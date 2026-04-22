Задържаха сина на мъжа, чиито останки бяха открити в контейнер в Пловдив

22 Април, 2026 16:10 1 058 9

Вчера беше съобщено, че е извършен арест във връзка с криминалния случай

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържан е синът на разчленения мъж, чиито останки бяха открити от бездомник в найлонов плик в контейнер в пловдивския район „Тракия“, научи NOVA.

Вчера беше съобщено, че е извършен арест във връзка с криминалния случай. Това се е случило в близост до мястото, където на 8 април бяха намерени части от тялото.

Припомняме, че сигналът за зловещата находка беше подаден на 112 от бездомник. Районът беше незабавно отцепен от полицията. Извършени бяха огледи и разпити на живеещи в там, но първоначално самоличността на жертвата и обстоятелствата около смъртта ѝ не бяха ясни.

По данни от разследването чувалът с останките бил захвърлен до кофите предишната вечер, а липсата на следи на място поражда предположения, че тялото е било разчленено другаде и впоследствие - изхвърлено.

Разследването по случая продължава. Очаква се прокуратурата и полицията в Пловдив да дадат подробности за задържания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    5 0 Отговор
    По подозрение, че е разглобил баща си!

    16:14 22.04.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    Изял баща си!?🥳🤣👍

    16:14 22.04.2026

  • 3 бою мизерника

    6 2 Отговор
    разчлених българите и ги изхвърлих край контенерите...... вече са по малко от 5 мил

    16:15 22.04.2026

  • 4 Това

    16 2 Отговор
    звяр да беше , нямаше да го направи !

    16:15 22.04.2026

  • 5 Мурка

    5 1 Отговор
    горкият кръгло сираче опаткал майка си опаткал татко си

    Коментиран от #6

    16:15 22.04.2026

  • 6 жмурика тебе един дрон

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    и в найлоновата торбичка

    16:20 22.04.2026

  • 7 Възможно ли

    5 0 Отговор
    син да разчленени баща си и да хвърли парчетата от трупа в контейнер за боклук ?

    16:23 22.04.2026

  • 8 честен ционист

    1 0 Отговор
    Как са разбрали самоличността на разчленения труп?

    Коментиран от #9

    16:28 22.04.2026

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    За ДНК анализ чувал ли си?

    16:36 22.04.2026