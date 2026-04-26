От кандидат за депутат до затвор във Великобритания: Помориец осъден за наркотици

Бивш кандидат-депутат от Поморие е осъден на 30 месеца затвор във Великобритания заради разпространение на наркотици.

Това разкри burgasonline.bg.

Става въпрос за 47-годишния Александър Николинов Добрев, който е бил задържан през февруари в Барнстейпъл, графство Девън. Полицията го спряла за проверка заради подозрително шофиране в късните часове на нощта.

При обиск в автомобила били открити 23 капсули с кокаин, скрити зад волана, както и още три в чорапа му. У него имало и над 700 паунда в брой.

Първоначално Добрев твърдял, че е турист и търси работа във Великобритания, като отрекъл наркотиците да са негови.

По-късно обаче признал, че негови познати го насочили към хора от криминалния контингент, които му предоставили автомобил и му възложили да разпространява дрога.

В Кралския съд в Ексетър съдия Джеймс Патрик отхвърлил защитната му теза като несъстоятелна.

Според магистратите българинът е участвал в разпространението на наркотика в продължение на няколко дни.

Случаят предизвиква интерес и заради профила на Добрев. Той е описан като образован човек с магистратура по бизнес администрация, завършени международни отношения и владеене на четири езика.

Този фон рязко контрастира с участието му в престъпна дейност.

След като съдът отхвърлил обясненията му, Добрев признал вина за притежание на наркотик от клас А с цел разпространение.

Той получава 30 месеца затвор, като след изтърпяване на част от наказанието ще бъде депортиран от Великобритания.