Младежи изнудвали за пари 30-годишен мъж с видеокомпромат

30-годишен мъж подал сигнал в Шесто РУ - СДВР, че в жилище в столичния квартал „Манастирски ливади“ станал жертва на изнудване.
Според събраните по досъдебното производство доказателства на 20 март около 20:25 часа в апартамент в столичния квартал, в съучастие трима извършители са принудили потърпевшия чрез заплахи с разпространение на компрометиращ видеоматериал да изтегли и преведе парична сума в размер на 5500 евро.
Натискът е бил упражнен както чрез заплахи, така и чрез физическа принуда.
В резултат на незабавно предприетите оперативно-издирвателни действия са установени и задържани трима младежи на възраст 17, 19 и 20 години.
Събраните материали по образуваното досъдебно производство са докладвани на Софийска градска прокуратура. На тримата извършители са повдигнати обвинения, наложена им е постоянна мярка „задържане под стража“ .
Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.
1 Как
16:29 25.03.2026
2 кой мy дpeмe
ама 👮♂️ не го пипат
17:09 25.03.2026