Предотвратен е опит за имотна измама

24 Май, 2026 12:42 1 648 10

Като формален извършител умишлено е използвана 21-годишна бременна жена

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на сектор „Икономическа полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) предотвратиха опит за имотна измама, при която като формален извършител е използвана 21-годишна бременна жена, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Разследването е започнало след получен сигнал за намерение за обявяване на завещание за къща с двор в София, собственост на човек, починал преди повече от 13 години, уточни БТА.

В хода на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия било установено, че починалият има законни наследници, а представеното удостоверение за наследници е неистинско. Назначените експертизи доказали, че и самото завещание е фалшиво – както текстът, така и подписът не са на починалия собственик. 21-годишната жена е задържана в момента на обявяване на завещанието и при стартирала процедура по издаване на констативен нотариален акт за собственост върху имота, посочват от МВР.

По случая е установено още, че тя е била придружена при нотариуса от мъжа, с когото живее на семейни начала – 29-годишен, известен на МВР, както и от неговия баща, също познат на органите на реда с данни за участие в имотни измами. При извършените процесуално-следствени действия в автомобила на двамата мъже са открити копия на нотариални актове на починали лица, както и преписи от актове за смърт.

По данни на разследването двамата умишлено са използвали бременната жена като подставено лице с цел да затруднят налагането на по-тежка мярка за неотклонение.

След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура на задържаната е повдигнато обвинение и е наложена мярка за неотклонение „подписка“. Работата по документиране на престъпната дейност на останалите участници в схемата продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.

Преди по-малко от десет дни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов съобщи, че при акция са задържани девет души във връзка с т.нар. имотна мафия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 1488

    3 4 Отговор
    браво ли чакате

    13:00 24.05.2026

  • 3 Цвете

    12 1 Отговор
    И КАКВО КАТО Е БРЕМЕННА, ЩЕ СИ ГО РОДИ В ПАНДИЗА.И ТРИМАТА БЕЗ СЪД, ДИРЕКТНО. ДОКАЗАНО Е ,ЧЕ СА ЩЕЛИ ДА ПРЕВЗЕМАТ ЧУЖД ИМОТ,НАЛИ? 👎👨‍🎓👎🤦‍♂️👨‍🎓

    13:06 24.05.2026

  • 5 Павел Пенев

    12 0 Отговор
    Имотни измами не могат да се извършват без съдействието на нотариуси, а те имат интерес защото това им носи парични постъпления. Борбата против тази престъпна дейност трябва да включва освен криминалния контингент и затягане върху дейността на нотариусите. Това важи особено за придобиване на имоти чрез обстоятелствена проверка. Това правно основание трябва да се прецизира по законодателен ред, което Демерджиев много добре знае защото е бил адвокат.

    13:19 24.05.2026

  • 6 Исторически парк

    6 0 Отговор
    21 годишна бременна с 4то4аве

    13:52 24.05.2026

  • 7 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Арест на нотариуса!

    13:58 24.05.2026

  • 8 Марджи

    1 0 Отговор
    За имота измама, Да, но за народно ограбване, Не! Мишоци на ежедневието!

    14:01 24.05.2026

  • 9 Защо

    2 2 Отговор
    13 години роднините не правят нищо с пустеещия имот? Еми заслужават си да го загубят в крайна сметка. Щом толкова време нито са го продали нито го ползват нито се отдава под наем, те все едно са го харизали

    14:08 24.05.2026

