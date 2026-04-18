Над 10 кг фентанил е задържан на територията на СДВР от началото на годината

Над 10 кг фентанил е задържан на територията на СДВР от началото на годината

18 Април, 2026 14:05

Като наркотик фентанилът е с изключително висок риск от предозиране и дори минимални количества могат да доведат до смърт

Над 10 кг фентанил е задържан на територията на СДВР от началото на годината - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 10 кг фентанил е задържан на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) от началото на годината, съобщиха за БТА от полицията.

Към момента се водят пет разследвания и са задържани петима за разпространение.

От СДВР уточниха, че това количество фентанил се равнява на около 40 000 дози, като една доза е средно 0,25 грама. Средната цена за грам фентанил или за четири дози, е 50 евро, допълват от полицията.

По данни на Министерството на вътрешните работи фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който има подобен ефект на естествените опиати (напр. морфин). В медицината се използва като силно обезболяващо чрез инжектиране, назален спрей или таблетка. Като наркотик фентанилът е с изключително висок риск от предозиране и дори минимални количества могат да доведат до смърт. Многократно по-силен е от хероина и морфина, до настъпване на действието му има много по-кратко време. Предозирането с фентанил настъпва бързо, често без време за реакция.

Според говорителя на Софийската районна прокуратура прокурор Николай Николаев все повече хероинът бива заместван от фентанила, тъй като е леснодостъпен. В последните няколко месеца се наблюдава „експлозия“ на наркотични вещества, като се намираме се на година-две от „зомби апокалипсис“, подобен на този, които се вижда в социалните мрежи, каза Николаев в началото на месеца.

Той обясни, че фентанилът е в „Списък 2“, което означава, че има приложение и в медицината, но предупреди, че концентрацията му е толкова висока, че в малки дози е възможно да убие човек.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зрителите

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мартин Картофски":

    И 6@ ли сме та ,мазник.

    14:13 18.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баб

    0 0 Отговор
    10 кг са достатъчни да убият 5 милиона души, или кажи-речи цяла България.

    16:11 18.04.2026

  • 7 Що тъй

    1 0 Отговор
    Това щото е много му е хубаво на народа при Евроатлатизма .

    Коментиран от #8

    17:02 18.04.2026

  • 8 Фатмак

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Що тъй":

    Това е Китайски наркотик!!!

    17:08 18.04.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Тъй казано излиза, че говорим за самата сграда на СДВР, че драгия милиционер е дилъра
    ... което принципно се е вярно, ама новината съм сигурен е малко по-друга и става въпрос, че СДВР е задържало... схаща ли

    17:24 18.04.2026