Новини
България »
София »
Премиерът Радев се среща с представители на търговските вериги заради ръста на цените

Премиерът Радев се среща с представители на търговските вериги заради ръста на цените

19 Май, 2026 14:18 1 959 84

  • румен радев-
  • среща-
  • представители-
  • търговски вериги-
  • ръст на цените

Разговорът ще се състои днес в сградата на Министерския съвет от 17 часа

Премиерът Радев се среща с представители на търговските вериги заради ръста на цените - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои днес в сградата на Министерския съвет от 17 часа, съобщиха от пресслужбата на правителството.
Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    29 11 Отговор
    Трябваше да се срещне с прекупвачите. Там са надценките.

    Коментиран от #17, #19, #41

    14:25 19.05.2026

  • 2 PyмбуРаг

    19 13 Отговор
    полен т@ш@к

    Коментиран от #69

    14:25 19.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    19 19 Отговор
    Че то в търговските вериги е най-евтино?
    Демек ще вдигат, така ли :D

    Коментиран от #30

    14:28 19.05.2026

  • 4 Майна

    11 20 Отговор
    Д-р Костадинов пред факти-

    Действията на Радев показват страх. Неслучайно още миналата седмица от деловодствота на Народното събрание започнаха да отклоняват и връщат въпроси, насочени от нас към мин.-председателя. А щом Радев показва страх, маскиран с арогантност и наглост, значи няма да изкара дълго. Няма да го спасят нито купения и корпоративен вот, нито милионите на олигархията. Бързо ще стане точно толкова омразен на народа, както стана и предшественикът му в борбата с корупцията и престъпността, Бойко Борисов.

    Коментиран от #13, #47

    14:28 19.05.2026

  • 5 Сделано в СССР

    15 6 Отговор
    А кога ще се срещне с посредниците олигарси ?
    До кога трима съветски олигарха ще определят изкупните цени от производителя до маржа до магазините, дори и на международните вериги, покровителствани от държавата ?

    14:28 19.05.2026

  • 6 бкп

    10 4 Отговор
    цените ще се определят от цк на бкп!!!?

    14:29 19.05.2026

  • 7 Точна статия

    5 9 Отговор
    Ето затова генерал Румен Радев спечели близо 1 милион и половина гласове. Не иска страната ни да дава излишни стотици милиони за едно пошло събитие а в същото време народа да изнемогва. А и се съобразява с обществените настроения като 87 процента се срамуват че са "БангаРанга"

    14:29 19.05.2026

  • 8 Да подписват

    8 9 Отговор
    безусловна капитулация, да се махат и да се думкат като чакали

    14:29 19.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    12 20 Отговор
    Чуждите вериги се оплакаха на Мерц и веднага привикаха Радев в щаб квартирата в Берлин да му дърпат ушите.

    Коментиран от #14, #33

    14:29 19.05.2026

  • 10 Ура,,Ура

    24 8 Отговор
    Така се прави. Ако беше тиквата премиер щеше да прати на срещата Дончев, Сачева и Теменужка табуретката. На него му е под достойнството да се среща с някакви си търговски вериги.

    Коментиран от #15

    14:31 19.05.2026

  • 11 Лидъл, кауфшит и другите отровители

    13 11 Отговор
    трябва да бъдат затворени и запалени заедно със собствениците

    14:31 19.05.2026

  • 12 честен ционист

    18 20 Отговор
    Радев, покани Пятерочка и вкарай стабилна валута. Бий шута на това евро и без това не е наше. Народът ще те благославя и ще си пожизнен председател.

    Коментиран от #56

    14:32 19.05.2026

  • 13 Шмекер Копейкин празнодумеца

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    За рицаря на "Провалената кауза" ли става въпрос? 🤣
    По-провален политик от костя сме нямали. За 12 г. - ZERO успех.
    В нормалните партии при такъв разгром на изборите си подават оставката.
    Поне веднъж да бъде мъж, да поеме отговорност и да си подаде оставката.

    Коментиран от #76

    14:32 19.05.2026

  • 14 Ще дърпат, ама не

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    ушите, а голямата ракета на Румен

    14:32 19.05.2026

  • 15 Последния Софиянец

    12 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    Съвпадение ли е че се върна току що от Берлин?

    Коментиран от #23

    14:33 19.05.2026

  • 16 потребител

    15 1 Отговор
    Какво ще му кажат веригите :Вдигнахме цените преди еврото и после ги направихме по курса ? Вносители , тържища , прекупвачи , монопол върху дадена храна ,това трябва да се търси . В Аптеките ще проверят ли , защото там е страшно. Няма как да ме убедят като потребител ,че една и съща стока е по евтина в Германия , Гранция ,Англия , а тук трябва да е скъпа .Примери колкото искате , всички имаме интернет .Май истината е , че рязко спадна потреблението и няма как да се пълни хазната .Хората пазаруват от други места , например часни оранжерии . Не искам да ви казвам колко народ ходи в Турция на пазар .България е доста скъпа държава в момента

    14:34 19.05.2026

  • 17 Оооо

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Да, бе да. И те прекупвачите като се юрнат да се срещат с Радев не ти е работа. Нали точно те крият данъци и никой не ги знае. Да не са луди да излязат на светло. Глупости говориш.

    14:34 19.05.2026

  • 18 оня с коня

    4 7 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    Коментиран от #38

    14:34 19.05.2026

  • 19 Като

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Видиш Кауфланд да работи с прекупвачи, ела да ми се обадиш! Взема го директно от германеца или испанеца, и право в България! Цялото гушене и скубането на хората е за германците!

    Коментиран от #25

    14:34 19.05.2026

  • 20 Горски

    13 3 Отговор
    Очакам да се справите с тази сложна ситуация, ама не сте най-добрите. В най-развитите днес икономики от бившия соцлагер - Полша, Чехия, Унгария, Румъния еврото не беше наложено и днес те използват националните си валути -злота, крона, форинт, лея. При по-ниски икономически показатели и по-малък брутен вътрешен продукт, с нереформирани базови държавни институции и отявлена корупция ние приехме еврото. Предвижданията бяха, че няма да има ръст на инфлацията и нарастване на дълга. Видя се, че тези прогнози са тотално сгрешени. В обращение влязоха няколко милиарда лева, укривани до този момент и без ясен произход, които рязко повишиха цените. Е, как така да няма връзка? Просто избързахме. Добре ще е тези, вземаха решенията и които ни убеждаваха, че няма да има проблеми, публично да признаят своята некомпетентност и да бъдат маргинализирани. Цените се завишиха 2 години преди еврото да влезе и кой е отговорен ,!Кой не си свърши работата?Кой обещаваше ,че нищо такова няма да стане и докато не ни вкара в еврозоната видиш ли света ще свърши.

    Коментиран от #32

    14:35 19.05.2026

  • 21 оня с коня

    1 5 Отговор
    дано всичко бавно и методично поскъпва , и данъците също да се вдигат постоянно и ежеминутно ако може

    14:35 19.05.2026

  • 22 този филм сме го гледали

    13 6 Отговор
    Всеки опит за държавна намеса в пазара, води до празни рафтове.
    Единственото, което може да си позволи държавата е строго да следи да няма картели в търговията.

    Коментиран от #39

    14:36 19.05.2026

  • 23 честен ционист

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Може и да се е разбрал с Мерц, веригите да приемат купони от Рейнметала. Така народът ще прави барут и директно ще получава порцион в края на смяната.

    Коментиран от #34

    14:36 19.05.2026

  • 24 икономист

    11 2 Отговор
    За мен лично има само едно решение .Всички масово ограничаваме потреблението до най необходимите неща

    Коментиран от #52

    14:37 19.05.2026

  • 25 да ве много интересно

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Като":

    Откога кауфланд е собственик на стоката която продава? И като е собственик, как я връща на доставчика, ако и изтече срока на годност? Направа да падладейш, ти казвам начи.

    14:38 19.05.2026

  • 26 Цвете

    7 3 Отговор
    ТОВА Е СЕРИОЗНА СТЪПКА И Е ДЛЪЖЕН ДА Е НАПРАВИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ СТРАДА НАРОДА. ТУК В ГЕРМАНИЯ НЕ Е ЕВТИНО, НО В ТЕЗИ ИЗБРОЕНИ ВЕРИГИ СА ЗНАЧИТЕЛНО ПО НИСКИ ЦЕНИТЕ. НО В СРЪВНЕНИЕ С ДОХОДИТЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ СЪПОСТАВЯТ.ТАКА ЧЕ....

    14:38 19.05.2026

  • 27 Искаме таван на цените 🤬

    11 2 Отговор
    Искаме таван на цените и таван на надценките, до 35% надценка, както е в Гърция.

    14:39 19.05.2026

  • 28 колю

    11 5 Отговор
    Няма премиер на Европейска страна, който да се среща с търговски вериги заради високи цени... В Такива условия държавата диференцира данъците, намаля акцизи и увеличава субсидиите за селскостопански производители... За да има конкуренция! Всичко друго е прах в очите на хората! Евтин пиар!

    Коментиран от #40

    14:40 19.05.2026

  • 29 избирател

    10 2 Отговор
    Цените на всичко в момента са подигравка с интелекта на българите .Политиците се правят на ущипани.Защо не свалт цените на тока и горивата и тогава ще имат основание да изискват по ниски цени

    Коментиран от #35

    14:40 19.05.2026

  • 30 Абе...

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    В търговските вериги се продават най- нискокачествени стоки, често са с изтекъл срок на годност и препакетирани, дълбоко замразено месо се продава като охладено, зеленчуците и плодовете са ужасни, а ако случайно са български са изкупени на минимални цени, които веригите изплащат на производителите месеци след доставката. Пазарът е превзет, а малките търговци са притиснати. Отделно са намаленията, които добре се режисират, като предния месец цената се вдига, а на следващия се ,,сваля".

    14:42 19.05.2026

  • 31 Цвете

    4 2 Отговор
    ТОВА Е СЕРИОЗНА СТЪПКА И Е ДЛЪЖЕН ДА Е НАПРАВИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЩЕ СТРАДА НАРОДА. ТУК В ГЕРМАНИЯ НЕ Е ЕВТИНО, НО В ТЕЗИ ИЗБРОЕНИ ВЕРИГИ СА ЗНАЧИТЕЛНО ПО НИСКИ ЦЕНИТЕ. НО В СРЪВНЕНИЕ С ДОХОДИТЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ СЪПОСТАВЯТ.ТАКА ЧЕ....

    14:42 19.05.2026

  • 32 ГРУ гайтанжиева

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Горски":

    Това са пълни глупости, разпространявани от полезни и безполезни ... и д и о т и !
    От близо 30 г. плащаме първо в марки и после в €.

    14:43 19.05.2026

  • 33 мерц

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    дръпна му ушите и му казах да търси проблема в себе си!

    14:44 19.05.2026

  • 34 Абе

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "честен ционист":

    Като говореше Мерц гледаше като ударен с мокър парцал.

    14:44 19.05.2026

  • 35 Многоо

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "избирател":

    Интелект, вярно, ще стигне и за още триес години..

    14:45 19.05.2026

  • 36 анонимен

    6 4 Отговор
    Дааааа , това получихме от ЕС , вискока инфлация , и нисък стандарт на живот . Вече 20 години сме в ЕС , а сме наполовина от стандарта и се правят ,че не го виждат .На бай германец му е поносима цената ,защото взема добра заплата и му стугат парите .Тука цените същите , заплатите 3-4 пъти по ниски .Няма да има оправия , нито ще паднат цените .Явно трябва да свикваме ,че е скъпо , или да се местим в държави които е по евтино

    Коментиран от #46, #78

    14:46 19.05.2026

  • 37 Цвете

    6 3 Отговор
    НИКОЯ ОТ ВЕРИГИТЕ МАГАЗИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ НЯМА ВИНА. ВИНАТА ОСНОВНО Е В ПРЕКУПВАЧИТЕ ,КОИТО ИСКАХА ДА ЗАБОГАТЕЯТ ДНЕС И ВЕДНАГА. И ЕВРОТО НЕ Е ПРОБЛЕМ. ТЕЗИ, КОИТО СИ ПОЗВОЛИХА УЖ " ПО МАЛКО " ВДИГНАХА ЦЕНИТЕ БЕЗОБРАЗНО.КАТО НЕ ИМ КУПУВАШ СТОКАТА И ТЯ СЕ ВМИРИШЕ ,ТОГАВА ЩЕ СЕ " СЕТЯТ " ,ЧЕ ТРЯБВА ДА СА В КРАК С ДНЕШНИЯТ ДЕН. ТОВА Е. 🤦‍♂️🤷‍♀️🇧🇬

    14:46 19.05.2026

  • 38 А теб

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Дано те затворят в ядреното хранилище на АЕЦ-а, та да кандисаш на радиация!

    Коментиран от #42

    14:47 19.05.2026

  • 39 Миме

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "този филм сме го гледали":

    ма верно ли? и в китай ли са празни рафтовете?

    Коментиран от #57

    14:48 19.05.2026

  • 40 само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "колю":

    кольоо, ти колю паръма ли си? оня от бкп-то от село змеево?

    Коментиран от #75

    14:48 19.05.2026

  • 41 Селянина с колелото

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Интересно":

    Така е, огромната спекула с цените която виждаме е подхранвана не само о тголемите търговски вериги, а и от всички "по веригата". Особено на стоките от първа необходимост.

    14:49 19.05.2026

  • 42 само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "А теб":

    искаш ли кон да ти пръднеФОСТАТА?

    Коментиран от #45

    14:49 19.05.2026

  • 43 Цвете

    1 3 Отговор
    НИКОЯ ОТ ВЕРИГИТЕ МАГАЗИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ НЯМА ВИНА. ВИНАТА ОСНОВНО Е В ПРЕКУПВАЧИТЕ ,КОИТО ИСКАХА ДА ЗАБОГАТЕЯТ ДНЕС И ВЕДНАГА. И ЕВРОТО НЕ Е ПРОБЛЕМ. ТЕЗИ, КОИТО СИ ПОЗВОЛИХА УЖ " ПО МАЛКО " ВДИГНАХА ЦЕНИТЕ БЕЗОБРАЗНО.КАТО НЕ ИМ КУПУВАШ СТОКАТА И ТЯ СЕ ВМИРИШЕ ,ТОГАВА ЩЕ СЕ " СЕТЯТ " ,ЧЕ ТРЯБВА ДА СА В КРАК С ДНЕШНИЯТ ДЕН. ТОВА Е. 🤦‍♂️🤷‍♀️🇧🇬

    Коментиран от #53

    14:49 19.05.2026

  • 44 Тотал

    6 1 Отговор
    Защо да ни свалят цените , нали вдигнаха осигуровките .Всичко е точно , повече пари за хрантутниците и по малко пари в джоба на хората .Явно ЕС иска България бедна .Нямам друго обяснение ,след 20 години членство .

    14:50 19.05.2026

  • 45 Не!

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "само питам":

    Нямам кон, ама на теб КОН ДА ТИ ГО НАТРЕСКА!

    14:50 19.05.2026

  • 46 Защо питам

    7 4 Отговор

    До коментар #36 от "анонимен":

    Кауфланд, Лидл и Билла дават в пъти по-ниски заплати в България, а продават продуктите си, на по-високи цени от западна Европа ?

    14:51 19.05.2026

  • 47 Костадинов, не злобей

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    А се захващай на работа за ползу народа

    14:51 19.05.2026

  • 48 Факт

    3 0 Отговор
    Тп освен веригите какво има!?

    14:53 19.05.2026

  • 49 гражданин от селски тип

    4 0 Отговор
    Как веднъж не намалиха депутатските заплати наполовина , а кюфтетата в стола да са на редовна цена .Как от 36 години все повтарят , че има криза , а за тях никога няма никаква криза

    14:55 19.05.2026

  • 50 Сигнал до НАП АКО ЧЕТАТ

    4 1 Отговор
    Що не проверите веригите ами глобявате малкия Е.Т. А тия без фирмите се правите че ги няма . Вдигат ни данък осигуровка и ни лъжат че не вдигали данъците ама ние сме глупави щото гласувахме за вас

    Коментиран от #59

    14:56 19.05.2026

  • 51 "демократ"

    2 2 Отговор
    Интересно, защо остана плоският данък? Може би защото се смята, че капиталът ще даде на работника повече пари, така.

    14:56 19.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Селянка

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Цвете":

    Те не купуват от прекупвачите сами си вкарват стоката

    14:58 19.05.2026

  • 54 саксън

    6 0 Отговор
    Я да пита най-скъпата верига в Бг - Лидъл, с наглата си реклама, че било "много евтино" , защо пушената скумрия от 16 лв/кг миналата година сега е 26 лв ! Къде е "обоснованото" поскъпване?! Българския Лидл - най-скъпия Лидл в Европа! Дори скоро се върнах от Копенхаген, който един от най-скъпите градове, някои неща бяха по-евтини!

    Коментиран от #82

    14:58 19.05.2026

  • 55 Миме

    2 8 Отговор
    по-добре рундьо боташа да изкара България от ес, нато и зоната и да махне санкцийте срещу Русия

    15:00 19.05.2026

  • 56 Талмуда

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Ти на чужда софра, кой ти даде право да сядаш? Отивай някой равин да блъска.

    15:01 19.05.2026

  • 57 верно

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Миме":

    Ти кога Миме ходи в китайско село, за да видиш рафтовете?

    Коментиран от #84

    15:02 19.05.2026

  • 58 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ОРТАК НА КАУФЛАНД И ЛИДЪЛ В БЪЛГАРИЯ
    Е ЛИЦЕТО РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ - ПАШАТА ОТ СИК
    .... ДАЛИ Е ИМАЛ РАДЕВ КУРАЖА ДА ГО КАЖЕ ТОВА НА МЕРЦ ?

    15:03 19.05.2026

  • 59 не сте глупави

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Сигнал до НАП АКО ЧЕТАТ":

    направо сте про3ти, щом сте гласували за тях

    15:04 19.05.2026

  • 60 радев а кога

    3 0 Отговор
    заради ръста на цените
    на общ поръчки и нови чекмеджета
    и в кауша тиквените хорица дето са бъркали в кацата с меда

    15:05 19.05.2026

  • 61 Възpожденец 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Нито веригите, нито Еврото, нито магазинчетата са виновни за вдигнатите цени. Виновни са мyтpите, които държат митницата, мyтрите прекупвачи , държавните контролни органи, които ги покриват.
    Е как ще стане като фатмака назначи Шушумигата за шеф на Митници, контролните органи са на Боко - Шиши, шеф на земеделието стана лобист на Таки ...

    15:06 19.05.2026

  • 62 Те си

    3 0 Отговор
    имат железни договори с много страници , които той нито е чел , или ако поне един - нищо не е разбрал !

    15:06 19.05.2026

  • 63 Роки

    1 1 Отговор
    Трябваше да отиде на свиждане на затворниците Борисов и Пеевски!

    15:08 19.05.2026

  • 64 Севда

    3 0 Отговор
    Рундьо за какво ли ще им говори?
    Самият той не е наясно какво прави и оше-
    какво говори!
    Търсене на цената, крайна, окончателна,
    справедлива или просто... платима!

    15:08 19.05.2026

  • 65 До вчера Бо(га)таша

    2 0 Отговор
    беше на инструктаж при началника си Шморц, днес веднага среща с немските грабители монополисти. Случайност, разбира се. Ду...е да ни е яко и с тоя продажник!

    15:08 19.05.2026

  • 66 производителите на основни продукти

    1 0 Отговор
    дето мрънкат че им извиват ръцете с ниски изкупни цени
    да се яват и те на тез срещи с веригите които ще кажат пък скъпо изкупуват продукцията

    15:08 19.05.2026

  • 67 До Прогресивна България

    2 4 Отговор
    Ограничавайте правомощията на мафията
    от ГЕРБ, ПП/ДБ и ДПС на пеевски!
    Народа е с Вас.
    Успех!

    Коментиран от #68

    15:09 19.05.2026

  • 68 центровка

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "До Прогресивна България":

    как да ограничим техните,бе,нали ще трябва да ограничим и нашите!

    15:12 19.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Кой

    0 0 Отговор
    го посъветва за това събрание или си е негова инициатива ?

    Коментиран от #79

    15:12 19.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Борис

    2 0 Отговор
    Радев, Радев, първо да се беше срещтнал
    с фармацефтичните компании с лъскавия пай на приходите! Лекарствата в Турция, Гърция в пъти по-евтини и в пъти по ефективни! Тук плащаме за брашно, соя и
    реклами!

    15:20 19.05.2026

  • 73 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Кога премиера Радев ще се среща с представители на БОТАШ ?

    15:21 19.05.2026

  • 74 българина

    1 2 Отговор
    Преди еврото , едно кисело мляко струваше 1лев , 1,15 лв и на всичкото отгоре от 500 гр , го направиха 400 гр .Приехме еврото и едно кисело мляко си стана 2лева (1евро) , но поскъпване няма .Преди беше 1 лв , сега 1 евро ,всичко е точно .

    Коментиран от #80

    15:22 19.05.2026

  • 75 колю

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "само питам":

    Голямо питане! Питай некой познат!

    15:25 19.05.2026

  • 76 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":

    Как да си подаде оставката като майка му го е родила когато е била на 16.

    15:26 19.05.2026

  • 77 Решетников

    0 0 Отговор
    Ей , ушат аз какво ти казах на теб?

    15:29 19.05.2026

  • 78 Еврокопейкa

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "анонимен":

    иска домати за 20 стотинки и боза за 6 стотинки но 2500 евро средна заплата!

    15:30 19.05.2026

  • 79 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Кой":

    Гълъб Донев го посъветва

    Коментиран от #81

    15:31 19.05.2026

  • 80 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "българина":

    Цените са от големите вериги - Лидъл, Кауфланд, Била.
    В малке магазинчета е по-скъпо.
    - Хляб Добруджа 650гр.: 1,49лв/0,76€
    - Пшенично брашно тип 500, пакет 1кг.: 1,49лв/0,76€
    - Захар пакет 1кг: 2,19лв/1,12€
    - Бял ориз пакет 1кг: 3,25лв/1,66€
    - Леща 500гр: 2,49лв/1,27€
    - Бял боб, сух, 1кг: 4,49лв/2,30€
    - Бял боб, консерва, 240гр: 1,65лв/0,84€
    - Олио, 1л: 3,29лв/1,68€
    - Прясно мляко, 3,5% масленост, 1л: 2,79лв/1,43€
    - Кисело мляко, 3,6% масленост, 400гр: 1,45лв/0,74€
    - Краве сирене в саламура 800гр: 12,39лв/6,33€
    - Кашкавал от краве мляко, цена за 1кг: 15,99лв/8,18€
    - Яйца, размер L, 10бр: 5,29лв/2,70€
    - Прясно пиле, цяло, охладено, цена за 1кг: 6,99лв/3,57€
    - Кайма смес Стара планина (60% свинско, 40% говеждо) 500гр: 7,99лв/4,09€
    - Спагети от твърда пшеница, 500гр: 1,99лв/1,02€
    - Млечен шоколад, 100гр: 2,79лв/1,43€

    15:34 19.05.2026

  • 81 Перушанеста

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Бай Араб":

    му работа !

    15:42 19.05.2026

  • 82 Lidl: Промоция на Пушена скумрия

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "саксън":

    Oт 07 август 2015г. до 09 август 2015г.
    Цена: 12.39 лв. /8.99 лв
    Спестявате: 3.40 лв
    Описание
    Без глава ≈500 г/опаковка

    15:46 19.05.2026

  • 83 Глст

    0 0 Отговор
    Чиста форма популизъм … при пазарна икономика ми е чудно какво може да направи….Тия преди него трябваше да разпоредят при приемането на еврото яко проверки и глоби като не могат да обяснят и докажат защо са вдигнали цените… Вече е късно !

    15:48 19.05.2026

  • 84 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "верно":

    а ти миличък ходи ли у китайското село та да видиш как е?или си фен на говедарските мизерници,"хили-билитата" дет ги "възпява" ДиДжейВанс?

    16:07 19.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове