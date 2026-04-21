ГДБОП задържа мъж с над 6000 снимки и 300 видеа с детско порно

ГДБОП арестува мъж, съхранявал и разпространявал порнографски материали с малолетни.
В иззето мобилно устройство са установени:
над 6000 изображения
над 300 видеоматериала
При проверките е установено, че задържаният участва в групи за разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация, за създаването на които са използвани ненавършили 18-годишна възраст лица, както и че от близо 2 години е член на популярни сред сексуалните насилници мобилни приложения под чужда самоличност.
Специализираната полицейска операция е проведена на 16 април 2026 г., под надзора на Софийската районна прокуратура.
От началото на 2026 г са.:
проведени 13 специализирани операции
задържани 12 лица
свалени близо 3000 файла с незаконно съдържание, представляващи детска сексуална експлоатация
Сред установените извършители са:
чужд гражданин с постоянно пребиваване в страната
Той, както и останалите, са предимно членове частни групи в мобилни приложения, където приемът се осъществява с препоръка, както и чрез специални кодове за достъп за разпознаване и за заявяване на конкретните им интереси.
лекар - педиатър
Файловете са разпространявани чрез популярно сред тийнейджърите онлайн приложение чрез личния му акаунт до ограничен брой потребители.
През 2025 г. са:
44 специализирани операции
45 досъдебни производства
близо 80 000 премахнати файла
Противодействието на престъпленията срещу деца в интернет остава сред водещите приоритети на ГДБОП.
