Новини
Крими »
Откриха половин килограм канабис в тайник до детска градина във Враца

Откриха половин килограм канабис в тайник до детска градина във Враца

6 Юни, 2026 13:40 861 7

  • канабис-
  • тайник-
  • детска градина

По случая униформените заловили непълнолетно момче

Откриха половин килограм канабис в тайник до детска градина във Враца - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията във Враца откри близо половин килограм канабис, укрит в тайник до оградата на детска градина, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

До разкритието се стигнало след проверка, извършена вчера около 18:30 часа. Униформените установили непълнолетно момче, у което бил намерен полиетиленов плик с около 2 грама бяло прахообразно вещество. По думите на младежа веществото било амфетамин.

В хода на последвалите беседи момчето съобщило на служителите на реда, че държи канабис в предварително изграден тайник до оградата на детска градина. Посоченото място се намирало в непосредствена близост до мястото на проверката.

При извършеното претърсване полицаите открили два пригодени тайника, в които били укрити около 500 грама суха листна маса. При полевия наркотест веществото реагирало на канабис. На място били намерени и две електронни везни.

Непълнолетният е задържан за срок до 24 часа в Районното управление във Враца. По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на дежурен прокурор.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПБ(к)

    3 3 Отговор
    Става за член. Млад предприемач. Министър-председател може да го направим някой ден.

    14:10 06.06.2026

  • 2 Фикри

    1 1 Отговор
    Тревата е на лелите от градината, то с тия деца се не издържа иначе

    14:22 06.06.2026

  • 3 Ей, тва копейките

    3 2 Отговор
    Не моат се запрат бе дееа. Само наркоси, ШМЪРКАЛКИ и лепиларе. Ше зема казмата а ве потрошим

    14:27 06.06.2026

  • 4 Име

    4 0 Отговор
    ТВУ ? Ооо то няма ....

    14:45 06.06.2026

  • 5 Ясно

    2 1 Отговор
    Олигарсите няма да позволят на Румен Радев да легализира марихуаната и държавата да печели от това. Парите ще продължават да влизат в джобовете на олигарсите на тъмно.

    Коментиран от #7

    14:54 06.06.2026

  • 6 ДГ тревичка

    2 0 Отговор
    А малкото дилърче откриха ли?

    14:58 06.06.2026

  • 7 глyпи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ясно":

    Страните по света, които са легализирали употребата на марихуана, са го направили предимно за медицински цели, примерно раково болни да си облекчават болките. Единици са държавите като Холандия, където е легално да си пушиш или хапваш кексче с канабис за кеф. Държавата ни ще печели много повече, ако напушлеците бъдат възпитавани на трудови навици, работят, плащат данъци и осигуровки, допринасят за увеличаването на БВП и БНП.

    15:03 06.06.2026