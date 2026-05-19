Тома Биков: НС не е нито комсомолско събрание, нито е казарма, за да има подобен подход спрямо опозицията

19 Май, 2026 14:07 1 789 72

Според мен управляващите, независимо с колко процента са спечелили изборите, имат ангажимент да осигурят пространство на опозицията. В момента това е единственото място, където може да се чуе различна гледна точка от тази на управляващите, коментира още депутатът от ГЕРБ-СДС

Снимка: БГНЕС
Според мен управляващите, независимо с колко процента са спечелили изборите, имат ангажимент да осигурят пространство на опозицията. В момента това е единственото място, където може да се чуе различна гледна точка от тази на управляващите. Това каза Тома Биков от ГЕРБ-СДС по повод промени в Правилника за дейността и работата на Народното събрание, предложени от "Прогресивна България", предават от БТА.

Наблюдаваме две основни тенденции в промените на Правилника, които според нас са негативни. Първата е силното ограничаване на парламентарния контрол, което в ситуация на пълно мнозинство е ненужно и дори опасно. На второ място е съкращаването на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в „гумен печат на господин Радев“. Чувал съм го да нарича парламента гумен печат, но с тези правила, практически, този подход става официален, каза Биков.
Надяваме се колегите от „Прогресивна България“ да осмислят тези идеи, парламентът не е нито комсомолско събрание, нито е казарма, за да има подобен подход спрямо опозицията и да бъде намерен консенсус, защото до момента огромна част от правилниците на Народното събрание са приемани с консенсус, допълни Биков. Нашият подход винаги е бил да запазваме колкото се може повече пространство за опозицията, защото бяхме управляващи в голяма част от тези години, каза още Тома Биков.

На въпрос дали Правилникът трябва да остане в досегашния си вид Биков отговори, че държат парламентарният контрол да не бъде ограничаван и да не бъдат поставяни препятствия за министрите, за да не отговарят на въпроси. Мисля, че Радев в качеството си на президент последователно апелира в тази посока и очаквахме, като министър-председател да продължи, отбеляза Биков.

Относно предложенията на финансовия министър Гълъб Донев за бюджет за т.г. Биков каза, че са се запознали с идеите и очакват писмени предложения с конкретика.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    57 11 Отговор
    Радев да им разпрати повестките за източния фронт на всички от опозицията гласували помощ за Украйната.

    14:09 19.05.2026

  • 2 Ех биков

    52 3 Отговор
    Остаря и не помъдра
    Времето е важно
    Цени го
    Достатъчно злобни лакърдии

    14:09 19.05.2026

  • 3 Хаххахахахаха

    46 3 Отговор
    Правете като вятъра, Биков. Викни мравояда и мазния перчем да ти помагат

    14:09 19.05.2026

  • 4 сега

    11 48 Отговор
    на фона на зеления чорап герб ми се виждат като спасители!

    Коментиран от #10, #43

    14:10 19.05.2026

  • 5 дам

    10 39 Отговор
    диктатурата започна, реформите се отлагат

    Коментиран от #14

    14:10 19.05.2026

  • 6 Тоя

    43 5 Отговор
    Мушмурок не разбра ли че гербовите са бита карта и нагледа даже си позволява да се прави на интересен

    14:12 19.05.2026

  • 7 Българин

    46 4 Отговор
    "имат ангажимент да осигурят пространство на опозицията"

    За ГЕРБ-СДС в затвора ще ви осигурят достатъчно място - за всекиго отделна килия.

    14:12 19.05.2026

  • 8 ниандерталец

    30 4 Отговор
    Пространство за опозицията ще рече включване във сочни сделки с големи отчисления за джоба на опозиционерите .

    14:12 19.05.2026

  • 9 От военни ,

    17 2 Отговор
    комунисти трета - четвърта генерация , ДС и червени олигарси над тях - това е ! Нищо друго не се очакваше , това е техния начин на живот ! Желязото се кове , докато е горещо , казва народа ни ! Те станали на сума ти и години , кога ще се променят ! Никога !

    Коментиран от #13, #17

    14:13 19.05.2026

  • 10 По скоро

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "сега":

    Си прекалил с ракията тази сутрин за това ти се привижда

    14:13 19.05.2026

  • 11 ООрана държава

    34 6 Отговор
    Какво ривеш бе бибитков вашето време отмина, краденето приключи, високомерието също

    Коментиран от #19

    14:14 19.05.2026

  • 12 колко е умен само

    30 3 Отговор
    Тоя цървул да се ориентира овреме - все още има шанс да се класира за охранител на зайчарника! Бая кандидати ще има!

    14:14 19.05.2026

  • 13 Ако

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "От военни ,":

    От теб става нещо влизай в политиката

    14:14 19.05.2026

  • 14 Избирател

    34 4 Отговор

    До коментар #5 от "дам":

    Ха ха ха - гербаджиите до сега само "демокрация" и "реформи" правехте. Мъка, само да плюете в безсилна ярост ви остана - поплачете си че вече няма да можете да крадете.

    14:14 19.05.2026

  • 15 Луд

    23 4 Отговор
    Тома Тома не смяташ ли че времето е друго ,Подобни стихозбирни форми като и Магаре да бях сложил,, Казарми и комсомолци вече са безинтересни.Духна времето на промяната и спокойно може да си търсите друга среда която ви е по сърце.

    14:15 19.05.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    7 6 Отговор
    Всички "трайчо костовисти" скоро няма да ви е нужен и въздуха, казах АЗ - БОТАШ ПЪРВИ. Първи, защото имам и наследник !

    14:16 19.05.2026

  • 17 Антитрол

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "От военни ,":

    "комунисти трета - четвърта генерация , ДС и червени олигарси над тях - това е"

    Комунягите и ченгетата от ДС ги търси при "сглобката" - в ПП$ДБ са най много следвани плътно от ГЕРБ и ДПС.

    14:17 19.05.2026

  • 18 Хаха

    25 3 Отговор
    Бичето се жалва. А до вчера се подиграваше с другите. Мууууу.

    14:17 19.05.2026

  • 19 Дойде

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "ООрана държава":

    Нашето време - мрако.бесното, онова след 1944г.!

    Коментиран от #21

    14:18 19.05.2026

  • 20 Цвете

    18 5 Отговор
    БИКОВ, ТОВА ОТКЪС ОТ КОЯ ПОСТАНОВКА Е? НАЛИ СИ АРТИСТ, ЩО ДИРИШ В ПАРЛАМЕНТА ТОЛКОВА ГОДИНИ? 🤷‍♀️🎭🤦‍♂️🎃🐖🤔

    14:20 19.05.2026

  • 21 Помнещ

    11 6 Отговор

    До коментар #19 от "Дойде":

    Като гледам след 1989 още по мракобесно време беше. Та защо всички евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС можеш ли ми каза

    Коментиран от #37

    14:21 19.05.2026

  • 22 Герп боклуци

    23 5 Отговор
    Народа гласува за това и вие ще се съобразявате. Като не сте доволни, спечелете си изборите след 4 години и си задавайте тона на работа. Сега млък зализан тапет

    14:21 19.05.2026

  • 23 Цвете

    9 5 Отговор
    БИКОВ, ТОВА ОТКЪС ОТ КОЯ ПОСТАНОВКА Е? НАЛИ СИ АРТИСТ, ЩО ДИРИШ В ПАРЛАМЕНТА ТОЛКОВА ГОДИНИ? 🤷‍♀️🎭🤦‍♂️🎃🐖🤔

    14:21 19.05.2026

  • 24 Чума

    21 4 Отговор
    Ей, бай чук! То Народното събрание не е другарски съд, че да привиквате министрите и да се гаврите с тях! Колко пъти Сакскобур Готски и Бойко Борисов са се явявали на парламентарен контрол, че сега сряда и петък да привиквате министрите! Точно Борисов ви нарече - безделници и си търсите занимание! Вземайте си заплатите и не мърдайте много! Знаете когато мърдате какво става....! Диктатура за Вас, метежници нещастни!

    14:23 19.05.2026

  • 25 така е

    5 17 Отговор
    Очаквам до края на юли народа да е излезнал по площадите. Жалко че няма да постигне нищо.

    Коментиран от #69

    14:23 19.05.2026

  • 26 Тома

    21 3 Отговор
    Биче боли ли, боли ли като си от другия бряг

    14:23 19.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 НАРОДЕН

    4 20 Отговор
    КАКТО Е ТРЪГНАЛО СЕ ОЧЕРТАВА НА ЕСЕН ЦЯЛАТА БУЛГАРИЯ ДА ИЗЛИЗА ПО ПЛОЩАДИТЕ ... ТЕЗИ НИЩО ЧУДНО И ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА ДА БОЯДИСАТ ЧЕРВЕНИ , ЧЕ ДА СИ ИМАМЕ И НИЕ ЧЕРВЕН ПЛОЩАД КАТО НА СПОНСОРА .

    Коментиран от #33, #35

    14:27 19.05.2026

  • 29 Интересно

    24 6 Отговор
    Нали затова сте на опашката бе, Мисирок? За да нямате мнение. Гласът народен ви отне мнението и правото на такова.

    14:27 19.05.2026

  • 30 Избирател

    20 4 Отговор
    "В момента това е единственото място, където може да се чуе различна гледна точка от тази на управляващите"

    Хайде бе вие като бяхте управляващи допуснахте ли да се чуе друга гледна точка а ни натикахте в еврозоната въпреки волята на народа - сега ревете.

    14:27 19.05.2026

  • 31 Кочо

    17 5 Отговор
    Малко строева подготовка не е излишна!

    14:27 19.05.2026

  • 32 Горски

    18 4 Отговор
    Биков ли си Кравов ли си, не знам, ама да обясните къде изчезнаха 60 млрд лева, след падането на валутният борд? Че от толкова дискусии и имоти с отпаднала необходимост, оръжия с отпаднала необходимост, не разбрах имаме ли ПВО, какво ни остана от помощите или грабежите за Украйна? Странна работа! Орязвала се публичността на дейността на народното събрание? Досега като беше толкова демократично и публично, защо никой не знае колко нещо е заминало за Украйна? Защо никой не знае сглобката колко пари е бутнала на свои хора с лобистки решения? Сглобката и боковите досега спазваха ли законите или щяха да си напишат и нова, по-удобна конституция, само и само да продължи грабежа? Гонка до дупка на всички депутати! Докато няма присъди на депутати, няма да призная работата ПБ!

    Коментиран от #36

    14:28 19.05.2026

  • 33 Интересно

    16 4 Отговор

    До коментар #28 от "НАРОДЕН":

    Ако правителството успее да намали хипернадценките на цените, поне на част от продуктите, по площадите ще излязат само няколко магазинера.

    14:29 19.05.2026

  • 34 Хаха

    16 3 Отговор
    До вчера като "управляващи" друга песен пеехте. Сега ша ви шибат.

    Коментиран от #65

    14:29 19.05.2026

  • 35 Избирател

    18 4 Отговор

    До коментар #28 от "НАРОДЕН":

    "ЦЯЛАТА БУЛГАРИЯ ДА ИЗЛИЗА ПО ПЛОЩАДИТЕ"

    Цяла България си каза мнението на изборите а вие сте шепа жълтопаветници. И научете поне името на държавата ни - не е БУЛГАРИЯ както я наричат господарите ви.

    Коментиран от #42

    14:30 19.05.2026

  • 36 Интересно

    17 2 Отговор

    До коментар #32 от "Горски":

    Биков да каже, отразиха ли мнението на българите, като искаха референдум за Еврото?

    14:30 19.05.2026

  • 37 АГАТ а Кристи

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Помнещ":

    Е че комунист на себе си прави ли ЛУСТРАЦИЯ ???
    СДС беше завесата зад която се скриха комунягите. Сега са и те, и наследниците им, преродили се в "демократи". А стадото - блее от телешки възторг

    14:30 19.05.2026

  • 38 ШЕФА

    16 1 Отговор
    Другарю Кравов,синче на партиен комунистически функционер,който нямал един ден трудов стаж и едно дръвче не си засадил в тази държава,ли говориш за комсомола ? Некадърнико жалък ! Комсомола работеше и след това строеше за разлика от теб безроднико и безделнико !

    14:31 19.05.2026

  • 39 СВД

    12 0 Отговор
    Цитирам големия Ал Йо, когато председателстваше Парламента, реч към опозицията - ,,Чудите се, защо се случва това и онова и вашето мнение не се зачита!? Защото СДС спечели изборите и ще управлява следващите 4 години!". Ясно ли е, Биков!? Ал Йорданов е жив, отиди да ти обясни, че сега е един хубав момент за българската демокрация!

    Коментиран от #44

    14:32 19.05.2026

  • 40 Дедо ви...

    17 2 Отговор
    Когато вие пишехте правилата беше хубаво, сега изведнъж станаха проблем.
    Мушмурока реве, та ризата си скъса за това, че управляващите са поставили свои правила за работа на Парламента, които правила не му харесвали и ограничавали опозицията в сградата на законодателите.
    А, помните ли колко ограничения гласувахте срещу президента? Помните ли колко правомощия му отнехте и се радвахте като малки деца? Помните ли когато заради вас се качи на Шкодичката, дори с нея посрещаше гостите си? Помните ли когато наложихте вашите правила за избор на служебно правителство, за да ви е удобно на вас?

    Коментиран от #46, #61, #64

    14:32 19.05.2026

  • 41 Оффф

    17 2 Отговор
    Парламентарните шушляци вече започнаха да квичат, а Радев още не е започнал да ги настъпва по мазолите.

    14:33 19.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "сега":

    За психично болните спасение няма. Само евтаназия.

    14:35 19.05.2026

  • 44 А да питам

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "СВД":

    ЗНАЕШ ЛИ КОЙ ОТ РОДАТА НА "ГОЛЕМИЯ" АЛ ЙО Е РАЗСТРЕЛВАЛ ХОРА? - ДЕМОКРАТИЧНО НАЛИ?

    14:38 19.05.2026

  • 45 Арни

    14 1 Отговор
    Биков, спомни си вие как се отнасяхте с опозицията до сега. Каквото повикало, такова се обадило. Колелото се върти и когато си горе трябва да мислиш за времето, когато ще си долу. А вие си мислехте, че ще сте вечни.

    14:40 19.05.2026

  • 46 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Дедо ви...":

    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    14:41 19.05.2026

  • 47 Ами

    13 1 Отговор
    "Силно ограничаване на парламентарния контрол" - на мен ми се иска вас да ограничат до поне 100 заека. Защото сте напълно излишни. Народа не смогла да ВИ изхрани вече. НещастНИЦИ.

    Коментиран от #58, #60

    14:46 19.05.2026

  • 48 Перо

    6 1 Отговор
    Драгалевският мургав мавър си правеше всичко, каквото искаше, след 1997 г. за унищожаване на държавата, но тогава нямаше ред сълзи, ред сополи!

    14:51 19.05.2026

  • 49 ту-туу

    2 2 Отговор
    Гуменият карикатурчо се и--а на метеното къде са сикаджииските гербави мутри

    14:59 19.05.2026

  • 50 Фалшив Бикоф

    3 2 Отговор
    Знаем го вашето мнение -аванта

    15:02 19.05.2026

  • 51 Методи Лалов :

    6 2 Отговор
    Политическият помияр Тома Биков през 2012 г. наричаше Бойко Борисов
    карикатура на диктатор, но сега му е държанка.
    През 2021 г. Биков критикуваше назначаването на Румен Спецов за шеф на НАП,
    но ГЕРБ го назначи за особен управител на "Лукойл България“.

    15:04 19.05.2026

  • 52 Тома Биков през 2012 г.

    5 1 Отговор
    Бойко Борисов е карикатура на диктатор.
    Бивш сикаджия и бодигард на Живков заема един от най-важните постове в МВР.

    15:05 19.05.2026

  • 53 До Прогресивна България

    8 3 Отговор
    Ограничавайте правомощията на мафията
    от ГЕРБ, ПП/ДБ и ДПС на пеевски!
    Народа е с Вас.
    Успех!

    Коментиран от #63

    15:08 19.05.2026

  • 54 тъй ли...

    6 3 Отговор
    Абре, Добикоф, много ли боли като сте булка? Щото, голямо квичене квичите.

    15:11 19.05.2026

  • 55 Боко

    0 3 Отговор
    Духльоооо🥳

    15:16 19.05.2026

  • 56 СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА

    4 3 Отговор
    ПОМИЯРИТЕ СЕ НАДПРЕВАРВАТ КОЙ ПОВЕЧЕ ДА ПЛЮЕ НОВАТА ВЛАСТ.

    15:26 19.05.2026

  • 57 Смешник

    1 3 Отговор
    Ами вие осигурявахте ли на опозицията пространство когато Тиквата беше на власт или бяхте гумен печат на властта

    15:26 19.05.2026

  • 58 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    Истина. Както се намалява администрацията на намаляващо население, така да намалят пропорционално и депутатите.

    15:28 19.05.2026

  • 59 Никога

    3 1 Отговор
    не гласувам за ГЕРБ, но в случая Биков е абсолютно прав. Видно е, че и правилникът трябва да се приема с абсолютно мнозинство. Тези путинофили нищо не разбират от демокрация, парламентарен контрол, човешки права и опозиция. Ататюрк обявил най- добрия си приятел за опозиционер, за да му посочва всички грешки, които прави. А тези от регресивна България явно се мислят за богове, но са едни най- обикновени сатани.

    15:31 19.05.2026

  • 60 И 100 СА МНОГО

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    40 СА ДОСТАТЪЧНИ.
    ДРУГИТЕ 200 ДА ОТИВАТ В ПРОИЗВОДСТВОТО.

    15:31 19.05.2026

  • 61 Народното

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Дедо ви...":

    събрание е на българските граждани. Ние сме изпратили избрани от нас депутати, които трябва на съставят правилник на равна основа, т.е. всички в комисията трябва да са по двама от партия. Тук няма мнозинство, а граждани.

    15:36 19.05.2026

  • 62 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Така е. Ама след такъв неук простак като тиквата...... До това води

    15:37 19.05.2026

  • 63 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "До Прогресивна България":

    Разни бедняци мързеливци драскачи старци бабички които само лежат и нищо не работят не са народа Регресите оставка 53 работи вместо да пишеш тук твоите глупости България живеят около 7 милиона а ти си никой

    15:37 19.05.2026

  • 64 Грешката

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Дедо ви...":

    на ГЕРБ беше, че трябваше да поискат импийчмънт на националния предател Румен Радев.

    15:38 19.05.2026

  • 65 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хаха":

    От 29 до 34 невежите вие на какво се радвате колко сте злощастни червената диктатура няма да е за дълго тук е демокрация

    Коментиран от #72

    15:40 19.05.2026

  • 66 Томе,

    0 0 Отговор
    Битият - бит, как беше нататък... Вие сте и двете.

    15:46 19.05.2026

  • 67 шибатли ви

    0 0 Отговор
    бе тома! стискай зъби! така ще е в следващите четири години!

    15:49 19.05.2026

  • 68 Анонимен

    0 0 Отговор
    Криво ви е вие как бяхте

    15:53 19.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ще доиде голям ден с малко хляб

    15:54 19.05.2026

  • 71 Понеже съвсем демократично

    0 0 Отговор
    ме изтриха, повтарям - томчетата, добруджанските кравоподобни, теменужките, футболните пожарникари и пр. - са с отпаднала необходимост..
    Ако някой се познае- добре, останалите ги познаваме...- нека знаят - цитирам "Беше тя..."

    15:59 19.05.2026

  • 72 Демокрацията

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Анонимен":

    има много дефиниции. Ти явно следваш тая:"Демокрация е това, което каже Вождът"... Ама Вождът се спихна...

    16:02 19.05.2026

