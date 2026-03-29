48-годишен мъж от Свети Влас издъхна след сбиване в Слънчев бряг

29 Март, 2026 11:34, обновена 29 Март, 2026 10:38 2 901 23

  • смърт-
  • инцидент-
  • слънчев бряг-
  • алкохол-
  • компании-
  • сбиване

След употреба на алкохол възникнало спречкване между две компании

48-годишен мъж от Свети Влас издъхна след сбиване в Слънчев бряг
Снимка: trafficnews.bg
48-годишен мъж от Св. Влас е починал след сбиване тази сутрин в центъра на Слънчев бряг.

Около 5:30 ч. две компании – едната от петима мъже от село Оризаре, а другата от Св Влас, се засекли в заведение в хотел в центъра на комплекса, като след употреба на алкохол помежду им възникнало спречкване.

На място бил извикан екип на охранителна фирма, която предотвратила физически сблъсък и двете компании се разделили. Компанията от Оризаре се отправила към денонощен хранителен магазин, като в близост засекли един от мъжете от другата компания да върви пеша. Възникнало словесно и физическо спречкване, като 48 години паднал на тротоара и починал.

Петимата от Оризаре са задържани за 24 часа в РУ-Несебър. Очаква се аутопсията да покаже дали мъжът е починал заради здравословен проблем, или заради ударите, които е получил. По случая е образувано досъдебно производство.


Подобни новини


  • 1 Сила

    30 2 Отговор
    Откриха сезона ...само така !!!💪🤜🤜💪

    10:44 29.03.2026

  • 2 БеГемот

    38 1 Отговор
    След определена възраст не е много хубаво да се правиш на бабаит....аз затова броя до десет щото усещам как кръвното ми се вдига и сърцето прескача....

    10:44 29.03.2026

  • 3 Добс

    61 1 Отговор
    Какъв здравословен проблем ще търсят? Набили го и умрял на тротоара. За убийство всички да бъдат съдени. Само в БГ търсят здравословни проблеми при сбивания... идиотско!

    10:45 29.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иначе

    38 5 Отговор
    В Свети Влас не смеят да се правят на мъже,щото там вече украинските мутри държат положението.

    Коментиран от #14

    10:52 29.03.2026

  • 6 ИИ от Алиекспрес

    49 0 Отговор
    ИИ от Алиекспрес ли е писал това изречение: "Възникнало словесно и физическо спречкване, като 48 години паднал на тротоара и починал."

    10:52 29.03.2026

  • 7 Се-ля-ни-я...!

    26 9 Отговор
    Профилът на участниците и от двете групи: русофили, "патриоти", "православни"(които не са чели и два реда от Библията), "консервативни" (технологично неграмотни), зле възпитани и лошо образовани.

    Коментиран от #11

    10:56 29.03.2026

  • 8 Били са будисти

    26 1 Отговор
    А умрелия сам е скочил на паважа няколко пъти

    11:08 29.03.2026

  • 9 1122

    37 2 Отговор
    Затвор за петимата селски мишоци. Много сте смели 5 срещу 1

    Коментиран от #17, #19

    11:43 29.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ПРОГРЕСИВЕН ГЛАСПО ПОДАВАТЕЛ

    10 2 Отговор
    И ТЕЗИ ПЕТИМАТА
    СА С ИЗБОРНИ ПРАВА И ЩЕ СА ЗАД ВАС НА ОПАШКАТА ПРЕД 25 МИР....😤

    12:40 29.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ало,фото моля.

    5 0 Отговор
    Публикувайте снимка.Читателите да добият визуална представа за субекта.Току така човек не се убива.Всички остаряваме бавно,неусетно почти но никой не ни трепе.Нали така?

    Коментиран от #20

    17:27 29.03.2026

  • 19 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "1122":

    Убития е селски Ушев , татуиран бабаит на държавна хранилка ...медал за селяните и да ги пуснат пак да бръмчат по кръчмите !!!

    17:30 29.03.2026

  • 20 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "ало,фото моля.":

    Виж снимките на двамата ....никаква загуба за обществото , даже сме 5 000 лева месечно напред данъкоплатците !!! Спестени от заплатата на Ушев тариката ...

    Коментиран от #22

    17:32 29.03.2026

  • 21 статистик

    1 0 Отговор
    То от жертви по пътищата и убийства не останаха хора да гласуват.

    17:35 29.03.2026

  • 22 къде

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Къде да видя снимката?Да си полюбувам от кого са ни отървали.

    Коментиран от #23

    17:41 29.03.2026

  • 23 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "къде":

    В Лупа БГ

    17:49 29.03.2026