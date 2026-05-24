Младо момиче е открито мъртво пред жилищен блок в Благоевград

Младо момиче е открито мъртво пред жилищен блок в благоевградския квартал "Струмско".

Сигналът на тел. 112 е подаден 30 минути след полунощ. Екипът на Спешна помощ само е констатирал смъртта на момичето.

Целият район е отцепен, а полицията извършва оглед на място.

Към момента няма официална информация дали момичето е живеело в блока и каква е причината за смъртта му. Работи се по всички версии, включително и убийство.