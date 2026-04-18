Над 10 кг фентанил е задържан на територията на СДВР от началото на годината

Над 10 кг фентанил е задържан на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) от началото на годината, съобщиха за БТА от полицията.
Към момента се водят пет разследвания и са задържани петима за разпространение.
От СДВР уточниха, че това количество фентанил се равнява на около 40 000 дози, като една доза е средно 0,25 грама. Средната цена за грам фентанил или за четири дози, е 50 евро, допълват от полицията.
По данни на Министерството на вътрешните работи фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който има подобен ефект на естествените опиати (напр. морфин). В медицината се използва като силно обезболяващо чрез инжектиране, назален спрей или таблетка. Като наркотик фентанилът е с изключително висок риск от предозиране и дори минимални количества могат да доведат до смърт. Многократно по-силен е от хероина и морфина, до настъпване на действието му има много по-кратко време. Предозирането с фентанил настъпва бързо, често без време за реакция.
Според говорителя на Софийската районна прокуратура прокурор Николай Николаев все повече хероинът бива заместван от фентанила, тъй като е леснодостъпен. В последните няколко месеца се наблюдава „експлозия“ на наркотични вещества, като се намираме се на година-две от „зомби апокалипсис“, подобен на този, които се вижда в социалните мрежи, каза Николаев в началото на месеца.
Той обясни, че фентанилът е в „Списък 2“, което означава, че има приложение и в медицината, но предупреди, че концентрацията му е толкова висока, че в малки дози е възможно да убие човек.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зрителите
До коментар #1 от "Мартин Картофски":И 6@ ли сме та ,мазник.
14:13 18.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Баб
16:11 18.04.2026
7 Що тъй
Коментиран от #8
17:02 18.04.2026
8 Фатмак
До коментар #7 от "Що тъй":Това е Китайски наркотик!!!
17:08 18.04.2026
9 ДрайвингПлежър
... което принципно се е вярно, ама новината съм сигурен е малко по-друга и става въпрос, че СДВР е задържало... схаща ли
17:24 18.04.2026