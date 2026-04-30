Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Крими »
Оставиха в ареста грузинския шофьор, обвинен в контрабандата на 3,5 млн. цигари от ферибота „Дружба“

30 Април, 2026 20:44 489 1

  • бургас-
  • грузинец-
  • съд-
  • контрабанда-
  • цигари

Ако бъде признат за виновен, Леван Гелашвили може да получи наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста грузинеца Леван Гелашвили, който е обвинен в контрабандата на над 3,5 млн. къса с цигари, съобщи БНТ.

Пратката с нелегалната стока беше заловена в тир, който акостира на бургаското пристанище с ферибота „Дружба“ от Батуми в понеделник. Общо 180 000 кутии с цигари бяха скрити в рула от дунапрен, декларирани като матраци. Стойността на контрабандата е близо 750 000 евро.

Леван Гелашвили е шофьор на тира, в чийто товар митническите служители откриха цигарите. Според адвоката на обвиняемия обаче стоката не касаела грузинския гражданин, тъй като била запечатана с пломба. Защитата заяви в съдебната зала, че шофьорът не е имал достъп до товара.

Въпреки това съдът наложи най-тежката мярка „задържане под стража“, като сред основните мотиви е реалната опасност той да се укрие до началото на делото, заради липсата на адрес в България.

Ако бъде признат за виновен, Леван Гелашвили може да получи наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  Сатана Z

    Отговор
    Смешна статия.Такъв товар винаги се охранява с пилотни коли .Поне така се прави в България при износ за чужбина с TIR карнет.
    Шофьора само кара

    21:04 30.04.2026