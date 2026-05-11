Единственият обвиняем в масираната хакерска атака Денис Балабанов е в ареста

11 Май, 2026 20:06 934 8

Десетки са жертвите на измамата

Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Единственият обвиняем за случая с масираната фишинг атака, при която бяха замесени институции, включително МВР, остава в ареста. Решението взе Софийският районен съд, съобщи бТВ.

В съдебната зала стана ясно, че 34-годишният Денис Балабанов към този момент е безработен. На лаптопа му са открити програми и файлове, за които се предполага, че са използвани за реализирането на фишинг измамата.

На въпрос дали в залата е било казано, че 300 души са дали данните си, Добри Райков, адвокат на обвиняемия, отговори: „Има данни само за трима. Питайте прокуратурата“. Пред съда обвиняемият заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение и че няма да се укрие. „Не искам да ме задържат. След като разбрах, че ГДБОП са влизали вкъщи, сам се предадох“, заяви той.

Няколко души стоят зад атаката, категорични са разследващите. В събота освен Балабанов те задържат и още един мъж. Той обаче е освободен, а към този момент единствено за 34-годишния обвиняем има доказателства, че е съпричастен към престъплението.

„В условия на продължавано престъпление с няколко деяния е възбудило заблуждение в различни лица, като при някои са осъществени имотни вреди, а при други деянието е спряло на фаза опит“, посочва Николай Николаев, говорител на Софийския районен съд.

Извършителите са използвали азиатска платформа. Срещу месечен абонамент са изпратили десетки хиляди подобни съобщения.

В съобщенията е пишело: „На Вашия автомобил е издадена глоба. Моля, платете глобата в рамките на 14 дни“.

„По-голямата част от тези съобщения са изпратени от чат приложения, което им е позволило да останат незабелязани от мобилните оператори“, казва ст. комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП-МВР.

Във всяко съобщение има линк за връзка към сайт, в който пише, че трябва да се плати задължението. Целта на измамниците е получателят да последва линка и да въведе данните на банковата си карта, включително и 3D паролата си.

„Това позволява на измамниците да добавят банковата карта в онлайн портфейл“, посочват разследващите.

На въпрос какви суми са изгубили десетките жертви, отговорът е: „От 300 – 500 до няколко хиляди евро“.

Парите са похарчени от извършителите за злато, дрога за лично ползване, скъпа техника, криптовалути и онлайн казина, установяват разследващите. В незаконната дейност им помагал и изкуственият интелект – със съвети кои платформи да използват.

Разследващите днес заявиха, че телефонните номера на хората, получили съобщенията, са генерирани на случаен принцип или фигурират във вече съществуващи бази данни. Фишинг измамата е насочена предимно към българи.

И до днес хора продължават да получават измамните съобщения. Според разследващите има две обяснения. Първо – възможно е някой от измамниците, който не е задържан, да продължава да ги изпраща. Второ – възможно е това да се дължи на алгоритъма за изпращане на програмата, която са използвали.


  • 1 1488

    8 0 Отговор
    син на Балабанов, ИТН

    20:09 11.05.2026

  • 2 БРАВО

    2 3 Отговор
    Само държавата може да лъже и мами, всеки, който се явява конкуренция за все по-малкото пари по джобовете, бива мачкан!

    20:13 11.05.2026

  • 3 за които се предполага, че

    8 0 Отговор
    че ще им се размине с условна кат си платят с откраднатото
    а ощетените ще пият по студена вода

    както в приказки подобни тук

    20:13 11.05.2026

  • 4 Мдаа

    4 0 Отговор
    Този сигурно е бил някакъв бушон, а организаторите необезпокоявани си харчат откраднатите пари.

    20:16 11.05.2026

  • 5 Сталин

    4 1 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    20:43 11.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перо

    2 0 Отговор
    Тъпи дженZита! Ведомствата, които ви “санкционират” имат официален сайт, от който може да се информирате от първа ръка! Съобщението информира ли ви за рег. номер на колата и мястото на нарушението? Другата некадърност на престъпниците е чуждия тел. номер! Тъпият плаща!

    20:56 11.05.2026