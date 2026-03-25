Младежи изнудвали за пари 30-годишен мъж с видеокомпромат

25 Март, 2026 16:24 1 049 2

Те го посетили в дома му в столичен квартал, след което жертвата бил принуден да преведе парите

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

30-годишен мъж подал сигнал в Шесто РУ - СДВР, че в жилище в столичния квартал „Манастирски ливади“ станал жертва на изнудване.

Според събраните по досъдебното производство доказателства на 20 март около 20:25 часа в апартамент в столичния квартал, в съучастие трима извършители са принудили потърпевшия чрез заплахи с разпространение на компрометиращ видеоматериал да изтегли и преведе парична сума в размер на 5500 евро.

Натискът е бил упражнен както чрез заплахи, така и чрез физическа принуда.

В резултат на незабавно предприетите оперативно-издирвателни действия са установени и задържани трима младежи на възраст 17, 19 и 20 години.

Събраните материали по образуваното досъдебно производство са докладвани на Софийска градска прокуратура. На тримата извършители са повдигнати обвинения, наложена им е постоянна мярка „задържане под стража“ .

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Как

    8 1 Отговор
    Извикали го в гей сборище, снимали го в неудобни пози , но на него не му пука, че е различен и се оплакал!

    16:29 25.03.2026

  2 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    то и 🐖 тъй прави с 🎃
    ама 👮‍♂️ не го пипат

    17:09 25.03.2026