Кандев: Нищо няма да бъде скрито от обществеността в Габрово

11 Май, 2026 22:37 334 4

  • георги кандев-
  • габрово-
  • сбиване

МВР и прокуратурата обсъдиха мерки с протестиращи и ромската общност след сбиването в града

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Днес по разпореждане на министър Демерджиев бяхме изпратени с директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” в град Габрово във връзка с възникналото напрежение”, коментира главен комисар Георги Кандев пред медиите след работна среща в Областната администрация.

Кандев съобщи, че в разговорите са се включили и представители на гражданското общество. „На срещата бяха поканени представители на ромската общност и представител на протестиращите. Обсъдиха се всички факти, данни и обстоятелства, имащи отношение към случая”, заяви Кандев.

В работната група е участвал и окръжният прокурор, като от МВР подчертаха, че това е органът, който по закон има правомощията да повдига обвинения.

Главен комисар Кандев беше категоричен, че институциите ще действат според нормативната уредба: „Нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 РОуМинг

    3 0 Отговор
    МВР сплашват само българи. При среща с индийци пълнят памперса.

    22:41 11.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 НАЧИ ЕДИН ПРЕДСТАЕИТЕЛ БЪЛГАРИН!?!?!!

    0 0 Отговор
    И ЦЯААААЛО НПО РОМСКА ОБЩНОСТ ,,ДИСКУТИРАТ,,

    22:44 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.