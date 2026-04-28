Откриха наркооранжерия в минна галерия край Кюстендил

Разкриха високотехнологична оранжерия за марихуана, намираща се в минна галерия край Кюстендил. Това съобщиха от ГДБОП в своята фейсбук страница.
Разкритието е направено по време на спецакция срещу организирана престъпна група за производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително.
Операцията, стартирала на 23 април, продължава и към момента.
Тя се провежда съвместно с ДАНС и под надзора на СГП.
