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Спипаха контрабанда на 400 кг марихуана за над 4 млн. евро

Спипаха контрабанда на 400 кг марихуана за над 4 млн. евро

5 Юни, 2026 16:52 1 061 8

  • контрабанда-
  • марихуана-
  • дунав мост

Количеството наркотично вещество е открито в тайник на товарна композиция, спряна за митническа проверка на вход в страната от Румъния

Спипаха контрабанда на 400 кг марихуана за над 4 млн. евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Организирана престъпна група за международен трафик на наркотични вещества през страната е неутрализирана при специализирана полицейска операция на ГДБОП, проведена със съдействието на Агенция „Митници“.

Акцията е реализирана в периода 2-3 юни на ГКПП Русе-Дунав мост. В хода ѝ са арестувани шест души - между 35 и 63 г., единият от които гражданин на Хондурас, постоянно пребиваващ в Кралство Испания, съобщиха от МВР.

При проведеното разследване е установено, че те са свързани с контрабанда на 400 килограма марихуана с висока концентрация на наркотичен компонент – тетрахидроканабинол. Оценена е на стойност 4 089 833,99 евро - 8 000 000 лева.

Количеството наркотично вещество е открито в тайник на товарна композиция, спряна за митническа проверка на вход в страната от Румъния. При извършените действия по разследването са иззети превозваните незаконно 80 кашона с по 5 вакуумирани плика суха тревиста маса.

Подробности за операцията предоставиха на съвместен брифинг представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Окръжна прокуратура – Русе: старши комисар Емил Борисов, зам. -директор на ГДБОП и началникът на сектора на службата за района Виктор Димитров, Радослав Градев, административен ръководител на Окръжна прокуратура-Русе и Иво Георгиев, наблюдаващ делото прокурор.

Трима от обвиняемите са професионални шофьори и са се познавали във връзка с работата си, стана ясно от изнесената информация. В края на 2025 г. те са се уговорили да преработят товарно ремарке и в него да бъде изграден тайник.

Първоначалното им намерение е било в него да превозват нелегални мигранти, които да бъдат осигурени от единия от мъжете. Междувременно са получили предложение от четвърти от задържаните да транспортират висококачествена марихуана от Кралство Испания до град Сливен. След започналото разследване от страна на ГДБОП обаче са предприети незабавни действия за прекратяване на престъпната дейност.

Оставането в ареста на всички е продължено до 72 часа. Прокуратурата е повдигнала обвинение по отношение на всеки от извършителите.


България
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  • 1 Така де

    0 1 Отговор
    Скоро ша падне главата на некой наркобос в БГ.

    16:54 05.06.2026

  • 2 кой му дреме

    7 1 Отговор
    сметай колко не са спипали
    разорена дьржава
    боливия на балканите

    16:55 05.06.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    Ми така става, като баце е опозиция...🤣

    16:57 05.06.2026

  • 4 ударът на века

    5 1 Отговор
    тая трева е легална по половината планета

    16:59 05.06.2026

  • 5 Анонимен

    7 0 Отговор
    Ако всички пушеха нямаше да има войни ве алоууу. Гърците изнасят за холандия в несвяст, напълно законно!

    16:59 05.06.2026

  • 6 поКУРко

    6 0 Отговор
    Кокошкарските акции продължават! Хващат дребните мишки! Скоро ще легализират тревата, а те им дават присъди като за амфети, фентанил и друга твърда дрога! А корумпетата в милицията кога?!? Кога ще видим началници с фуражки в затвора? Те продават най-много и закрилят своите дилъри и трафиканти!

    17:01 05.06.2026

  • 7 Бързат делфините

    0 1 Отговор
    Спипаха каргото на Петроханец-Гюро и Дечевия. Кендимен нещо се е объркал от натягане.

    17:07 05.06.2026

  • 8 Хо хо

    0 0 Отговор
    Пропуск. Де е Демерджията да седне по турски насред каргото и да ниже лакърдии колко е велик?

    17:12 05.06.2026