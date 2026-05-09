Спипаха дрогиран бракониер по време на незаконен лов на сърни и елени

Дрогиран, с наркотици в колата и с незаконно оръжие, бракониер е задържан снощи в района на сливенското село Медвен. В акцията са участвали два екипа на горското в Сливен и полицаи.
Малко преди полунощ горските инспектори чуват изстрели и се насочват в тази посока.
На място е заловен 40-годишен мъж с незаконна пушка и забранени средства за лов - термокамера и над 40 патрона.
По сигнала идва и полицейски екип, а пробата за наркотици на нарушителя реагира на три вида наркотик.
Дрога е открита и в автомобила му, който е иззет, заедно с оръжията. Мъжът е задържан в РПУ-Котел. целта му била отстрел на сърни и елени, забранени за лов.
Само за 40 дни в района на Медвен горските инспектори са задържали шестима бракониери, единият от тях е бивш полицай с незаконно оръжие.
