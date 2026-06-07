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Нападателят от бургаския автобус е настанен в Центъра за психично здраве

Нападателят от бургаския автобус е настанен в Центъра за психично здраве

7 Юни, 2026 11:45, обновена 7 Юни, 2026 10:56 772 14

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  • нападение

По време на инцидента в превозното средство са пътували трима тийнейджъри и жена

Нападателят от бургаския автобус е настанен в Центъра за психично здраве - 1
Снимка: МВР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж в неадекватно състояние в събота по обед нападна шофьор на градския транспорт в Бургас. Нападателят е 44-годишен мъж от Несебър, който се качва в автобуса от спирката до държавния университет.

Инж. Петко Драгнев, директор на общинското предприятие „Бургасбус“, разказа, че по информация на шофьора и кондукторката, след като се качва в автобуса, лицето започва да буйства. Иска от пътниците да се обадят на телефон 112 и твърди, че автобусът е отвлечен.

Пътниците са били три момчета на 15-16 години и една жена.

"Мъжът започва да се държи грубо с тях. Шофьор проявява професионализъм в ситуацията и запазва самообладание. Спира на спирка, за да могат пътниците да слязат и да няма пострадали. В автобуса остават само той и кондукторката. Агресията веднага се насочва към кондукторката. Мъжът започва да я блъска и настоява да му даде телефон, за да се обади на 112. В следващия момент изважда нож и заплашва водача да не влиза в терминала, а да продължи по маршрута. Оттам нататък водачът успява да овладее ситуацията, въпреки че нападателят се опитва да дърпа волана и по всякакъв начин да пречи на управлението на автобуса. Въпреки това шофьорът успява да спре на терминала. Колегите му веднага се притичват на помощ. Нападателят се опитва с аварийно чукче да счупи стъклото на кабината на водача, за да стигне до волана. Въпреки всичко водачът успява да запази контрол, спира на терминала, колегите му съдействат и се обаждат на телефон 112. Оттам нататък служителите на реда поемат случая", разказа Драгнев.

На място са изпратени екипи на специализираните полицейски части и на Второ районно управление. Мъжът е настанен в Центъра за психично здраве.

Инж. Драгнев сподели още, че кондукторката е много стресирана от случилото се, а шофьорът на автобуса е по-овладян откъм емоции. И двамата са освободени от работа днес и утре, за да се възстановят от стреса. В понеделник ще стане ясно дали са в състояние да се върнат на работа.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ясно

    7 3 Отговор
    Щом не е в ареста с повдигнато обвинение, значи е от "рускоговорящите" - демек "клета" укpa.

    Коментиран от #5, #11

    11:00 07.06.2026

  • 3 Иван Сотиров

    6 1 Отговор
    Да го настанят в парламента, там няма никой да го забележи.

    Коментиран от #14

    11:00 07.06.2026

  • 4 Гост

    4 1 Отговор
    Да го пратят в някоя уранова мина.

    11:01 07.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Спомени...!

    2 0 Отговор
    Бай-Тошо много бързо ги лекуваше тия...,, психично-болни"...!

    11:25 07.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Доколкото ми е известно...?!

    1 0 Отговор
    В градският транспорт има онлайн-камери,именно заради такива случаи...!
    Тук думичка не казват,имало ли е,или не такава камера в автобуса...?!

    11:34 07.06.2026

  • 11 Ъъъъ не!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ясно":

    Ивайло Мирчев пак е буйствал, добре, е че са го прибрали в лудницата!🤥

    11:39 07.06.2026

  • 12 Тома

    0 1 Отговор
    А протмонето върна ли или се прави успешно луд като каскета

    Коментиран от #13

    11:39 07.06.2026

  • 13 Не го е върнал...

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    ...а са му го взели-на входа на психо-болницата!

    11:41 07.06.2026

  • 14 Тамън в парламента...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Сотиров":

    ...да замести липсващият и вечно буйстващ психар...Манол Пейков...😉😀👍;

    11:42 07.06.2026