Новини
Крими »
Арестуваха 26-годишен за убийството на млада жена край котленското село Мокрен

Арестуваха 26-годишен за убийството на млада жена край котленското село Мокрен

7 Юни, 2026 11:31, обновена 7 Юни, 2026 10:37 949 6

  • убийство-
  • арест-
  • село мокрен

Жертвата е на 31 години от Ямбол

Арестуваха 26-годишен за убийството на млада жена край котленското село Мокрен - 1
Снимка: БНР
БТА БТА

Полицията в Сливен е задържала 26-годишен мъж от село Пъдарево във връзка с извършено тежко криминално престъпление, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигнал за намерено тяло на жена в района на път I-7, в близост до кръстовището „Петолъчката“ край село Мокрен, е получен на 5 юни малко след 19:00 часа. Незабавно е уведомена Окръжната прокуратура в Сливен.

По случая са проведени процесуално-следствени действия от служители на сектор „Криминална полиция“ при ОДМВР – Сливен със съдействието на екип от Главна дирекция „Национална полиция“.

В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж, криминално проявен за кражба, уточниха за БТА от полицията. Установено е, че жертвата е 31-годишна жена от Ямбол.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата.


Сливен / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    13 0 Отговор
    Или е сексуална драма, или е ромейска драма...

    Коментиран от #4

    10:40 07.06.2026

  • 2 Пак ли

    13 0 Отговор
    убийство , бе ? И в захвърлил като ненужна вещ......

    10:41 07.06.2026

  • 3 Тоя

    15 0 Отговор
    убиец и той ли е сводник като братята с чешки шофьорски книжки ?

    10:45 07.06.2026

  • 4 Полицай

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Ромейска

    10:54 07.06.2026

  • 5 Исторически парк

    6 1 Отговор
    Добре че в тоя регион няма българи

    10:54 07.06.2026

  • 6 Комарджия

    4 0 Отговор
    Обзалагам се , че е от племето на команчите

    11:27 07.06.2026