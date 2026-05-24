Автомобил с мигранти катастрофира край подлез в Бургас

Автомобил с мигранти катастрофира тази сутрин в района на подлеза между бургаските комплекси „Зорница“ и „Изгрев“, след полицейска проверка.

Инцидентът е станал около 04:45 часа на улица „Струга“ в посока УМБАЛ – Бургас. Служители на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Бургас подали сигнал за спиране на автомобил със софийска регистрация, но водачът не се подчинил и продължил движението си с висока скорост към булевард „Никола Петков“.

Минути по-късно автомобилът излязъл от активната пътна лента и паднал край входа на подлеза от страната на блок 21 в комплекс „Зорница“.

След катастрофата шофьорът избягал от мястото, като изоставил в автомобила трима мъже, които се самоопределили като граждани на Мароко.

Тримата са откарани за преглед в болницата, а полицията продължава действията по установяване и задържане на водача.