Откриха половин килограм канабис в тайник до детска градина във Враца

Полицията във Враца откри близо половин килограм канабис, укрит в тайник до оградата на детска градина, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
До разкритието се стигнало след проверка, извършена вчера около 18:30 часа. Униформените установили непълнолетно момче, у което бил намерен полиетиленов плик с около 2 грама бяло прахообразно вещество. По думите на младежа веществото било амфетамин.
В хода на последвалите беседи момчето съобщило на служителите на реда, че държи канабис в предварително изграден тайник до оградата на детска градина. Посоченото място се намирало в непосредствена близост до мястото на проверката.
При извършеното претърсване полицаите открили два пригодени тайника, в които били укрити около 500 грама суха листна маса. При полевия наркотест веществото реагирало на канабис. На място били намерени и две електронни везни.
Непълнолетният е задържан за срок до 24 часа в Районното управление във Враца. По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на дежурен прокурор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПБ(к)
14:10 06.06.2026
2 Фикри
14:22 06.06.2026
3 Ей, тва копейките
14:27 06.06.2026
4 Име
14:45 06.06.2026
5 Ясно
Коментиран от #7
14:54 06.06.2026
6 ДГ тревичка
14:58 06.06.2026
7 глyпи
До коментар #5 от "Ясно":Страните по света, които са легализирали употребата на марихуана, са го направили предимно за медицински цели, примерно раково болни да си облекчават болките. Единици са държавите като Холандия, където е легално да си пушиш или хапваш кексче с канабис за кеф. Държавата ни ще печели много повече, ако напушлеците бъдат възпитавани на трудови навици, работят, плащат данъци и осигуровки, допринасят за увеличаването на БВП и БНП.
15:03 06.06.2026