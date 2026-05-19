Тома Биков: НС не е нито комсомолско събрание, нито е казарма, за да има подобен подход спрямо опозицията

Според мен управляващите, независимо с колко процента са спечелили изборите, имат ангажимент да осигурят пространство на опозицията. В момента това е единственото място, където може да се чуе различна гледна точка от тази на управляващите. Това каза Тома Биков от ГЕРБ-СДС по повод промени в Правилника за дейността и работата на Народното събрание, предложени от "Прогресивна България", предават от БТА.
Наблюдаваме две основни тенденции в промените на Правилника, които според нас са негативни. Първата е силното ограничаване на парламентарния контрол, което в ситуация на пълно мнозинство е ненужно и дори опасно. На второ място е съкращаването на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в „гумен печат на господин Радев“. Чувал съм го да нарича парламента гумен печат, но с тези правила, практически, този подход става официален, каза Биков.
Надяваме се колегите от „Прогресивна България“ да осмислят тези идеи, парламентът не е нито комсомолско събрание, нито е казарма, за да има подобен подход спрямо опозицията и да бъде намерен консенсус, защото до момента огромна част от правилниците на Народното събрание са приемани с консенсус, допълни Биков. Нашият подход винаги е бил да запазваме колкото се може повече пространство за опозицията, защото бяхме управляващи в голяма част от тези години, каза още Тома Биков.
На въпрос дали Правилникът трябва да остане в досегашния си вид Биков отговори, че държат парламентарният контрол да не бъде ограничаван и да не бъдат поставяни препятствия за министрите, за да не отговарят на въпроси. Мисля, че Радев в качеството си на президент последователно апелира в тази посока и очаквахме, като министър-председател да продължи, отбеляза Биков.
Относно предложенията на финансовия министър Гълъб Донев за бюджет за т.г. Биков каза, че са се запознали с идеите и очакват писмени предложения с конкретика.
2 Ех биков
Времето е важно
Цени го
Достатъчно злобни лакърдии
3 Хаххахахахаха
4 сега
Коментиран от #10, #43
5 дам
Коментиран от #14
6 Тоя
7 Българин
За ГЕРБ-СДС в затвора ще ви осигурят достатъчно място - за всекиго отделна килия.
8 ниандерталец
9 От военни ,
Коментиран от #13, #17
10 По скоро
До коментар #4 от "сега":Си прекалил с ракията тази сутрин за това ти се привижда
11 ООрана държава
Коментиран от #19
12 колко е умен само
13 Ако
До коментар #9 от "От военни ,":От теб става нещо влизай в политиката
14 Избирател
До коментар #5 от "дам":Ха ха ха - гербаджиите до сега само "демокрация" и "реформи" правехте. Мъка, само да плюете в безсилна ярост ви остана - поплачете си че вече няма да можете да крадете.
15 Луд
16 АГАТ а Кристи
17 Антитрол
До коментар #9 от "От военни ,":"комунисти трета - четвърта генерация , ДС и червени олигарси над тях - това е"
Комунягите и ченгетата от ДС ги търси при "сглобката" - в ПП$ДБ са най много следвани плътно от ГЕРБ и ДПС.
18 Хаха
19 Дойде
До коментар #11 от "ООрана държава":Нашето време - мрако.бесното, онова след 1944г.!
Коментиран от #21
20 Цвете
21 Помнещ
До коментар #19 от "Дойде":Като гледам след 1989 още по мракобесно време беше. Та защо всички евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС можеш ли ми каза
Коментиран от #37
22 Герп боклуци
14:21 19.05.2026
23 Цвете
14:21 19.05.2026
24 Чума
25 така е
Коментиран от #69
26 Тома
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 НАРОДЕН
Коментиран от #33, #35
29 Интересно
30 Избирател
Хайде бе вие като бяхте управляващи допуснахте ли да се чуе друга гледна точка а ни натикахте в еврозоната въпреки волята на народа - сега ревете.
31 Кочо
32 Горски
Коментиран от #36
33 Интересно
До коментар #28 от "НАРОДЕН":Ако правителството успее да намали хипернадценките на цените, поне на част от продуктите, по площадите ще излязат само няколко магазинера.
34 Хаха
Коментиран от #65
35 Избирател
До коментар #28 от "НАРОДЕН":"ЦЯЛАТА БУЛГАРИЯ ДА ИЗЛИЗА ПО ПЛОЩАДИТЕ"
Цяла България си каза мнението на изборите а вие сте шепа жълтопаветници. И научете поне името на държавата ни - не е БУЛГАРИЯ както я наричат господарите ви.
Коментиран от #42
36 Интересно
До коментар #32 от "Горски":Биков да каже, отразиха ли мнението на българите, като искаха референдум за Еврото?
37 АГАТ а Кристи
До коментар #21 от "Помнещ":Е че комунист на себе си прави ли ЛУСТРАЦИЯ ???
СДС беше завесата зад която се скриха комунягите. Сега са и те, и наследниците им, преродили се в "демократи". А стадото - блее от телешки възторг
38 ШЕФА
39 СВД
Коментиран от #44
40 Дедо ви...
Мушмурока реве, та ризата си скъса за това, че управляващите са поставили свои правила за работа на Парламента, които правила не му харесвали и ограничавали опозицията в сградата на законодателите.
А, помните ли колко ограничения гласувахте срещу президента? Помните ли колко правомощия му отнехте и се радвахте като малки деца? Помните ли когато заради вас се качи на Шкодичката, дори с нея посрещаше гостите си? Помните ли когато наложихте вашите правила за избор на служебно правителство, за да ви е удобно на вас?
Коментиран от #46, #61, #64
41 Оффф
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Някой
До коментар #4 от "сега":За психично болните спасение няма. Само евтаназия.
44 А да питам
До коментар #39 от "СВД":ЗНАЕШ ЛИ КОЙ ОТ РОДАТА НА "ГОЛЕМИЯ" АЛ ЙО Е РАЗСТРЕЛВАЛ ХОРА? - ДЕМОКРАТИЧНО НАЛИ?
14:38 19.05.2026
45 Арни
46 оня с коня
До коментар #40 от "Дедо ви...":дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн
47 Ами
Коментиран от #58, #60
14:46 19.05.2026
48 Перо
49 ту-туу
50 Фалшив Бикоф
51 Методи Лалов :
карикатура на диктатор, но сега му е държанка.
През 2021 г. Биков критикуваше назначаването на Румен Спецов за шеф на НАП,
но ГЕРБ го назначи за особен управител на "Лукойл България“.
52 Тома Биков през 2012 г.
Бивш сикаджия и бодигард на Живков заема един от най-важните постове в МВР.
53 До Прогресивна България
от ГЕРБ, ПП/ДБ и ДПС на пеевски!
Народа е с Вас.
Успех!
Коментиран от #63
54 тъй ли...
55 Боко
56 СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА
57 Смешник
58 Анонимен
До коментар #47 от "Ами":Истина. Както се намалява администрацията на намаляващо население, така да намалят пропорционално и депутатите.
59 Никога
60 И 100 СА МНОГО
До коментар #47 от "Ами":40 СА ДОСТАТЪЧНИ.
ДРУГИТЕ 200 ДА ОТИВАТ В ПРОИЗВОДСТВОТО.
61 Народното
До коментар #40 от "Дедо ви...":събрание е на българските граждани. Ние сме изпратили избрани от нас депутати, които трябва на съставят правилник на равна основа, т.е. всички в комисията трябва да са по двама от партия. Тук няма мнозинство, а граждани.
62 Последния Софиянец
63 Анонимен
До коментар #53 от "До Прогресивна България":Разни бедняци мързеливци драскачи старци бабички които само лежат и нищо не работят не са народа Регресите оставка 53 работи вместо да пишеш тук твоите глупости България живеят около 7 милиона а ти си никой
64 Грешката
До коментар #40 от "Дедо ви...":на ГЕРБ беше, че трябваше да поискат импийчмънт на националния предател Румен Радев.
65 Анонимен
До коментар #34 от "Хаха":От 29 до 34 невежите вие на какво се радвате колко сте злощастни червената диктатура няма да е за дълго тук е демокрация
Коментиран от #72
66 Томе,
67 шибатли ви
68 Анонимен
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Анонимен
71 Понеже съвсем демократично
Ако някой се познае- добре, останалите ги познаваме...- нека знаят - цитирам "Беше тя..."
72 Демокрацията
До коментар #65 от "Анонимен":има много дефиниции. Ти явно следваш тая:"Демокрация е това, което каже Вождът"... Ама Вождът се спихна...
