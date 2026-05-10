Масово сбиване предизвика напрежение в Габрово

10 Май, 2026 20:52, обновена 10 Май, 2026 20:10 952 17

Спор между съседи избухва заради забележка за шум

Снимка: NOVA
Напрежение в Габрово заради масово сбиване в града. Случаят е от 6 май вечерта, но стана популярен в социалните мрежи заради кадри от охранителни камери. В него участват жени и мъже, като се вижда, как един от участниците рита в главата паднал човек. Потърпевшите са трима.

"Мъжът лежеше на земята, не знаехме дали е жив. Моят мъж му оказа помощ", разказва Ваня, която е свидетел.

Спорът между съседите става, заради забележка от семейства, че две жени вдигат шум на улицата. Тогава се появяват техни роднини и се стига до сбиването. Според МВР става дума за битов инцидент.

"Искам да подчертая, че става сбиване на етническа основа, между българи, роми или турци. Всички са български граждани. Задържани са две от лицата, причинили леки телесни повреди, като най-пострадало лице е този, който първи нанася удар", каза заместник-директорът на ОД на МВР Габрово Цветан Петков.

"Няма взети мерки за неотклонение. Няма повдигнати обвинения. Тепърва се уточняват телесните повреди", заяви районният прокурор Борислав Борисов.

Жените, които са вдигали шум и техните близки са от маргиналната общност. Заради инцидента Община Габрово принуди две от обитателките да напуснат общинското жилище. Въпреки това, близо 500 души излязоха на протест в центъра на Габрово и поискаха оставката на кмета на града пред дома ѝ.

Недоволните преминаха в шествие през централните улици на Габрово и се събраха на мястото на сбиването, където бяха посрещнати от жандармерия и полиция, която не ги допусна до домовете на предизвикалите сбиването. Въпреки нагнетеното напрежение, протестът приключи преди полунощ без ексцесии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    Сетихте се?Това беше преди три дни ама крият заради етническият мир

    20:04 10.05.2026

  • 2 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Едвам се виждат лилавите на тия нощни кадри

    Коментиран от #5

    20:04 10.05.2026

  • 3 СГАНИТЕ СА СКАЧАЛИ ВЪРХУ ГЛАВАТА

    11 0 Отговор
    НА БЪЛГАРИНА ДОКАТО СПРЕ ДА МЪРДА.........

    20:06 10.05.2026

  • 4 Тоалетна Хартия

    10 0 Отговор
    Боят настава, тупат сърца ни,

    ето ги близо наште душмани.

    Кураж, дружина вярна, сговорна.

    Ний не сме веке рая покорна!



    Нека с тоз удар врага да смажем,

    нека му гордо, братя, докажем,

    че сме строшили мръсни окови,

    че сме свободни, а не робове.

    20:06 10.05.2026

  • 5 Бой на негъри

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    В тъмна нощ"

    20:09 10.05.2026

  • 6 Много Яко!!!

    1 1 Отговор
    Кога ще има втори епизод?

    20:09 10.05.2026

  • 7 Яшар

    6 0 Отговор
    Незнам какво да кажа ...че са г дни така е ..и мен са ме лъгали, плашили,мамили въпреки че съм по чер от тях ...но все пак ..цгните вън ме смущава ..не заради тях а заради свестните който са има няма под 1 %. 4-5000..

    20:09 10.05.2026

  • 8 Сега разбрах:

    10 0 Отговор
    циганите вече са маргиналнатобщност.

    20:10 10.05.2026

  • 9 Трябва нов

    6 0 Отговор
    Чочолу!

    Коментиран от #14

    20:11 10.05.2026

  • 10 Сила

    9 0 Отговор
    На джуджето сватбен диджей Томиславчо гласоподавателите ...дето ги засели да гласуват за него и ГРОБ !!!
    Настоящата кметица и тя ги храни и обгрижва ....

    20:12 10.05.2026

  • 11 Васил

    2 1 Отговор
    Добре дошли в дивият запад наречен България.

    20:14 10.05.2026

  • 12 12340

    7 0 Отговор
    Ген.Стойо Неделчев-Чочоолу
    много липсва !

    20:16 10.05.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор
    Не е било масово сбиване!Било е политически спор между гласоподаватели на ПП-ДБ и на Величие!
    🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    20:18 10.05.2026

  • 14 Яшар

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Трябва нов":

    Това за Чочолу е легенда ,а в легендите има много художествена измислица . Не защитавам циганите ,просто да кажа че тази мантра не фашта дикиш вече

    20:20 10.05.2026

  • 15 Помак

    0 0 Отговор
    По нагоре в новините има интервю на домусчиеф ...представете си колко цигани ,турски или български няма значение все г. дни трябва да сложите на кантара на живота срещу него ...за да оберат греховете му

    20:27 10.05.2026

  • 16 бою циганина

    0 1 Отговор
    габровската кметица внася цигани по моя препоръка. българите напускат селото заради ниски заплати.

    20:29 10.05.2026

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Шумът не е етническа основа, а основание. Няма значение какъв си, не можеш да тормозиш всички!

    20:29 10.05.2026