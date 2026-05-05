Жена е в критично състояние след серийното нападение с нож във Варна

Жена на 80 години е в критично състояние след серийното нападение с нож, което се случи в понеделник във Варна. Минути преди 14 часа 47-годишна пияна литовка наръга четирима души пред и в хранителен магазин на ул. „Повдис“.
Двама от пострадалите се отърваха с леки рани, а другите двама бяха откарани в МБАЛ „Св. Анна“, където претърпяха животоспасяващи операции. Пенсионерката е била атакувана от литовката, докато пазарувала в супермаркета.
„Една от двете рани е много дълбока, ножът е бил голям и е срязал ребра, като е нарушил и целостта на черния дроб. До късно през нощта коремни и гръдни хирурзи оперираха пациентката. Тя е на изкуствено дишане, в медикаментозна кома, а прогноза за състоянието ѝ можем да направим след около седмица, тъй като травмите са много тежки“, каза днес д-р Валентин Власаков, началник на реанимацията в МБАЛ „Св. Анна“.
Другият опериран е мъж на около 50 г., когото литовката също намушкала два пъти. „Едната рана бе засегнала белия дроб и пациентът беше загубил много кръв. След интервенцията той е в гръдна хирургия в стабилно състояние“, обясни д-р Власаков. Той апелира желаещи да помогнат да дарят кръв, тъй като и двамата пострадали ще имат нужда от нови преливания на кръв и плазма, пише Труд.
Нападателката е настанена в психиатрична клиника. Тя е позната в квартала, често пазарувала в магазина, разположен на метри от Първа езикова гимназия и в съседство с авторемонтни работилници. След като първо наръгала трима работници пред търговския обект, жената нахлула вътре, грабнала втори нож от щанда и атакувала възрастната жена. Продавачките и частни охранители успели да заключат агресивната чужденка в едно от помещенията до пристигането на полицията. След ареста литовката е била подложена на тест с дрегер, който отчел малко над 2 промила алкохол. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Варненската окръжна прокуратура, съобщиха от ОДМВР-Варна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:53 05.05.2026
2 нямаме друг избор
13:55 05.05.2026
3 Путин е задействал дистанционно
Коментиран от #4, #8, #10
13:56 05.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 оня с коня
13:59 05.05.2026
6 ои8уйхътгрф
14:01 05.05.2026
7 Варна беше хубав и спокоен град
Преборете се!
Жалко за пострадалите българи
14:02 05.05.2026
8 Кръгъл като топка
До коментар #3 от "Путин е задействал дистанционно":Тази е от контингента на Сорос.
Четяла е всеки ден DW, била е веганка, либерастка еднорожка с неопределен пол, вдъхновена от златната тоалетна чиния на клоуна.
14:03 05.05.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
ЯЗЪК ЧЕ РУСНАЦИТЕ СА ВИ ОСВОБОЖДАЛИ НЕ ГО ЗАСЛУЖАВАТЕ НЕКА СА БАНДЕРИТЕ ДА ВИ КОЛЯТ
14:04 05.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кого
14:04 05.05.2026
12 Някой
До коментар #4 от "честен ционист":Те русофоби редовно говорят на руски. А ние дето не сме такива трудно ще кажем някоя друга дума на руски, въпреки че някога сме учили нещо. Само някой думи звучаха еднакво и имаха друг смисъл. Бабочки не са бабички, а пеперуди. Стол бе маса. Направо значи надясно. повече не мога да измисля.
Коментиран от #15
14:07 05.05.2026
13 Герак Митко
14:18 05.05.2026
14 Тома
14:25 05.05.2026
15 честен ционист
До коментар #12 от "Някой":Маса е турска дума. Така че нищо няма да ви пречи и да ползвате и стол.
14:27 05.05.2026
16 името и литовско ли е или
14:33 05.05.2026
17 Истината е
14:49 05.05.2026
18 Нападателката е настанена в психиатрична
като преди 2 месеца една нейна наборка наръга 4 германци в софия
и кат нея нападателката е настанена в психиатрична клиника
14:53 05.05.2026