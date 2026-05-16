Откриха труп на мъж до хижа на Витоша

16 Май, 2026 16:30, обновена 16 Май, 2026 17:58 4 788 31

Половината му лице е обезобразено

Мария Атанасова

Откриха тяло на мъж в туристически дрехи до хижа „Рудничар“ в природен парк „Витоша“. Половината му лице е обезобразено, има и рана на подбедреницата. В 13:36 ч. е постъпил сигнал в Спешна помощ. Хипотезите са, че мечка е нападнала 35-годишната жертва.

От Планинската спасителна служба казаха за NOVA, че е възможно починалият да е бил нападнат или от мечка, или от големи кучета, които обитават района. От ПСС обаче подчертаха, че не се занимават официално със случая.

На място текат огледи. По случая е заведено досъдебно производство, съобщиха от СДВР за NOVA. Пътят преди разклона за хижата е затворен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Полицая

    28 1 Отговор
    Няма видими следи от насилие.

    16:32 16.05.2026

  • 2 Сатана Z

    34 21 Отговор
    Тъкмо бяхме забравили за ПП : Пертоханската Партия и отново Ритуално самоубийство?

    Коментиран от #4

    16:34 16.05.2026

  • 3 бою циганина

    29 1 Отговор
    абе да не е от нашите нотариуси

    16:39 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аре, кой го е страх от мечки, да не ходи

    17 4 Отговор
    в гората.

    Носете Bear Spray а за по сигурно и един 45ти калибър с Вас и не позволявайте глупави новини да ви развалят настроението.

    Счупеното настрана, Излетът продължава.

    Коментиран от #30

    16:46 16.05.2026

  • 6 Някой

    30 0 Отговор
    В друг сайт пише, че е нападнат и убит от мечка.

    16:49 16.05.2026

  • 7 Сила

    30 6 Отговор
    А дано е Цеко Минев ....
    ПРОКЛЕТ ДА Е ЦЕКО !!!
    Тома Белев също става ...

    16:57 16.05.2026

  • 8 Ако е дебело

    19 3 Отговор
    И миризливо е на Тиквата или Шиши.

    16:59 16.05.2026

  • 9 Тази мечка трябва да бъде

    37 11 Отговор
    елиминирана!

    Са знам че ще ще има много жалостиви физиономии и сополи за бедната мечка но факт е че веднъж нападнала човек мечката е непредвидима и вероятността да повтори нападение над хора в планината е почти сигурна, въпрос на време а не на вероятност.

    Коментиран от #24, #25

    17:05 16.05.2026

  • 10 Бая хора

    37 1 Отговор
    си намериха смъртта на Витоша , но не от мечки !

    17:07 16.05.2026

  • 11 Смърфиета

    13 10 Отговор
    Свада между будисти (сексологичната разновидност).

    17:11 16.05.2026

  • 12 Иво Мирчев

    13 2 Отговор
    Хората нямат какво да ядат.

    17:19 16.05.2026

  • 13 Две са вероятностите, гладна мечка,

    15 0 Отговор
    мечка с малки, гладна мечка с малки.

    Последно, мечка стръвница.

    17:25 16.05.2026

  • 14 Ако мечката има малки, гладна, негладна

    21 0 Отговор
    е без значение!

    17:28 16.05.2026

  • 15 Ами, Путин е виновен, Дойче Веле, Смилов

    15 6 Отговор
    МИ6, ЦРУ, Бундесвера и Буданов вече обявиха.

    Също влязохме в €вро Зоната и мечките подивяха!

    Коментиран от #16

    17:33 16.05.2026

  • 16 В смисъл,

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами, Путин е виновен, Дойче Веле, Смилов":

    огладняха мечките, инфлация и стагфлация навсякъде.

    17:35 16.05.2026

  • 17 Главатаря Румен решетников

    8 20 Отговор
    Русофилите от Петрохан пак безчинстват

    17:37 16.05.2026

  • 18 Знайко

    22 0 Отговор
    Рудничар е точно с вид на филм на ужасите.Полуремонтирана частна сграда.Срещу нея е Острица.Продадена в дивите години след 10.10.89.Там около нея бият,гонят и пускат кучета.Частна собственост и всичко това е допустимо.Близо е Трендафила.Но като цяло тази част на Витоша е доста дива и много хора избягват.Нагоре покрай Филхармонията стигаш до Еделвайс и Звездица,където има много хубава храна.Там е големия трафик м/у Офелиите през Звездица и Конярника към Черни връх.

    17:38 16.05.2026

  • 19 Роза

    25 0 Отговор
    У нас,в БГ,рядко се случва мечка да нападне човек,но комуто е писано,не може да избяга от съдбата си!Ужасна смърт,да се помолим за душата му!

    17:40 16.05.2026

  • 20 Вуте

    27 0 Отговор
    Тези хижи (Рудничар и до нея Острица) са много съмнителни. Частна собственост са и не функционират като хижи. При Острица разни мутри и куче вързано отвън та да не може и чешмата да ползваш. Около Рудничар беше окосено. Явно се подържа, но нямаше никой. Така беше преди 3-4 години. От тогава не съм ходил натам.

    17:44 16.05.2026

  • 21 Един

    18 3 Отговор
    Класическо самоубийство. Случаят е затворен

    17:48 16.05.2026

  • 22 Последно, ако сте с кучето си в планина

    8 5 Отговор
    в която вероятността да срещнете мечки е голяма, кучето трябва да е на повод, иначе маже за ви докара мечката пред вас, даже и кучето ви да е на повод, пак може да срещнете агресивна мечка.

    17:59 16.05.2026

  • 23 Да се чете,

    4 3 Отговор
    "може да ви докара"!

    18:02 16.05.2026

  • 24 Илия

    19 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тази мечка трябва да бъде":

    Сто процента са кучета. Имаше тема в групата "Хижи и заслони". Тази мечка е срещана от хора и не е агресивна за разликата от кучетата в района. За съжаление най вероятно ще го отнесе мечока.

    18:29 16.05.2026

  • 25 Трътлю

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "Тази мечка трябва да бъде":

    Всичките да избият, за по-сигурно! Ай ситир и мечките!

    18:31 16.05.2026

  • 26 Иван

    13 4 Отговор
    Броят на мечките трябваше много отдавна да бъде редуциран до безопасна бройка . Но очевидно точно това е целта на това безконтролно размножаване - колониален тероризъм

    18:50 16.05.2026

  • 27 Родина

    15 2 Отговор
    Истината е , че никой не се грижи за Витоша .
    Никой не слага хранилки за животните .
    Никой не изнася и реже опасните дървета .
    НПО усвоява милиони . Никой не маркира
    животните и местата които обитават .

    19:19 16.05.2026

  • 28 хмммм

    5 12 Отговор
    ЗаГРОБването на държавата при кРадев продължава!

    19:28 16.05.2026

  • 29 А50

    9 0 Отговор
    Тия големи кучета които обитавали района как се изхранват. Ако е мечка защо не го е разкъсала след цяла зима сън и би трябвало да е гладна. Въобще при толков фотокапани и туристи някой виждал ли е мечка на Витоша. От описаното ми прилича на озлобено голямо куче/кучета, може и да са наказали някой така. Срещал съм в пущинак глутница големи кучета и явно си пазеха територията, лека полека се върнах по пътеката, а те ме проследиха на разстояние до открито място. По описанието човека е само убит, диви животни биха продължили да го разкъсват

    20:52 16.05.2026

  • 30 665

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Аре, кой го е страх от мечки, да не ходи":

    .45 е слабичък за баба Меца . Адекватните късоцевни калибри започват от .44 маг/10мм и нагоре !

    20:56 16.05.2026

  • 31 Защо

    5 1 Отговор
    Няма ли в района хора, с малки кутрета "Алабай"

    21:03 16.05.2026