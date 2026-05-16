Откриха труп на мъж до хижа на Витоша

Откриха тяло на мъж в туристически дрехи до хижа „Рудничар“ в природен парк „Витоша“. Половината му лице е обезобразено, има и рана на подбедреницата. В 13:36 ч. е постъпил сигнал в Спешна помощ. Хипотезите са, че мечка е нападнала 35-годишната жертва.

От Планинската спасителна служба казаха за NOVA, че е възможно починалият да е бил нападнат или от мечка, или от големи кучета, които обитават района. От ПСС обаче подчертаха, че не се занимават официално със случая.

На място текат огледи. По случая е заведено досъдебно производство, съобщиха от СДВР за NOVA. Пътят преди разклона за хижата е затворен.