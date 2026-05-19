Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Австрийската полиция засече близо 500 опита за кибератаки срещу „Евровизия“

Австрийската полиция засече близо 500 опита за кибератаки срещу „Евровизия“

19 Май, 2026 14:31 702 20

  • евровизия-
  • австрия-
  • полиция-
  • кибератака-
  • песенен конкурс

16 задържания е направила полицията по време на песенния конкурс

Австрийската полиция засече близо 500 опита за кибератаки срещу „Евровизия“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Австрийската полиция е регистрирала около 500 кибератаки, насочени срещу конкурса „Евровизия“ във Виена, съобщиха властите в понеделник, цитирани от ДПА.

Михаел Такач, шеф на австрийската федерална полиция, заяви, че „опитите за киберсаботаж са били предотвратени“. Атаките са били насочени не само срещу уебсайта на „Евровизия“, но и срещу системите за контрол на достъпа в залата, информира БТА.

Нападателите са се опитали да прекъснат, забавят или деактивират системите, заяви Такач на пресконференция, като добави, че няма подробности за отговорните лица или мотивите им.

Министърът на вътрешните работи Герхард Карнер заяви, че целта е била да се гарантира безопасно и мирно провеждане на събитието. „Успяхме“, каза той, като отбеляза, че не са били докладвани сериозни инциденти по време на прякото излъчване, публичните прожекции или свързаните с тях демонстрации.

Секретарят на австрийското министерство на вътрешните работи Йорг Лайхтфрид заяви, че властите са следили отблизо потенциалните заплахи от ислямски екстремисти и насилствени групи, свързани с Иран.

Около 3500 австрийски полицаи бяха разположени през последната седмица на конкурса във Виена, подкрепени от специални части от германската провинция Бавария, заявиха официални представители.

Службите за вътрешна сигурност също следяха активността в социалните медии, където, според Лайхтфрид, е било наблюдавано засилване на „поляризацията и радикализацията“.

Конкурсът „Евровизия“ беше съпътстван от няколко демонстрации, повечето от които бяха насочени срещу участието на Израел.

Малко преди финала в събота, когато България спечели първото място, 14 маскирани пропалестински активисти бяха задържани, защото не прекратиха мирното си, но неразрешено шествие, въпреки заповедите на полицията, припомня ДПА.

Общо 16 задържания бяха извършени във връзка с „Евровизия“, включително на човек, който се опита да прескочи бариерата около мястото на събитието.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сяяяаа

    5 1 Отговор
    Това да го броя ли статия за безДАРА или не

    Коментиран от #7

    14:33 19.05.2026

  • 2 Дано

    1 2 Отговор
    да вземат наградата на безДара и да я дадат на жидовете

    14:33 19.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    А в България как ще се справим не ми се мисли.

    14:34 19.05.2026

  • 4 Интересно

    3 1 Отговор
    А, случайно да са зазекли едни многохиядни продажби на фонокарти?

    14:35 19.05.2026

  • 5 Име

    2 0 Отговор
    И цялата тая лудница догодина ще е в България!

    Коментиран от #8

    14:35 19.05.2026

  • 6 мдаа

    0 3 Отговор
    Сигурно всичките са били от Русия, да не би случайно да ги изпреварим в нещо.😎

    14:39 19.05.2026

  • 7 БГР

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сяяяаа":

    До края на деня чакам статия относно издадени фишове за неправилно паркиране във връзка с Евровизията.

    Коментиран от #9

    14:39 19.05.2026

  • 8 Да,

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    Това е възможност за реклама, каквато България дори не е очаквала.

    Коментиран от #10, #17

    14:41 19.05.2026

  • 9 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "БГР":

    Не знам ще се строи ли нова зала за конкурса, на поне паркинги трябва да може да се построят дотогава.

    14:43 19.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Елизабет цветанова

    2 0 Отговор
    Камерунеца ме атакува на задна задника втори ден ми в червен 🐐🤣🥳

    14:50 19.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ква реклама ве, кух ???

    3 0 Отговор
    Ние тука се чудим как да се отървем от тая напаст чужденците, тоя за реклама ми говори.

    14:56 19.05.2026

  • 19 Най-добре

    1 0 Отговор
    Да касират резултата на гЕйровизията!
    Ама нали руска намеса, Киркоров,....!
    Поне да се излезем с някаква чест, че другото е позорно!

    15:11 19.05.2026

  • 20 НЕ на ге.йвизията!

    1 0 Отговор
    Това е всичко друго ,но не и музикален фестивал. Не трябва да се допуска организирането на този маскарад на лгбтито и халтурата в България! Бездара не спечели с музикален талант, а с просташката си песен и маймунските танци!

    16:05 19.05.2026