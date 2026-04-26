От кандидат за депутат до затвор във Великобритания: Помориец осъден за наркотици

26 Април, 2026 11:12 1 461 26

Мария Атанасова

Бивш кандидат-депутат от Поморие е осъден на 30 месеца затвор във Великобритания заради разпространение на наркотици.

Това разкри burgasonline.bg.

Става въпрос за 47-годишния Александър Николинов Добрев, който е бил задържан през февруари в Барнстейпъл, графство Девън. Полицията го спряла за проверка заради подозрително шофиране в късните часове на нощта.

При обиск в автомобила били открити 23 капсули с кокаин, скрити зад волана, както и още три в чорапа му. У него имало и над 700 паунда в брой.

Първоначално Добрев твърдял, че е турист и търси работа във Великобритания, като отрекъл наркотиците да са негови.

По-късно обаче признал, че негови познати го насочили към хора от криминалния контингент, които му предоставили автомобил и му възложили да разпространява дрога.

В Кралския съд в Ексетър съдия Джеймс Патрик отхвърлил защитната му теза като несъстоятелна.

Според магистратите българинът е участвал в разпространението на наркотика в продължение на няколко дни.

Случаят предизвиква интерес и заради профила на Добрев. Той е описан като образован човек с магистратура по бизнес администрация, завършени международни отношения и владеене на четири езика.

Този фон рязко контрастира с участието му в престъпна дейност.

След като съдът отхвърлил обясненията му, Добрев признал вина за притежание на наркотик от клас А с цел разпространение.

Той получава 30 месеца затвор, като след изтърпяване на част от наказанието ще бъде депортиран от Великобритания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво

    20 3 Отговор
    му пречи , че е образован и кандидат депутат , да разпространява наркотици ?

    Коментиран от #12

    11:15 26.04.2026

  • 2 Схемаджия

    11 1 Отговор
    А като кандидат за депутат купува гласове.

    11:19 26.04.2026

  • 3 Тома

    17 0 Отговор
    Този поне е бил кандидат депутат ама по големи престъпници са го изпреварили и са станали депутати.

    11:21 26.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тити на Кака

    12 4 Отговор
    Дано англичаните го освободят достатъчно бързо, за да може този елитен човек пак да се кандидатира за депутат.
    Сигурен съм , че след това инфо влизането му в парламента е сигурно - нашмърканата общност у нас ще го вкара в НС с преференции така, както педалистите от Пловдив вкараха Кокоран на сегашните избори!
    Крекърите и фаготите са много сплотени в общите си инициативи.

    Коментиран от #10

    11:25 26.04.2026

  • 6 Голям

    8 0 Отговор
    В България нямаше да е и ден в затвора... В Англия законите са много по-строги, дори и непълнолетен, щом е замесен в убийство влиза в затвора, последно четох за 17 годишен осъден на 51 години затвор, за убийството на 3 малки момиченца... ислямски боклук някакъв.

    11:30 26.04.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ ЧЕРЕПА Е ЗАВЪРШИЛ НПМГ
    И ИМА 2 ВИСШИ ПО МАТЕМАТИКА
    ......
    ТВА ПРАВИ ЛИ ГО ПО МАЛЪК БАНДИТ ?

    Коментиран от #24

    11:30 26.04.2026

  • 8 Почти депутат

    9 1 Отговор
    От партия " Двуличие"?

    11:31 26.04.2026

  • 9 тиририрам

    8 0 Отговор
    Тук предизвиква интерес на коя партия е бил депутат. Някой знае ли?

    11:32 26.04.2026

  • 10 Тоя

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тити на Кака":

    ще бъде една Борисова перличка за следващите избори. Идялен кандидат, готов да замести Гуцанов.

    11:33 26.04.2026

  • 11 Бивш кандидат-депутат от Поморие

    8 0 Отговор
    ясно после какви кат тоз и разни тикви охранени преизбирани
    ни държат в класацията на бедните и измиращи в ес

    11:33 26.04.2026

  • 12 Даката

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Какво":

    Ами морала би трябвало да му пречи, но явно липсва у него и май тази липса е основната, за да бъде политик... гьонсурат, изглежда много подходящ, за партията на Радев, който ясно ни показа, че не поема никаква отговорност, за действията или бездействията си... и за договора с "Боташ" бил изгоден... не знам за кого е изгоден може би за Русия, но не и за България.

    11:39 26.04.2026

  • 13 Ма кви магистратури

    8 0 Отговор
    кви пет лева, само му скивайте погледа.
    Прилича на сериен убиец-рецидивист.
    20 г. за поглед.

    11:39 26.04.2026

  • 14 Аха

    4 0 Отговор
    Кандидат депутат от партия МИР

    11:40 26.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 интересно

    7 0 Отговор
    обикновено първо са бандити,и после бг депутати.

    11:43 26.04.2026

  • 18 Третият ключ

    0 0 Отговор
    И кой му ги доставя, на кого ги продава, уличен ли е в употреба!

    11:44 26.04.2026

  • 19 Дзак

    3 0 Отговор
    А тук един човек изнасилил жена си. Имал прикритие в службите и група по интереси!

    Коментиран от #20

    11:46 26.04.2026

  • 20 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дзак":

    Моралът не му попречил за това!

    11:51 26.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мнение

    2 0 Отговор
    Дето се казва: Специалист по всичко.

    Коментиран от #26

    12:01 26.04.2026

  • 23 Бахчеванов

    0 2 Отговор
    Млад предприемач в сферата на туризма и патриот? Свързано ли е Пасоля?

    12:03 26.04.2026

  • 24 Ъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Божков не финансира ли Радев? Я не говори така! Божков е родолюбец, патриот и русофил - прогресивен българин.

    12:05 26.04.2026

  • 25 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Да го пущат скоро, че да идва насам да внедри челния си опит и да мож да упражни 4те си езика и бизнес администрацията си без да му пречат разните магистрати на бизнеса. А кат влезне у парламата и имунитетец ще завъди.

    12:09 26.04.2026

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    Добавете изнудване, склоняване, следене и подслушване!

    12:13 26.04.2026