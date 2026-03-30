Прокуратурата обявява обвиненията срещу д-р Станимир Хасърджиев

Софийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, обвинени в принуда, при която е използвано оръжие.

Очаква се държавното обвинение да даде повече информация днес за отделните престъпления, извършени от групата.

По информация на Нова ТВ става въпрос за над 15 случая на блудство, принуда и разпространение на дрога. Станимир Хасърджиев, моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски бяха задържани през декември миналата година след като 20-годишно момче подало жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев.