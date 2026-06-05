Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Задържаха българи, тръгнали с ножове и палки за мотосъбор в Гърция

Задържаха българи, тръгнали с ножове и палки за мотосъбор в Гърция

5 Юни, 2026 18:08 977 8

  • рокери-
  • задържани-
  • промахон-
  • ножове-
  • палки

Седем мотористи - българи и поляци, са задържани на граничния пункт "Промахон"

Задържаха българи, тръгнали с ножове и палки за мотосъбор в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцката полиция въведе извънредни мерки заради мотосъбор с хиляди участници, съобщава БНР.

Седем мотористи - българи и поляци, са задържани на граничния пункт "Промахон".

Причината е, че те пренасяли ножове, метални боксове и палки, които са иззети от гранична полиция.

Хиляди рокери пристигат за мотосъбора на американския клуб "Ангелите на ада", които се събират днес в област Теспротия в Западна Гърция. Част от участниците от европейските страни преминават през "Промахон", писа news.bg.

Полицията действа по предварителен план, базиран на оперативна информация, със засилени проверки за всички мотористи, които преминават границата.

На пристанище Игуменица днес пристигнаха над 5 000 рокери за участие в същия събор. Там полицията също извършва щателни проверки за наркотици и оръжие.

От съображения за сигурност за всички участници в събора полицията е блокирала пристанище Игуменица със специалните части за борба с безредиците.

Рокерите се движат в колона, охранявана от полицейски части, без право да се отклоняват от нея.

Гръцките власти уверяват, че са взети мерки за спокойното преминаване на събитието.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рокер

    1 3 Отговор
    С ножовете си режат пастърмата, палките са, за да предпазват хората от опасността да си тръгнат недопребити.

    18:10 05.06.2026

  • 2 от вас звучи като

    5 5 Отговор
    тръгнали с автомати и базуки

    18:11 05.06.2026

  • 3 кой му дреме

    7 0 Отговор
    Сандокан с двата ножа

    18:13 05.06.2026

  • 4 Гост

    8 4 Отговор
    Наще диваци не знаят че отиват в бяла държава.

    18:15 05.06.2026

  • 5 Много интересно

    6 1 Отговор
    С какво да нарежат луканката и да начукат пражолите?

    18:20 05.06.2026

  • 6 Иван Грозни

    8 1 Отговор
    НЕ БЪРЗАЙТЕ! Още много простотии ще се осветляват.Семето на тиквата пониква.Поведението е адекватно на маниера на сбирщината гроб.Демострация на сила и липса на мозък гарантиращ някакво ниво на разум.Натикайте ги се га в пандиза щото тука ще ги освободят и похвалят от съдебната система.

    18:43 05.06.2026

  • 7 хех

    0 1 Отговор
    Само като се сетя как се изпокриха нашите рокери, когато "Нощните вълци" на Путин дойдоха да им попикаят територията, а някои дори им станаха сервитьорки и слугини.... Тея палки да не се окажат дилдота?!

    Коментиран от #8

    19:46 05.06.2026

  • 8 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "хех":

    "Хирурга" ли визираш ??! Слугинята на ботокса , личната му държанка !!!
    "Нощни пилци " ....смешници !!!!

    19:55 05.06.2026