Откриха наркооранжерия в минна галерия край Кюстендил

28 Април, 2026 14:12 387 1

Мария Атанасова

Разкриха високотехнологична оранжерия за марихуана, намираща се в минна галерия край Кюстендил. Това съобщиха от ГДБОП в своята фейсбук страница.

Разкритието е направено по време на спецакция срещу организирана престъпна група за производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително.

Операцията, стартирала на 23 април, продължава и към момента.

Тя се провежда съвместно с ДАНС и под надзора на СГП.


  • 1 Кой

    1 0 Отговор
    Кой не си плати?

    14:17 28.04.2026