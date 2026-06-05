Задържаха българи, тръгнали с ножове и палки за мотосъбор в Гърция

Гръцката полиция въведе извънредни мерки заради мотосъбор с хиляди участници, съобщава БНР.

Седем мотористи - българи и поляци, са задържани на граничния пункт "Промахон".

Причината е, че те пренасяли ножове, метални боксове и палки, които са иззети от гранична полиция.

Хиляди рокери пристигат за мотосъбора на американския клуб "Ангелите на ада", които се събират днес в област Теспротия в Западна Гърция. Част от участниците от европейските страни преминават през "Промахон", писа news.bg.

Полицията действа по предварителен план, базиран на оперативна информация, със засилени проверки за всички мотористи, които преминават границата.

На пристанище Игуменица днес пристигнаха над 5 000 рокери за участие в същия събор. Там полицията също извършва щателни проверки за наркотици и оръжие.

От съображения за сигурност за всички участници в събора полицията е блокирала пристанище Игуменица със специалните части за борба с безредиците.

Рокерите се движат в колона, охранявана от полицейски части, без право да се отклоняват от нея.

Гръцките власти уверяват, че са взети мерки за спокойното преминаване на събитието.