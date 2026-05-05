Двама от ранените при атаката с нож във Варна са в реанимация

Двама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена със сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница „Света Анна". Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение, обобщи "Нова телевизия".
Припомняме, че нападението с нож стана посред бял ден в морската ни столица. 47-годишна жена от Литва рани четирима души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви.
Все още се изяснява мотивът за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но досега не е проявявала агресия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
08:29 05.05.2026
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:40 05.05.2026
3 Да, да
08:57 05.05.2026
4 Архимандрисандрит Бибиян
08:58 05.05.2026
5 Чичо Гошо
До коментар #1 от "честен ционист":Пацаните,без разлика украинци,или руснаци,са царе на конфликтите.Въобще СССР-ците имам предвид .Питай някой познат от Поморие,ако имаш такъв,за каква руска инвазия става въпрос и как се държат с местните.А целодневното консумиране на алкохол и шофирането въобще няма да го коментирам.
Коментиран от #7
09:11 05.05.2026
6 Механик
Свидетели твърдят, че жената е крещяла "Да дойдат журналистите".
Как смятате? На какъв език го е крещяла, та е била разбрана? Колко човека в БГ знаят литовски?? М?
09:20 05.05.2026
7 Механик
До коментар #5 от "Чичо Гошо":И като как така стана тая "руска инвазия", като забранихме на руснаците да пътуват в ЕС? М?
Или си чешем езиците? М?
09:23 05.05.2026