В Бургас задържаха издирван от Интерпол

Апелативният съд в Бургас потвърди 40-дневното временно задържане на израелски гражданин, издирван от властите в Израел за незаконен онлайн хазарт, пране на пари и укриване на данъци. Мъжът е роден в Узбекистан и притежава израелски паспорт. Той е обявен за международно издирване чрез Интерпол – Йерусалим по искане на израелските съдебни власти. Целта е да бъде осигурено присъствието му в процедура по екстрадиция.

Според данните, представени пред българския съд, в периода от 2017 г. до 1 декември 2019 г. мъжът, заедно с други обвиняеми, е участвал в организирането и управлението на мрежа за незаконни интернет хазартни залагания на територията на Израел. Чрез посочени онлайн сайтове групата е извършвала нелегална игрална дейност, от която са били получени около 3 милиона нови израелски шекела.

Израелските власти твърдят още, че впоследствие той е извършил множество парични трансфери със средства, придобити от незаконната дейност. Общата сума, свързвана с нелегалния хазарт, се посочва в размер на над 19 милиона нови израелски шекела. Според обвинението тези пари представлявали облагаем доход, който не е бил деклариран пред данъчните власти в Израел, като не е бил платен и дължимият данък печалба.

Деянията, за които мъжът е издирван, са квалифицирани като незаконна хазартна дейност, пране на пари и укриване на данъци. За тях израелското законодателство предвижда наказание лишаване от свобода, като максималният размер може да достигне 39 години. Българският съд отчита, че тези престъпления имат аналог и в Наказателния кодекс на Република България.

Апелативните магистрати са приели, че решението на Окръжния съд в Ямбол, с което е наложено временното задържане, е правилно и законосъобразно. Според съда искането на Израел отговаря на изискванията на Европейската конвенция за екстрадиция.

Съдебният състав е отчел и реална опасност мъжът да се укрие и така да осуети бъдещата процедура по екстрадиция. Като аргументи са посочени фактът, че той не е български гражданин, няма постоянен или настоящ адрес у нас, както и липсата на данни да работи или да е трайно ангажиран в България.

Магистратите отбелязват още, че дори осигуряването на наето жилище в страната не е достатъчна гаранция, че издирваният няма да напусне България. Съдът взема предвид и облекчения режим при преминаване на вътрешните граници в Европейския съюз.

В решението се подчертава, че на този етап българският съд не разглежда въпроса дали мъжът е виновен по обвиненията в Израел. Предмет на производството е единствено дали трябва да остане задържан, за да бъде осигурено участието му в процедурата по екстрадиция.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.