Откриха половин килограм канабис в тайник до детска градина във Враца

Полицията във Враца откри близо половин килограм канабис, укрит в тайник до оградата на детска градина, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

До разкритието се стигнало след проверка, извършена вчера около 18:30 часа. Униформените установили непълнолетно момче, у което бил намерен полиетиленов плик с около 2 грама бяло прахообразно вещество. По думите на младежа веществото било амфетамин.

В хода на последвалите беседи момчето съобщило на служителите на реда, че държи канабис в предварително изграден тайник до оградата на детска градина. Посоченото място се намирало в непосредствена близост до мястото на проверката.

При извършеното претърсване полицаите открили два пригодени тайника, в които били укрити около 500 грама суха листна маса. При полевия наркотест веществото реагирало на канабис. На място били намерени и две електронни везни.

Непълнолетният е задържан за срок до 24 часа в Районното управление във Враца. По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на дежурен прокурор.