Нападателят от бургаския автобус е настанен в Центъра за психично здраве

Мъж в неадекватно състояние в събота по обед нападна шофьор на градския транспорт в Бургас. Нападателят е 44-годишен мъж от Несебър, който се качва в автобуса от спирката до държавния университет.
Инж. Петко Драгнев, директор на общинското предприятие „Бургасбус“, разказа, че по информация на шофьора и кондукторката, след като се качва в автобуса, лицето започва да буйства. Иска от пътниците да се обадят на телефон 112 и твърди, че автобусът е отвлечен.
Пътниците са били три момчета на 15-16 години и една жена.
"Мъжът започва да се държи грубо с тях. Шофьор проявява професионализъм в ситуацията и запазва самообладание. Спира на спирка, за да могат пътниците да слязат и да няма пострадали. В автобуса остават само той и кондукторката. Агресията веднага се насочва към кондукторката. Мъжът започва да я блъска и настоява да му даде телефон, за да се обади на 112. В следващия момент изважда нож и заплашва водача да не влиза в терминала, а да продължи по маршрута. Оттам нататък водачът успява да овладее ситуацията, въпреки че нападателят се опитва да дърпа волана и по всякакъв начин да пречи на управлението на автобуса. Въпреки това шофьорът успява да спре на терминала. Колегите му веднага се притичват на помощ. Нападателят се опитва с аварийно чукче да счупи стъклото на кабината на водача, за да стигне до волана. Въпреки всичко водачът успява да запази контрол, спира на терминала, колегите му съдействат и се обаждат на телефон 112. Оттам нататък служителите на реда поемат случая", разказа Драгнев.
На място са изпратени екипи на специализираните полицейски части и на Второ районно управление. Мъжът е настанен в Центъра за психично здраве.
Инж. Драгнев сподели още, че кондукторката е много стресирана от случилото се, а шофьорът на автобуса е по-овладян откъм емоции. И двамата са освободени от работа днес и утре, за да се възстановят от стреса. В понеделник ще стане ясно дали са в състояние да се върнат на работа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ясно
Коментиран от #5, #11
11:00 07.06.2026
3 Иван Сотиров
Коментиран от #14
11:00 07.06.2026
4 Гост
11:01 07.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Спомени...!
11:25 07.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Доколкото ми е известно...?!
Тук думичка не казват,имало ли е,или не такава камера в автобуса...?!
11:34 07.06.2026
11 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "Ясно":Ивайло Мирчев пак е буйствал, добре, е че са го прибрали в лудницата!🤥
11:39 07.06.2026
12 Тома
Коментиран от #13
11:39 07.06.2026
13 Не го е върнал...
До коментар #12 от "Тома":...а са му го взели-на входа на психо-болницата!
11:41 07.06.2026
14 Тамън в парламента...
До коментар #3 от "Иван Сотиров":...да замести липсващият и вечно буйстващ психар...Манол Пейков...😉😀👍;
11:42 07.06.2026