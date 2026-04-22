Задържаха сина на мъжа, чиито останки бяха открити в контейнер в Пловдив

Задържан е синът на разчленения мъж, чиито останки бяха открити от бездомник в найлонов плик в контейнер в пловдивския район „Тракия“, научи NOVA.

Вчера беше съобщено, че е извършен арест във връзка с криминалния случай. Това се е случило в близост до мястото, където на 8 април бяха намерени части от тялото.

Припомняме, че сигналът за зловещата находка беше подаден на 112 от бездомник. Районът беше незабавно отцепен от полицията. Извършени бяха огледи и разпити на живеещи в там, но първоначално самоличността на жертвата и обстоятелствата около смъртта ѝ не бяха ясни.

По данни от разследването чувалът с останките бил захвърлен до кофите предишната вечер, а липсата на следи на място поражда предположения, че тялото е било разчленено другаде и впоследствие - изхвърлено.

Разследването по случая продължава. Очаква се прокуратурата и полицията в Пловдив да дадат подробности за задържания.