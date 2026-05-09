Спипаха дрогиран бракониер по време на незаконен лов на сърни и елени

9 Май, 2026 14:11

  • бракониер-
  • дрога-
  • медвен

У него са намерени две оръжия, едното от които е незаконно, както и забранени средства за лов и боеприпаси

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дрогиран, с наркотици в колата и с незаконно оръжие, бракониер е задържан снощи в района на сливенското село Медвен. В акцията са участвали два екипа на горското в Сливен и полицаи.

Малко преди полунощ горските инспектори чуват изстрели и се насочват в тази посока.

На място е заловен 40-годишен мъж с незаконна пушка и забранени средства за лов - термокамера и над 40 патрона.

По сигнала идва и полицейски екип, а пробата за наркотици на нарушителя реагира на три вида наркотик.

Дрога е открита и в автомобила му, който е иззет, заедно с оръжията. Мъжът е задържан в РПУ-Котел. целта му била отстрел на сърни и елени, забранени за лов.

Само за 40 дни в района на Медвен горските инспектори са задържали шестима бракониери, единият от тях е бивш полицай с незаконно оръжие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаха

    2 0 Отговор
    А бившият ви шеф-тиква на ДАНС като го бяха заловили да бракониерства какво стана А?
    ХАХАХА
    Пасмина некадърна.

    14:14 09.05.2026

  • 2 Боко праните гащи

    1 0 Отговор
    От кое районно е

    Коментиран от #4

    14:16 09.05.2026

  • 3 За наказание

    2 0 Отговор
    Един рог отзад

    14:16 09.05.2026

  • 4 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боко праните гащи":

    От всички районни има

    14:17 09.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Фашисти с маски и железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк.Има ранени в болница.

    14:18 09.05.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Кой нормален, обикновен човек би тръгнал да се въоръжава с пушки, термокамери и други джаджи?

    14:40 09.05.2026