Новини
Крими »
Двама от ранените при атаката с нож във Варна са в реанимация

Двама от ранените при атаката с нож във Варна са в реанимация

5 Май, 2026 08:27 829 7

  • варна-
  • нападение-
  • нож-
  • прободени

Нападението с нож стана посред бял ден в морската ни столица

Двама от ранените при атаката с нож във Варна са в реанимация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена със сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница „Света Анна". Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение, обобщи "Нова телевизия".

Припомняме, че нападението с нож стана посред бял ден в морската ни столица. 47-годишна жена от Литва рани четирима души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви.

Все още се изяснява мотивът за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но досега не е проявявала агресия.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 1 Отговор
    Смятайте, какво ще ви правят пацаните на нацбат, дето хрантутите като станат по на 18, а това е само след няколко години.

    Коментиран от #5

    08:29 05.05.2026

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    21 1 Отговор
    България храни всякакви нацита, а те отговарят с тероризъм! Храни куче, да те хапе!

    08:40 05.05.2026

  • 3 Да, да

    8 0 Отговор
    Чемодан, вокзал и в Литва!

    08:57 05.05.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Ибанчева че им предаде циганската щафета од Сливен.

    08:58 05.05.2026

  • 5 Чичо Гошо

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Пацаните,без разлика украинци,или руснаци,са царе на конфликтите.Въобще СССР-ците имам предвид .Питай някой познат от Поморие,ако имаш такъв,за каква руска инвазия става въпрос и как се държат с местните.А целодневното консумиране на алкохол и шофирането въобще няма да го коментирам.

    Коментиран от #7

    09:11 05.05.2026

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Жената от Литва в същност е от Украйна. Кажете го най-после! Стига сте го увъртали.
    Свидетели твърдят, че жената е крещяла "Да дойдат журналистите".
    Как смятате? На какъв език го е крещяла, та е била разбрана? Колко човека в БГ знаят литовски?? М?

    09:20 05.05.2026

  • 7 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чичо Гошо":

    И като как така стана тая "руска инвазия", като забранихме на руснаците да пътуват в ЕС? М?
    Или си чешем езиците? М?

    09:23 05.05.2026