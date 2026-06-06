Издъхна четвърти пострадал от тежката катастрофа на „Челопешко шосе”

Четири станаха жертвите на катастрофата, станала в петък вечерта на улица "Челопешко шосе", научи NOVA. При настъпилия инцидент има и много ранени. Двама от починалите са от индийски произход.
За третия загинал днес сутринта Виктор Чаушев, който е зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност” в Столична община, посочи, че по данни на „Пътна полиция” загиналият е от една от колите.
Четвъртият загинал е бил пътник в автобуса.
Софийската градска прокуратура ще повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата. Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч. Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.
Чаушев заяви, че подобни инциденти се дължат на липсата на превенция и контрол. За район Кремиковци отговоря един патрул, допълни той и затова призова да се осигурят повече коли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .....
Коментиран от #17
18:22 06.06.2026
2 А стига,ве...
Коментиран от #13
18:23 06.06.2026
3 Интереснооо
Коментиран от #20, #27
18:24 06.06.2026
4 ДрайвингПлежър
Превенцията е обучението!
18:25 06.06.2026
5 Фончо Хамилтъна
18:25 06.06.2026
6 А вие Какво очаквате
18:27 06.06.2026
7 име
Коментиран от #32
18:27 06.06.2026
8 Питам
18:28 06.06.2026
9 Относно онези индивиди
Някой от двамата водачи на състезавалите се автомообили някога работил ли е? Данъци плащал ли е? Но е получавал Бог знае колко помощи още от момента , в който се е родил. Затова си мисли, че с парите на данъкоплатците са направени шосета, за да се кефи той като си организира гонка.
Въобразява си, че много хора са учили, за да могат да конструират автомобили с единствената цел той да се кефи докато кара като бесен тези автомобили. Самите тези шофиращи индивиди дали са завършили поне основно обрзование?
18:29 06.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хм…
18:30 06.06.2026
13 Казаха...
До коментар #2 от "А стига,ве...":...7-тежко-ранени...!
Дано да няма повече жертви,но може и още да има...
18:30 06.06.2026
14 Георги
18:33 06.06.2026
15 Имаше интервю от място с Диана Русинова!
До коментар #11 от "8818":Тя открито се възмути от...,,едно самозабравило се малцинство"...!
И наистина е така!
18:33 06.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Искаш да кажеш...!
До коментар #1 от ".....":На АПИ,а ...КАТ...?!
18:35 06.06.2026
18 РОМул и Рем
18:35 06.06.2026
19 Решението
Ако се гласува такъв закон, да се даде срок от една седмица подобни лица да си продадат автомобилите, за да не попаднат под ударите на този закон. Или да прехвърлят тези автомобили на по-грамотни и непровинили се членове на техните семейства, ако има такива. Спипат ли го пак той да кара въпросния автомобил - конфискация на автомобила, а провинилият се наглец три години на принудителен труд!
18:36 06.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тая простотия и циганизация
18:37 06.06.2026
22 мдаааааа
18:38 06.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Урко
Коментиран от #25
18:39 06.06.2026
25 Първият починал е индиец
До коментар #24 от "Урко":А за ония в колите, индиец не е обидно, те са други.
18:42 06.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Инфо
18:54 06.06.2026
29 ООрана държава
18:56 06.06.2026
30 Добре бе хора...!
19:02 06.06.2026
31 Фикри
Коментиран от #47, #50
19:05 06.06.2026
32 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "име":Ефект от мерките?
Извинявай колега ама какви мерки имаш предвид?!!! Кибиченето с камера и после спирането на нормално каращи за проверка и губене на време не са мерки!
КАТ прави висок оборот - машинката цъка ли цъка за дребни нарушения - 5 км тук 10-15 км там. Обаче хиляди такива и системата се задръства от безобидни и изцяло безопасни нарушения.
И когато системата е заета да лови тия хиляди дребни рибки е ясно, че няма да има време и възможност да лови големите и истински опасните!!!!!
Превишената скорост сама по себе си не е нищо опасно.
Опасно е безумието и наглостта на единици!
19:05 06.06.2026
33 Софийски селянин,
Вината е в управляващите за последните 35 години че ги изтърваха от всякъде..
Но и ние до някъде с нашето безразличие и липсата на обществена нетърпимост..
Коментиран от #51
19:06 06.06.2026
34 Дарвин
19:07 06.06.2026
35 ДоДо
Коментиран от #44
19:10 06.06.2026
36 Динко Харсъзина
А може би : Отмъщението на циганите заради изгонването им от Индия преди 1000 години.☠️☠️🔞🔞
19:11 06.06.2026
37 Никой
19:11 06.06.2026
38 Казичене рейсинг клуб
19:11 06.06.2026
39 ИНДИАНЦИ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ШИШИ
19:16 06.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Примати без образование
Те са опасни както за себе си така и за всички околни.
Законите са за всички ...
19:17 06.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Бастардо
19:19 06.06.2026
44 Софийски селянин,
До коментар #35 от "ДоДо":Не нямат защото тяхната полиция за разлика от тукашната имат правомощия да задържат задължително с белезници.
Да използват физическа сила в подобни случаи,дори и оръжие при по критични ситуации.
Като закона ги защитава,и не са страхливи като нашите толупи кафеджии и тютюнджии..
19:21 06.06.2026
45 1888
19:33 06.06.2026
46 Тези
19:36 06.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Защо
А били от малцинството.
19:45 06.06.2026
49 Двама братя и трима мъже
20:00 06.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Еми виж
До коментар #33 от "Софийски селянин,":За да не изтърваш повече веднага вземи двама трима ромлянина у вас да ги държиш под контрол.
Коментиран от #53
20:04 06.06.2026
52 Реалист
20:28 06.06.2026
53 Софийски селянин,
До коментар #51 от "Еми виж":Като военен старшина фатмак от Строителни войски при Соца циганите техните бащи и дядовци ги научихме да бачкат!
Моят съвет е да не си завираш г@ з @ навсякъде с акълища..
20:29 06.06.2026