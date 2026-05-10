Мините над Кюстендил остават под засилена охрана заради откритата нарколаборатория

От две седмици районът около бившите мини "Осогово" над Кюстендил продължава да е под засилена охрана заради открита на 27 април при операция на ГДБОП и ДАНС нарколаборатория в рудниците.

Дежурят денонощно полицаи, командировани от Областната дирекция в Кюстендил, и жандармерия, научи БНР от свои източници.

Обектите се намират на около 1500 метра надморска височина, а единственият достъп преминава през село Гърляно. Движението по пътя не е спирано - дори се движат камиони с фракция за ремонтите на пътна инфраструктура в други райони, коментират местните хора. Дейностите по разследването се извършват при засилени мерки за сигурност, а периметърът остава затворен за външни лица.

Както БНР съобщи, при акцията в края на април бяха открити над 67 кг марихуана, над 600 боеприпаса и близо 600 000 евро в брой на адрес в Кюстендил. Засега има трима задържани, единият - под домашен арест. Разследването, което очевидно ще продължи още седмици заради сложното разположение на около 20-те минни галерии, се провежда под наблюдението на СГП, а разследващ прокурор е кюстендилец.

Официално не се съобщава все още нищо въпреки големия обществен интерес.

Мината за олово и цинк "Осогово" е закрита преди тридесетина десетина години. Синдик е разпродал заварените мощности на частна фирма на известен кюстендилец, чието име също не е обявено официално, но в Кюстендил се знае добре.