Жена е в критично състояние след серийното нападение с нож във Варна

5 Май, 2026 13:52 915 18

Пенсионерката е била атакувана от литовката, докато пазарувала в супермаркета

Жена е в критично състояние след серийното нападение с нож във Варна - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена на 80 години е в критично състояние след серийното нападение с нож, което се случи в понеделник във Варна. Минути преди 14 часа 47-годишна пияна литовка наръга четирима души пред и в хранителен магазин на ул. „Повдис“.

Двама от пострадалите се отърваха с леки рани, а другите двама бяха откарани в МБАЛ „Св. Анна“, където претърпяха животоспасяващи операции. Пенсионерката е била атакувана от литовката, докато пазарувала в супермаркета.

„Една от двете рани е много дълбока, ножът е бил голям и е срязал ребра, като е нарушил и целостта на черния дроб. До късно през нощта коремни и гръдни хирурзи оперираха пациентката. Тя е на изкуствено дишане, в медикаментозна кома, а прогноза за състоянието ѝ можем да направим след около седмица, тъй като травмите са много тежки“, каза днес д-р Валентин Власаков, началник на реанимацията в МБАЛ „Св. Анна“.

Другият опериран е мъж на около 50 г., когото литовката също намушкала два пъти. „Едната рана бе засегнала белия дроб и пациентът беше загубил много кръв. След интервенцията той е в гръдна хирургия в стабилно състояние“, обясни д-р Власаков. Той апелира желаещи да помогнат да дарят кръв, тъй като и двамата пострадали ще имат нужда от нови преливания на кръв и плазма, пише Труд.

Нападателката е настанена в психиатрична клиника. Тя е позната в квартала, често пазарувала в магазина, разположен на метри от Първа езикова гимназия и в съседство с авторемонтни работилници. След като първо наръгала трима работници пред търговския обект, жената нахлула вътре, грабнала втори нож от щанда и атакувала възрастната жена. Продавачките и частни охранители успели да заключат агресивната чужденка в едно от помещенията до пристигането на полицията. След ареста литовката е била подложена на тест с дрегер, който отчел малко над 2 промила алкохол. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Варненската окръжна прокуратура, съобщиха от ОДМВР-Варна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 4 Отговор
    Смятайте, какво ви чака, когато пацаните на нацбата, дето хрантутите до година-две навършат 18.

    13:53 05.05.2026

  • 2 нямаме друг избор

    1 14 Отговор
    молете се вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    13:55 05.05.2026

  • 3 Путин е задействал дистанционно

    10 17 Отговор
    Всички руски зомбита. Пазете се от рускоговорящи. Не се знае кога кой ще се активира.

    Коментиран от #4, #8, #10

    13:56 05.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    1 7 Отговор
    молете се вече да гpъмне тоя АЕЦ в козлодуй, че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    13:59 05.05.2026

  • 6 ои8уйхътгрф

    31 3 Отговор
    Стига с глупостите за "литовка"- тая доказано си е 100% осраински буклук с литовски паспорт

    14:01 05.05.2026

  • 7 Варна беше хубав и спокоен град

    17 3 Отговор
    Изгонете ги всички наплеви фашизирани!!!
    Преборете се!
    Жалко за пострадалите българи

    14:02 05.05.2026

  • 8 Кръгъл като топка

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин е задействал дистанционно":

    Тази е от контингента на Сорос.
    Четяла е всеки ден DW, била е веганка, либерастка еднорожка с неопределен пол, вдъхновена от златната тоалетна чиния на клоуна.

    14:03 05.05.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 2 Отговор
    ТОВА ЗАСЛУЖАВАТ ПРОДАЖНИТЕ БЪЛГАРИ

    ЯЗЪК ЧЕ РУСНАЦИТЕ СА ВИ ОСВОБОЖДАЛИ НЕ ГО ЗАСЛУЖАВАТЕ НЕКА СА БАНДЕРИТЕ ДА ВИ КОЛЯТ

    14:04 05.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кого

    18 1 Отговор
    Лъжете? Как литовка живее с убежище на украинка?

    14:04 05.05.2026

  • 12 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Те русофоби редовно говорят на руски. А ние дето не сме такива трудно ще кажем някоя друга дума на руски, въпреки че някога сме учили нещо. Само някой думи звучаха еднакво и имаха друг смисъл. Бабочки не са бабички, а пеперуди. Стол бе маса. Направо значи надясно. повече не мога да измисля.

    Коментиран от #15

    14:07 05.05.2026

  • 13 Герак Митко

    2 2 Отговор
    Няма значение че е литовка, Путин е виновен.

    14:18 05.05.2026

  • 14 Тома

    15 0 Отговор
    Украинката с литовски паспорт защо не си живее в Литва ами е дошла на хранилка без да работи в България

    14:25 05.05.2026

  • 15 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Маса е турска дума. Така че нищо няма да ви пречи и да ползвате и стол.

    14:27 05.05.2026

  • 16 името и литовско ли е или

    4 0 Отговор
    украинско

    14:33 05.05.2026

  • 17 Истината е

    0 0 Отговор
    Че в България живеят руско говорящите украинци. Тоест ако ви се струват нагли го отдавайте на руските им гени. ТОЧКА

    14:49 05.05.2026

  • 18 Нападателката е настанена в психиатрична

    1 0 Отговор
    щом е жена все психо ги изкарват като наръгат хора безразборна
    като преди 2 месеца една нейна наборка наръга 4 германци в софия
    и кат нея нападателката е настанена в психиатрична клиника

    14:53 05.05.2026