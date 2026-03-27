Мними полицаи и мним майстор измамиха две жени от Павликени

Разкриха измама с мними полицаи в Павликени, съобщава БТА.

При разследването са събрани достатъчно данни, че през април миналата година 36-годишен от Горна Оряховица, в съучастие с приятел от Ветово, са заблудили жителка на Павликени, като се представили за полицейски служители. Те ѝ казали, че ще ѝ помогнат за задържането на хора, които искат да я измамят.

По този начин успели да измъкнат от жената 2600 лв. Вчера 36-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем. Към момента той е в затвора в Ловеч за друго престъпление.

Полицейските служители разследват и измама под предлог за извършване на ремонтни дейности. Вчера съдействие в полицията е потърсила жителка на Павликени.

Тя обяснила, че в периода 19-22 март непознат ѝ е обещал, че ще извърши ремонтни дейности в жилището ѝ. Мъжът поискал сумата да му бъде предварително заплатена и тъжителката му предала 14 000 лв. и 1000 евро.

След като взел парите, мъжът повече не се появил. Започнато е досъдебно производство.