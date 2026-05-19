Австрийската полиция засече близо 500 опита за кибератаки срещу „Евровизия“

Австрийската полиция е регистрирала около 500 кибератаки, насочени срещу конкурса „Евровизия“ във Виена, съобщиха властите в понеделник, цитирани от ДПА.

Михаел Такач, шеф на австрийската федерална полиция, заяви, че „опитите за киберсаботаж са били предотвратени“. Атаките са били насочени не само срещу уебсайта на „Евровизия“, но и срещу системите за контрол на достъпа в залата, информира БТА.

Нападателите са се опитали да прекъснат, забавят или деактивират системите, заяви Такач на пресконференция, като добави, че няма подробности за отговорните лица или мотивите им.

Министърът на вътрешните работи Герхард Карнер заяви, че целта е била да се гарантира безопасно и мирно провеждане на събитието. „Успяхме“, каза той, като отбеляза, че не са били докладвани сериозни инциденти по време на прякото излъчване, публичните прожекции или свързаните с тях демонстрации.

Секретарят на австрийското министерство на вътрешните работи Йорг Лайхтфрид заяви, че властите са следили отблизо потенциалните заплахи от ислямски екстремисти и насилствени групи, свързани с Иран.

Около 3500 австрийски полицаи бяха разположени през последната седмица на конкурса във Виена, подкрепени от специални части от германската провинция Бавария, заявиха официални представители.

Службите за вътрешна сигурност също следяха активността в социалните медии, където, според Лайхтфрид, е било наблюдавано засилване на „поляризацията и радикализацията“.

Конкурсът „Евровизия“ беше съпътстван от няколко демонстрации, повечето от които бяха насочени срещу участието на Израел.

Малко преди финала в събота, когато България спечели първото място, 14 маскирани пропалестински активисти бяха задържани, защото не прекратиха мирното си, но неразрешено шествие, въпреки заповедите на полицията, припомня ДПА.

Общо 16 задържания бяха извършени във връзка с „Евровизия“, включително на човек, който се опита да прескочи бариерата около мястото на събитието.