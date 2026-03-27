Мними полицаи и мним майстор измамиха две жени от Павликени

27 Март, 2026 12:07

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Разкриха измама с мними полицаи в Павликени, съобщава БТА.

При разследването са събрани достатъчно данни, че през април миналата година 36-годишен от Горна Оряховица, в съучастие с приятел от Ветово, са заблудили жителка на Павликени, като се представили за полицейски служители. Те ѝ казали, че ще ѝ помогнат за задържането на хора, които искат да я измамят.

По този начин успели да измъкнат от жената 2600 лв. Вчера 36-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем. Към момента той е в затвора в Ловеч за друго престъпление.

Полицейските служители разследват и измама под предлог за извършване на ремонтни дейности. Вчера съдействие в полицията е потърсила жителка на Павликени.

Тя обяснила, че в периода 19-22 март непознат ѝ е обещал, че ще извърши ремонтни дейности в жилището ѝ. Мъжът поискал сумата да му бъде предварително заплатена и тъжителката му предала 14 000 лв. и 1000 евро.

След като взел парите, мъжът повече не се появил. Започнато е досъдебно производство.


Велико Търново / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    13 0 Отговор
    как се става "мним" полицай и колко е заплатата

    Коментиран от #2

    12:09 27.03.2026

  • 2 По-добре

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    ...стани мним ,,фараон",като оня ,,великият" от Горна....

    12:45 27.03.2026

  • 3 Гост

    12 1 Отговор
    Съвсем истински полицаи са си били, просто си докарват допълнително.

    12:54 27.03.2026

  • 4 Нещо не е наред в тази новина

    8 1 Отговор
    Кой предава на непознат 14 000 лв. и 1000 евро?!

    12:54 27.03.2026

  • 5 пазете се от тази измамница

    7 0 Отговор
  • 6 абе,

    6 0 Отговор
    ,,тъжителката,, му предала 14 000 лв. и 1000 евро.Как може да платиш за нещо което не е направено.Сама си е виновна ,няма какво да се оплаква.

    13:02 27.03.2026

  • 7 Ура,,Ура

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "пазете се от тази измамница":

    Тая ако дойде при мене такъв кютек ще отнесе, че няма да си и помисли да продължава.

    Коментиран от #8

    13:11 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.