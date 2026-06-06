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Издъхна четвърти пострадал от тежката катастрофа на „Челопешко шосе”
  Тема: Войната на пътя

Издъхна четвърти пострадал от тежката катастрофа на „Челопешко шосе”

6 Юни, 2026 19:16, обновена 6 Юни, 2026 18:20 2 923 53

  • катастрофа-
  • жертва-
  • челопешко шосе

Той е пътувал в автобуса

Издъхна четвърти пострадал от тежката катастрофа на „Челопешко шосе” - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Четири станаха жертвите на катастрофата, станала в петък вечерта на улица "Челопешко шосе", научи NOVA. При настъпилия инцидент има и много ранени. Двама от починалите са от индийски произход.

За третия загинал днес сутринта Виктор Чаушев, който е зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност” в Столична община, посочи, че по данни на „Пътна полиция” загиналият е от една от колите.

Четвъртият загинал е бил пътник в автобуса.

Софийската градска прокуратура ще повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата. Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч. Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Чаушев заяви, че подобни инциденти се дължат на липсата на превенция и контрол. За район Кремиковци отговоря един патрул, допълни той и затова призова да се осигурят повече коли.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    44 4 Отговор
    Абе АПИто освен да дебне в храстите за глоби, за друго ставали? Нещастници.

    Коментиран от #17

    18:22 06.06.2026

  • 2 А стига,ве...

    23 2 Отговор
    Вече жертвите са 4...?!😨

    Коментиран от #13

    18:23 06.06.2026

  • 3 Интереснооо

    22 22 Отговор
    Индийците законно ли пребивават на наша територия или са от онези с фалшивите документи? Какво стана с онези от Бобов дол?

    Коментиран от #20, #27

    18:24 06.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    38 1 Отговор
    Ква превенция и къв контрол бе? Днеска съм минал едни 500 км - полицията не е в храстите... вече е ДО храстите, варди камерката да цъка!

    Превенцията е обучението!

    18:25 06.06.2026

  • 5 Фончо Хамилтъна

    22 4 Отговор
    Алдиту ми бега повече от на Фикрет Беенвету!

    18:25 06.06.2026

  • 6 А вие Какво очаквате

    32 1 Отговор
    Тук на Цариградско от баретите в посока Пловдив и в момента се провежда гонка като се се движат с превишена скорост при ограничение 50 и се качват вдясно на южната дъга към Герман там отново въртят на колелото и се връщат и автомобили и мотоциклети нонстоп си правят гонка. Цял квартал продава сигнална и 12 никой не се интересува от тези гонкаджии които по цяла нощ си правят удоволствието и няма КАТ и няма МВР и няма министър на вътрешните работи и няма никой който да вземе някакви мерки. Ние при ограничение 50 се движим с толкова а те преминават със 150 и интересно кой ги пази в КАТ защото трябва да имат вътрешни хора които да им осигуряват спокойствие. Радев и нови вътрешни министри положението е същото тук и утре ще стане проблем и те ще кажат че не го знаят и никой не им е сигнализирал А тези записи в 112 са нон стоп от този квартал.

    18:27 06.06.2026

  • 7 име

    39 0 Отговор
    Още 2011 един мутряга от Сливен, йосиф йосифов, утрепа двама и рани други двама с брониран джип при зверска катастрофа, щото карал бързо и пиян. От тогава все повече и повече случаи на загинали заради идиотско шофиране и ефект от мерките никакъв.

    Коментиран от #32

    18:27 06.06.2026

  • 8 Питам

    39 0 Отговор
    Кои институции признават документи за правоуправление на МПС издадени на неграмотни неинтегрирани човекоподобни?

    18:28 06.06.2026

  • 9 Относно онези индивиди

    47 0 Отговор
    На м.муни автомобили не бива да се дават. Те не знаят какво да правят с тях и затова действат първосигнално.
    Някой от двамата водачи на състезавалите се автомообили някога работил ли е? Данъци плащал ли е? Но е получавал Бог знае колко помощи още от момента , в който се е родил. Затова си мисли, че с парите на данъкоплатците са направени шосета, за да се кефи той като си организира гонка.
    Въобразява си, че много хора са учили, за да могат да конструират автомобили с единствената цел той да се кефи докато кара като бесен тези автомобили. Самите тези шофиращи индивиди дали са завършили поне основно обрзование?

    18:29 06.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хм…

    44 0 Отговор
    Забогателите от трафик на определени субстанции и момичета, не е прието вече да им споменаваме етноса, че може да се обидят, са същите като забогателите американци от гетата, да не им споменаваме цвета, че е политически некоректно.

    18:30 06.06.2026

  • 13 Казаха...

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "А стига,ве...":

    ...7-тежко-ранени...!
    Дано да няма повече жертви,но може и още да има...

    18:30 06.06.2026

  • 14 Георги

    13 1 Отговор
    липса на първенците и контрол е когато карал с 90 при ограничение 50,да блокирането автобус с над 150 в автогинка и без сумпс си е безнаказаност и липса на елементарно логическо мислене

    18:33 06.06.2026

  • 15 Имаше интервю от място с Диана Русинова!

    42 0 Отговор

    До коментар #11 от "8818":

    Тя открито се възмути от...,,едно самозабравило се малцинство"...!
    И наистина е така!

    18:33 06.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Искаш да кажеш...!

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    На АПИ,а ...КАТ...?!

    18:35 06.06.2026

  • 18 РОМул и Рем

    20 0 Отговор
    В чест на героичната постъпка на сметите войни-ромеи, които помогнаха на трима (засега) българи да се преселят в Рая, за всички наши ромеи, случайни съименници на именитите велики западни римляни, трябва да бъде организиран безплатен концерт с ромейския славей Софи Маринова и Азис на някой огромен по възможност стадион, на който да бъдат произведени мощни илюминации, а за удобство на екзалтираната публика, самолет с хербицида ДДТ да обработи пространството под него срещу вредители....

    18:35 06.06.2026

  • 19 Решението

    24 0 Отговор
    Да се конфискуват в полза на държавата автомобилите на лица, които нямат завършено средно образование, както и на онези, които са били хванати макар само един единствен път да участва в такава гонка. Също така, да им се забрани веднъж завинаги да шофират.
    Ако се гласува такъв закон, да се даде срок от една седмица подобни лица да си продадат автомобилите, за да не попаднат под ударите на този закон. Или да прехвърлят тези автомобили на по-грамотни и непровинили се членове на техните семейства, ако има такива. Спипат ли го пак той да кара въпросния автомобил - конфискация на автомобила, а провинилият се наглец три години на принудителен труд!

    18:36 06.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тая простотия и циганизация

    24 0 Отговор
    на цялото общество,води до това.

    18:37 06.06.2026

  • 22 мдаааааа

    24 1 Отговор
    тези "хора" са си безнаказани, в техните си квартали( Х. Ботев, Филиповци и т.н) си живеят по собствени правила, дори и милицията е абсолютно незаинтересована, там няма закони, оставили са ги на самотек, е какво очакват..., ще се вдигне малко шум и по старому, аху иху

    18:38 06.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Урко

    35 0 Отговор
    За загиналите в рейса се пише, че са били индийци, а защо никъде не се пише, че престъпниците, които са правили гонка са били всички до един също индийци, само от тези българските, с многото права

    Коментиран от #25

    18:39 06.06.2026

  • 25 Първият починал е индиец

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Урко":

    А за ония в колите, индиец не е обидно, те са други.

    18:42 06.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Инфо

    4 0 Отговор
    В друг сайт пише, че е от колите убийци четвъртия. Последно

    18:54 06.06.2026

  • 29 ООрана държава

    12 1 Отговор
    До кога ще си отглеждаме мангYсти да ни трепят по пътищата, бойло е пряко виновен за тия

    18:56 06.06.2026

  • 30 Добре бе хора...!

    17 0 Отговор
    Още колко автобуса трябва да бъдат ,,торпилирани",с голяма скорост и жертви,че тая прогнила държава да вземе най-накрая строги мерки,срещу самонадеяните убийци...?!

    19:02 06.06.2026

  • 31 Фикри

    20 2 Отговор
    Aлооо,КОМПИ, НАП, СМЕТНА ПАЛАТА и стотици други кибици. Аз като държавен служител всяка година подавам декларация за парите си, при положение че нямам право да работя нищо друго. А разни примати, с начално образование по фейсбуци, тиктоци и други медии демонстрират стандарт дето е непосилен за мен. Защо не ги гоните тия ?

    Коментиран от #47, #50

    19:05 06.06.2026

  • 32 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Ефект от мерките?

    Извинявай колега ама какви мерки имаш предвид?!!! Кибиченето с камера и после спирането на нормално каращи за проверка и губене на време не са мерки!

    КАТ прави висок оборот - машинката цъка ли цъка за дребни нарушения - 5 км тук 10-15 км там. Обаче хиляди такива и системата се задръства от безобидни и изцяло безопасни нарушения.

    И когато системата е заета да лови тия хиляди дребни рибки е ясно, че няма да има време и възможност да лови големите и истински опасните!!!!!

    Превишената скорост сама по себе си не е нищо опасно.
    Опасно е безумието и наглостта на единици!

    19:05 06.06.2026

  • 33 Софийски селянин,

    10 0 Отговор
    Ами там в Ботунец е бъкано с ромляни които водят паразитен начин на живот..
    Вината е в управляващите за последните 35 години че ги изтърваха от всякъде..
    Но и ние до някъде с нашето безразличие и липсата на обществена нетърпимост..

    Коментиран от #51

    19:06 06.06.2026

  • 34 Дарвин

    13 0 Отговор
    Нека на всички да е ясно какви са участниците в гонката. Неграмотни "бразилци" - нашенци с чешки книжки. Дано повече да участват в гонки редовно и да заминават по местоназначение! Амин!

    19:07 06.06.2026

  • 35 ДоДо

    6 0 Отговор
    в Чехия нямат ли подобни проблеми като при нас ?!

    Коментиран от #44

    19:10 06.06.2026

  • 36 Динко Харсъзина

    10 0 Отговор
    2 ма цигани убиха 2ма индийци возещи се в автобуса.По-коректното заглавие.
    А може би : Отмъщението на циганите заради изгонването им от Индия преди 1000 години.☠️☠️🔞🔞

    19:11 06.06.2026

  • 37 Никой

    6 0 Отговор
    Тия се произвеждат като плъховете . Един ден, примерно 2050 г . плъховете ще бъдат повече .Малките градове от порядъка на 100 000 х. души ще са окупирани.

    19:11 06.06.2026

  • 38 Казичене рейсинг клуб

    4 0 Отговор
    А сапуните с аудито добре ли са?

    19:11 06.06.2026

  • 39 ИНДИАНЦИ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ШИШИ

    6 2 Отговор
    Са недосегаеми

    19:16 06.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Примати без образование

    11 0 Отговор
    Не трябва да имат достъп до управление на превозни средства !!!
    Те са опасни както за себе си така и за всички околни.
    Законите са за всички ...

    19:17 06.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Бастардо

    5 0 Отговор
    Безобразното шофиране на малоумници у нас е безобразно.Трябва да се изградят кръгови,това ще ограничава скоростта на шофьорите.Аз шофирам в Италия,тук е пълно с кръгови. И не само тук,който е пътувал из Европа,разбира за какво говоря.Има ги и на второстепенни пътища.А карай със 150,та да те видя как летиш във въздуха.Трябва да се сложат и легнали полицаи.По пътя по който пътувам има изграден един доста висок такъв.Намаляваш или хвърчиш.

    19:19 06.06.2026

  • 44 Софийски селянин,

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "ДоДо":

    Не нямат защото тяхната полиция за разлика от тукашната имат правомощия да задържат задължително с белезници.
    Да използват физическа сила в подобни случаи,дори и оръжие при по критични ситуации.
    Като закона ги защитава,и не са страхливи като нашите толупи кафеджии и тютюнджии..

    19:21 06.06.2026

  • 45 1888

    3 0 Отговор
    Един цигански кърлеж по малко, алилуя

    19:33 06.06.2026

  • 46 Тези

    6 1 Отговор
    Никой не ги пита и никой не ги пипа за имотите и колите които имат.Нали ги видяхте черни,тлъсти сигани без образование пълни с пари.Ако българин си купи по-скъпа кола или жилище веднага декларира откъде са му парите -търсят го да не пропуснат.Българите и фирмите там живеят в страх.

    19:36 06.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Защо

    6 0 Отговор
    Тази смъртоносна толерантност - към брадати, космати примати с татуси, сводници. Убийци.
    А били от малцинството.

    19:45 06.06.2026

  • 49 Двама братя и трима мъже

    2 0 Отговор
    Двамата братя мъже ли са били?

    20:00 06.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Еми виж

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Софийски селянин,":

    За да не изтърваш повече веднага вземи двама трима ромлянина у вас да ги държиш под контрол.

    Коментиран от #53

    20:04 06.06.2026

  • 52 Реалист

    1 0 Отговор
    Мангасаррите ще затрият българите:)

    20:28 06.06.2026

  • 53 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Еми виж":

    Като военен старшина фатмак от Строителни войски при Соца циганите техните бащи и дядовци ги научихме да бачкат!
    Моят съвет е да не си завираш г@ з @ навсякъде с акълища..

    20:29 06.06.2026