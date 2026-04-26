От кандидат за депутат до затвор във Великобритания: Помориец осъден за наркотици

Бивш кандидат-депутат от Поморие е осъден на 30 месеца затвор във Великобритания заради разпространение на наркотици.
Това разкри burgasonline.bg.
Става въпрос за 47-годишния Александър Николинов Добрев, който е бил задържан през февруари в Барнстейпъл, графство Девън. Полицията го спряла за проверка заради подозрително шофиране в късните часове на нощта.
При обиск в автомобила били открити 23 капсули с кокаин, скрити зад волана, както и още три в чорапа му. У него имало и над 700 паунда в брой.
Първоначално Добрев твърдял, че е турист и търси работа във Великобритания, като отрекъл наркотиците да са негови.
По-късно обаче признал, че негови познати го насочили към хора от криминалния контингент, които му предоставили автомобил и му възложили да разпространява дрога.
В Кралския съд в Ексетър съдия Джеймс Патрик отхвърлил защитната му теза като несъстоятелна.
Според магистратите българинът е участвал в разпространението на наркотика в продължение на няколко дни.
Случаят предизвиква интерес и заради профила на Добрев. Той е описан като образован човек с магистратура по бизнес администрация, завършени международни отношения и владеене на четири езика.
Този фон рязко контрастира с участието му в престъпна дейност.
След като съдът отхвърлил обясненията му, Добрев признал вина за притежание на наркотик от клас А с цел разпространение.
Той получава 30 месеца затвор, като след изтърпяване на част от наказанието ще бъде депортиран от Великобритания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво
Коментиран от #12
11:15 26.04.2026
2 Схемаджия
11:19 26.04.2026
3 Тома
11:21 26.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тити на Кака
Сигурен съм , че след това инфо влизането му в парламента е сигурно - нашмърканата общност у нас ще го вкара в НС с преференции така, както педалистите от Пловдив вкараха Кокоран на сегашните избори!
Крекърите и фаготите са много сплотени в общите си инициативи.
Коментиран от #10
11:25 26.04.2026
6 Голям
11:30 26.04.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ИМА 2 ВИСШИ ПО МАТЕМАТИКА
......
ТВА ПРАВИ ЛИ ГО ПО МАЛЪК БАНДИТ ?
Коментиран от #24
11:30 26.04.2026
8 Почти депутат
11:31 26.04.2026
9 тиририрам
11:32 26.04.2026
10 Тоя
10 Тоя
До коментар #5 от "Тити на Кака":ще бъде една Борисова перличка за следващите избори. Идялен кандидат, готов да замести Гуцанов.
11:33 26.04.2026
11 Бивш кандидат-депутат от Поморие
ни държат в класацията на бедните и измиращи в ес
11:33 26.04.2026
12 Даката
До коментар #1 от "Какво":Ами морала би трябвало да му пречи, но явно липсва у него и май тази липса е основната, за да бъде политик... гьонсурат, изглежда много подходящ, за партията на Радев, който ясно ни показа, че не поема никаква отговорност, за действията или бездействията си... и за договора с "Боташ" бил изгоден... не знам за кого е изгоден може би за Русия, но не и за България.
11:39 26.04.2026
13 Ма кви магистратури
Прилича на сериен убиец-рецидивист.
20 г. за поглед.
11:39 26.04.2026
14 Аха
11:40 26.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 интересно
11:43 26.04.2026
18 Третият ключ
11:44 26.04.2026
19 Дзак
Коментиран от #20
11:46 26.04.2026
20 Факт
20 Факт
До коментар #19 от "Дзак":Моралът не му попречил за това!
11:51 26.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мнение
Коментиран от #26
12:01 26.04.2026
23 Бахчеванов
12:03 26.04.2026
24 Ъъъъ
24 Ъъъъ
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Божков не финансира ли Радев? Я не говори така! Божков е родолюбец, патриот и русофил - прогресивен българин.
12:05 26.04.2026
25 Баба Гошка
12:09 26.04.2026
26 Дзак
26 Дзак
До коментар #22 от "Мнение":Добавете изнудване, склоняване, следене и подслушване!
12:13 26.04.2026