2026

  • 2 Бурки и буркани

    8 13 Отговор
    Защо корумпираните милицифайки си мислят, че някой граждани (или селяни), са длъжни да им се подчиняват?

    Коментиран от #19

    08:44 24.05.2026

  • 3 ловеца на мигранти

    14 1 Отговор
    катастрофирал и се саморазкрил,иначе щеше да е по живо и здраво!

    08:45 24.05.2026

  • 4 Казанлъшкия

    26 1 Отговор
    Защо не са задържани ц.ганите от Мароко? Нелегални щом са - веднага в ареста , дело по бързо производство и затвор 5 години. Следващият път ще разкажат на други себеподобни и ще минават от другаде. За шофьорът също 5 години в панделата като го хванат.

    08:46 24.05.2026

  • 5 Никой

    15 0 Отговор
    Но не търсят работа тук - а - гонят Европа.

    Коментиран от #17, #18, #22

    08:47 24.05.2026

  • 6 хехе

    7 1 Отговор
    Само дето не става ясно за нелегални имигранти ли идва реч и ако не са такива защо шофьора ще бяга пък били и мароканци хаха.

    08:48 24.05.2026

  • 7 Пич

    15 1 Отговор
    Вместо да издирват водача, да бяха застреляли мигрантите!!! Шефовете им от САЩ така се борят с мигрантите!!!
    Или мигрантите са украинци...?!

    Коментиран от #29

    08:48 24.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 1 Отговор
    Няма загинали, за съжаление. 🦍😪🦍

    08:51 24.05.2026

  • 11 Марокански хлебарки

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "кой мy дpeмe":

    Напротив, римляните ако не са на тумба, са страхливи като мишки.

    08:53 24.05.2026

  • 12 Интересно ...

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "кой мy дpeмe":

    Господ е шегаджия, и някой ден ще те срещне с мене! И двамата няма да разберем защо е тази среща, но с лошите спомени ще останеш ти!!!

    08:54 24.05.2026

  • 13 Гарантирано от ГЕРБ

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Боко Крадеца и Престъпника прикрива мигрантите
    срещу огромни комисионни, защото групировката ГЕРБ
    вече няма от къде да Краде, след като Катастрофално
    Загуби изборите, които не можа да Фалшифицира!

    Коментиран от #26

    08:55 24.05.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Сега ако излезе, че и колата е крадена, значи Владко Бездомникът е забъркан. И гуруто му, спецът по автокражбите.

    08:57 24.05.2026

  • 15 бай Шиле

    11 0 Отговор
    Спешно трябва да се обособи затвор в който да бъдат въдворявани всички които влизат незаконно на територията на България и техните помагачи. Съд по бързата процедура, присъда и работа в полза на държавата до изтичане на присъдата. След това депортация и кой от където е.

    09:01 24.05.2026

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    каква е тая граница като тия скаклци я минават като магистрала? Защо не ги пуцате бре?

    09:01 24.05.2026

  • 17 Смехоран

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    И по-добре,иначе ще се задръстим с чуждоземци.

    09:02 24.05.2026

  • 18 Казанлъшкия

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    О, леко бъркаш - остават 5-10 % и тук. А 5- 10% са брутално много за малка България. Тук стават част от схеми за каналджийство на други прииждащи .

    09:02 24.05.2026

  • 19 Рогач

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бурки и буркани":

    Значи корумпирани гранични полицаи ги пускат , а пътните полицаи ги хващат . Въпросът с понижена трудност е . Кой ще им плаща лечението и социалните помощи на мигрантите?

    09:04 24.05.2026

  • 20 Лазар

    5 3 Отговор
    То,ако не са мигранти ще са от наглите украинци!

    09:07 24.05.2026

  • 21 Влизат -

    7 0 Отговор
    излизат , безпроблемно ! Чисто нови скъпи лимузини , модерни джипове по граничните райони и газ , изпотрошиха ги , мигрантите си плащат и нямат проблеми .

    09:07 24.05.2026

  • 22 Ако работа

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    е да получават всички възможни социални помощи и да не извършват никакъв труд - да, мароканците "работят" в Западна Европа. В Сирия нали вече е спокойно, демократично-уредено с приемлив лидер с подстригана брада, а Европа храни, че и сигурно още десетки години ще ги храни, милиони сирийци - едно споразумение за сътрудничество и приемане на депортирани от ЕС нелегални мигранти с лагери в пустинята там. Мароканците като чуят за две години на лагер в Сирия - ще им изчезне мисълта за "работа" в Европа.

    09:11 24.05.2026

  • 23 нннн

    10 0 Отговор
    Очаквам да прочета: Влак с мигранти катастрофира край...
    Абе, каква по- важна работа имат армията, полицията и разните служби за разузнаване и сигурност? Защо не пазят границата?

    09:13 24.05.2026

  • 24 Парадокс БГ

    5 0 Отговор
    Гранична полиция пак дреме.

    09:33 24.05.2026

  • 25 Хорхе

    2 0 Отговор
    Някой да е видял мамуна да кара колело освен в цирка? Колата им е като космически кораб!

    09:41 24.05.2026

  • 26 Ку-ку

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гарантирано от ГЕРБ":

    Нещо се бъркаш....сега отговаря недоразумението Демерджиев, а Бойко седи отстрани и гледа как "пилота" ще изтреля България в орбитата на богатите и развити държави... 🚀🚀🚀🤣🤣🤣

    09:42 24.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нали

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    знаеш - в канчето на старшината/шефа не се гледа!

    09:53 24.05.2026

  • 30 Хо хо

    0 0 Отговор
    Искали са да минат през подлеза с колата да избегат от Демерджията и Кендимен, но обрачът е бил затегнат и белезниците са щракнали. Ювелири.

    09:56 24.05.2026

  • 31 Тома

    0 0 Отговор
    Ако не беше катастрофата нямаше да разберем че всеки ден си джиткат трафиканти с мигранти.Ега си държавата.

    10:01 24.05.2026