ГДБОП задържа мъж с над 6000 снимки и 300 видеа с детско порно

ГДБОП задържа мъж с над 6000 снимки и 300 видеа с детско порно

21 Април, 2026 13:10

При проверките е установено, че задържаният участва в групи за разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация, за създаването на които са използвани ненавършили 18-годишна възраст лица

ГДБОП задържа мъж с над 6000 снимки и 300 видеа с детско порно - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГДБОП арестува мъж, съхранявал и разпространявал порнографски материали с малолетни.

В иззето мобилно устройство са установени:

над 6000 изображения

над 300 видеоматериала

При проверките е установено, че задържаният участва в групи за разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация, за създаването на които са използвани ненавършили 18-годишна възраст лица, както и че от близо 2 години е член на популярни сред сексуалните насилници мобилни приложения под чужда самоличност.

Специализираната полицейска операция е проведена на 16 април 2026 г., под надзора на Софийската районна прокуратура.

От началото на 2026 г са.:

проведени 13 специализирани операции

задържани 12 лица

свалени близо 3000 файла с незаконно съдържание, представляващи детска сексуална експлоатация

Сред установените извършители са:

чужд гражданин с постоянно пребиваване в страната

Той, както и останалите, са предимно членове частни групи в мобилни приложения, където приемът се осъществява с препоръка, както и чрез специални кодове за достъп за разпознаване и за заявяване на конкретните им интереси.

лекар - педиатър

Файловете са разпространявани чрез популярно сред тийнейджърите онлайн приложение чрез личния му акаунт до ограничен брой потребители.

През 2025 г. са:

44 специализирани операции

45 досъдебни производства

близо 80 000 премахнати файла

Противодействието на престъпленията срещу деца в интернет остава сред водещите приоритети на ГДБОП.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в джунглата

    15 0 Отговор
    Природозащитник и застъпник на персоналното общуване без социални мрежи срещу скромно заплащане, защото бизнес без пари не е бизнес.

    Коментиран от #8, #27

    13:15 21.04.2026

  • 2 Мурка

    23 6 Отговор
    петрохан петрохаски

    13:15 21.04.2026

  • 3 Мнение

    26 13 Отговор
    Народе, гласувай с "+", че този е от ппдб, и с "-", че е от друга партия!

    Коментиран от #19

    13:18 21.04.2026

  • 4 детски градини

    17 7 Отговор
    Тръпки ме побиват какво могат да правят лелките и госпожите в детските градини. А, напоследък е доста популярно да има мъже в детските градини за госпожи. Направо припаднах като видях това.

    13:19 21.04.2026

  • 5 Тома

    18 8 Отговор
    Някоя лама ще да е от стария парламент

    13:20 21.04.2026

  • 6 Алиту

    21 5 Отговор
    Убийте го, ко го гледате!

    Коментиран от #12, #25

    13:20 21.04.2026

  • 7 ХиХи

    21 7 Отговор
    А петроханските педрофили кога?

    13:21 21.04.2026

  • 8 Психи

    5 26 Отговор

    До коментар #1 от "в джунглата":

    По-скоро е путиноид. Такъв един Кузев ли беше хванаха от националистите Атака. И въобще путиноидите не спират да говорят за педофилия. Явно ги влече.

    Коментиран от #15

    13:27 21.04.2026

  • 9 хаха

    3 15 Отговор
    Байганьовците са най-големите ПДФили и джендърляци.

    Затова и само вият, че другите били такива. Хахаха!
    Вече е доказано бе меки китки ориенталски.

    13:30 21.04.2026

  • 10 Мими Кучева🐕

    16 0 Отговор
    Поредният активист на ПП-ДБ.🌈🤗🤣👍

    13:36 21.04.2026

  • 11 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    Те за това се провалиха на изборите. Даже един техен човек е в ареста в Търново. Петроханска му работа

    13:37 21.04.2026

  • 12 Алиту

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Алиту":

    Кой педофил ми сложи минус?

    13:37 21.04.2026

  • 13 осраински

    7 1 Отговор
    ПП ДБ йци

    13:37 21.04.2026

  • 14 УдоМача

    0 5 Отговор
    Всеки си има слабости..

    13:39 21.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Исторически парк

    11 1 Отговор
    Радев обеща да накаже пепейките 😏 само след ден вече има видими резултати 😎

    13:41 21.04.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    11 1 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    13:41 21.04.2026

  • 18 Сатана Z

    10 2 Отговор
    ПП : перверзните педофили по цял ден търкат телефоните и си разменят детско порно докато стачкуват на жълтите павета срещу заплащане.

    13:43 21.04.2026

  • 19 Ку-ку

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Със сигурност е от промяната, но защо не съобщиха тази новина миналата седмица, защото със сигурност не са го научили днес.....ааааа, може би защото направихме избори с наше МВР (затова имаме и тези 13%,иначеее едва 3-4🤣) и те ни прикриват добре... НЕМОЖАЧИ....🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    13:46 21.04.2026

  • 20 Сорос

    5 2 Отговор
    РАДЕВ ДА СПРЕ ДА МИ ТОРМОЗИ ПРОКСИТАТА ДА НЕ МУ НАЛАГАМ САНКЦИИ КАТО НА ОРБАН!

    13:46 21.04.2026

  • 21 Туин Пийкс

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ку-ку":

    Чака ли са го да гласува за "своите" и после са го задържали за малко, докато е все още Гюро, да го изчистят и ще го пуснат без проблем..

    13:52 21.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Колю с двуцевката

    5 0 Отговор
    Ра3стрел пред парламента

    13:56 21.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Опорка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Алиту":

    Това не е евроатлантическо. Тука е цивилизована правова европейска държава, а не някоя азиатска кочина.

    13:57 21.04.2026

  • 26 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    4 0 Отговор
    Не хареса тази новина

    13:57 21.04.2026

  • 27 Хижата

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "в джунглата":

    Да не се окаже пак някой рейнджър от ПП

    14:01 21.04.2026

  • 28 Кики

    2 0 Отговор
    Сигурно учител по гмуркане от петроханския балкан, възпитан в будистките практики, изтъкнат пепеец с титла "лама".

    14:06 21.04.2026

  • 29 иzpoжденска

    1 0 Отговор
    работа

    14:17 21.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Изкривени хора

    1 1 Отговор
    Много е жалко това

    14:35 21.04.2026

  • 32 ППДБ се чуди

    1 0 Отговор
    ППДБ се чуди да изрази ли загриженост или да си трае?

    14:42 21.04.2026

  • 33 Кукувич

    0 0 Отговор
    Ако е от ПэПэ, значи е само "безвкусица". Жалко но факт.

    16:42 21.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Как само

    0 1 Отговор
    Ще им се радват в затвора, макар, че такива заслужават направо на оня свят да ходят с адаки мъки и болки преди това до последно

    21:19 21.04.2026

  • 40 Асеновград

    0 0 Отговор
    Доживотен затвор без право на промяна. Такива изроди никога не трябва да се пускат в нормалното общество. Никога

    22:39 21.04.2026