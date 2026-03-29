48-годишен мъж от Свети Влас издъхна след сбиване в Слънчев бряг

48-годишен мъж от Св. Влас е починал след сбиване тази сутрин в центъра на Слънчев бряг.
Около 5:30 ч. две компании – едната от петима мъже от село Оризаре, а другата от Св Влас, се засекли в заведение в хотел в центъра на комплекса, като след употреба на алкохол помежду им възникнало спречкване.
На място бил извикан екип на охранителна фирма, която предотвратила физически сблъсък и двете компании се разделили. Компанията от Оризаре се отправила към денонощен хранителен магазин, като в близост засекли един от мъжете от другата компания да върви пеша. Възникнало словесно и физическо спречкване, като 48 години паднал на тротоара и починал.
Петимата от Оризаре са задържани за 24 часа в РУ-Несебър. Очаква се аутопсията да покаже дали мъжът е починал заради здравословен проблем, или заради ударите, които е получил. По случая е образувано досъдебно производство.
