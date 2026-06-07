Арестуваха 26-годишен за убийството на млада жена край котленското село Мокрен

Полицията в Сливен е задържала 26-годишен мъж от село Пъдарево във връзка с извършено тежко криминално престъпление, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигнал за намерено тяло на жена в района на път I-7, в близост до кръстовището „Петолъчката“ край село Мокрен, е получен на 5 юни малко след 19:00 часа. Незабавно е уведомена Окръжната прокуратура в Сливен.
По случая са проведени процесуално-следствени действия от служители на сектор „Криминална полиция“ при ОДМВР – Сливен със съдействието на екип от Главна дирекция „Национална полиция“.
В хода на разследването е задържан 26-годишен мъж, криминално проявен за кражба, уточниха за БТА от полицията. Установено е, че жертвата е 31-годишна жена от Ямбол.
Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата.
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1 Това
Коментиран от #4
10:40 07.06.2026
2 Пак ли
10:41 07.06.2026
3 Тоя
10:45 07.06.2026
4 Полицай
До коментар #1 от "Това":Ромейска
10:54 07.06.2026
5 Исторически парк
10:54 07.06.2026
6 Комарджия
11:27 07.06.2026