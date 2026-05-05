Жена е в критично състояние след серийното нападение с нож във Варна

Жена на 80 години е в критично състояние след серийното нападение с нож, което се случи в понеделник във Варна. Минути преди 14 часа 47-годишна пияна литовка наръга четирима души пред и в хранителен магазин на ул. „Повдис“.

Двама от пострадалите се отърваха с леки рани, а другите двама бяха откарани в МБАЛ „Св. Анна“, където претърпяха животоспасяващи операции. Пенсионерката е била атакувана от литовката, докато пазарувала в супермаркета.

„Една от двете рани е много дълбока, ножът е бил голям и е срязал ребра, като е нарушил и целостта на черния дроб. До късно през нощта коремни и гръдни хирурзи оперираха пациентката. Тя е на изкуствено дишане, в медикаментозна кома, а прогноза за състоянието ѝ можем да направим след около седмица, тъй като травмите са много тежки“, каза днес д-р Валентин Власаков, началник на реанимацията в МБАЛ „Св. Анна“.

Другият опериран е мъж на около 50 г., когото литовката също намушкала два пъти. „Едната рана бе засегнала белия дроб и пациентът беше загубил много кръв. След интервенцията той е в гръдна хирургия в стабилно състояние“, обясни д-р Власаков. Той апелира желаещи да помогнат да дарят кръв, тъй като и двамата пострадали ще имат нужда от нови преливания на кръв и плазма, пише Труд.

Нападателката е настанена в психиатрична клиника. Тя е позната в квартала, често пазарувала в магазина, разположен на метри от Първа езикова гимназия и в съседство с авторемонтни работилници. След като първо наръгала трима работници пред търговския обект, жената нахлула вътре, грабнала втори нож от щанда и атакувала възрастната жена. Продавачките и частни охранители успели да заключат агресивната чужденка в едно от помещенията до пристигането на полицията. След ареста литовката е била подложена на тест с дрегер, който отчел малко над 2 промила алкохол. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Варненската окръжна прокуратура, съобщиха от ОДМВР-Варна.